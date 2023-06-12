США не исключили скорого возвращения в ЮНЕСКО
Глава ЮНЕСКО Азуле: США заявили о намерении вернуться в организацию
ЮНЕСКО получило уведомление от США о намерении вернуться в организацию. Об этом сообщила глава организации Одри Азуле.
В заявлении указывается, что Штаты под руководством Джо Байдена запросили официальное восстановление членства, которое было прекращено при Дональде Трампе.
По данным агентства Франс Пресс, заместитель госсекретаря США Ричард Верма направил письмо, в котором просит реинтегрировать страну в организацию.
"От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — сообщил он.
Портал Axios сообщил, что уведомление было сделано в частном порядке. План по возвращению США в ЮНЕСКО был согласован после долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Он также включает график выплат задолженностей Вашингтона.
Напомним, 12 октября 2017 года стало известно, что Вашингтон решил выйти из ЮНЕСКО. Это решение вступило в силу 31 декабря. Власти США объяснили решение выйти из ЮНЕСКО необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью".
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