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12 июня, 13:09

США не исключили скорого возвращения в ЮНЕСКО

Глава ЮНЕСКО Азуле: США заявили о намерении вернуться в организацию

ЮНЕСКО получило уведомление от США о намерении вернуться в организацию. Об этом сообщила глава организации Одри Азуле.

В заявлении указывается, что Штаты под руководством Джо Байдена запросили официальное восстановление членства, которое было прекращено при Дональде Трампе.

По данным агентства Франс Пресс, заместитель госсекретаря США Ричард Верма направил письмо, в котором просит реинтегрировать страну в организацию.

"От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — сообщил он.

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Портал Axios сообщил, что уведомление было сделано в частном порядке. План по возвращению США в ЮНЕСКО был согласован после долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Он также включает график выплат задолженностей Вашингтона.

Напомним, 12 октября 2017 года стало известно, что Вашингтон решил выйти из ЮНЕСКО. Это решение вступило в силу 31 декабря. Власти США объяснили решение выйти из ЮНЕСКО необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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