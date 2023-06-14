В июне отмечают всемирный день донора крови: почему этот праздник так важен и с чего началась история донорства в России Сегодня в России на 1000 человек приходится в среднем только 13 доноров крови. Кому нужна моя кровь, как стать донором крови и какие льготы можно получить? Лайф собрал всю информацию в материале ко Дню донора, который отмечается 14 июня. 13 июня, 21:01 14 июня 2004 года был учреждён День донора — праздник тех, кто спасает жизни. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

У множества людей любого возраста и социального положения по всему миру возникает потребность в переливании крови. Для большинства это вопрос жизни и смерти. Донорство крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы жителей нашей планеты. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью некоторых хирургических операций, бывает критически необходимо жертвам стихийных бедствий и катастроф. В знак благодарности людям, жертвующим свою кровь для других, а также для привлечения новых доноров 14 июня 2004 года был учреждён День донора. Через год праздник утвердила 58-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве и он стал постоянным. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день, 14 июня, родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер (1868–1943), получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.

Как празднуют День донора в России и в мире

Инициаторами Всемирного Дня донора выступили Всемирная организация здравоохранения, Международная Федерация Красного Креста и Красного полумесяца, Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови. Врачи и специалисты этих организаций постоянно побуждают людей к добровольной и бесплатной сдаче крови, заставляют обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на её заболевания. Потребность в переливании крови постоянно растёт, а для формирования достаточных запасов донорской крови необходима популяция доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Однако, несмотря на важность донорства крови, во многих странах наблюдается нехватка доноров. Это может быть связано с недостаточной информированностью населения о процессе донорства, страхом перед процедурой переливания или непониманием того, как именно их кровь может помочь другим людям. Всемирный День донора несёт просветительские функции, привлекая к этому благородному делу новых добровольцев.

В мероприятиях Дня донора сегодня принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира. В некоторых странах, помимо всемирного праздника, существуют национальные даты. Так, в России Национальный день донора отмечается ежегодно 20 апреля.

Понимая всю важность мероприятия, спонсирующие организации учредили руководящий комитет, в функции которого входит планирование проведения Дня донора крови на глобальном и национальном уровнях. В этот день обычно проходят научные конференции, совещания, мемориальные церемонии, материалы которых широко публикуются в СМИ. Почётные доноры получают свои награды и пользуются всеобщим уважением.

Ежегодно мероприятия Всемирного Дня донора проходят под определенным девизом. Так, в разные годы праздники проходили под следующими лозунгами: «Каждый донор крови — герой», «Подарите жизнь: станьте донором крови», «Безопасная кровь для спасения матерей», «Спасибо за спасение моей жизни», «Кровь объединяет всех нас», «Сдавайте кровь. Сдавайте её сейчас. Сдавайте её часто», «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», «Безопасная кровь для всех», «Безопасная кровь спасает жизни», «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь», «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни» и другими.

Переливание крови в больнице Сальпетриер в Париже, 1874 год. Фото © Wikimedia

История донорства в России

Считается, что история донорства в нашей стране началась 20 апреля 1832 года, когда петербургский акушер Андрей Вольф перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь её мужа. Переливание прошло успешно, и женщину удалось спасти.

Во время Первой мировой войны русские военные врачи стали успешно и широко применять цитратный метод переливания: цитрат натрия использовался для предотвращения свёртывания крови.

В советское время донорство получило дальнейшее развитие. 20 июня 1919 года советский хирург Владимир Шамов провёл первое научно обоснованное переливание крови с учётом ее групповой принадлежности. В 1926 году в Москве открылся первый в мире Институт переливания крови (ныне Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук).

Во время пандемии коронавируса доноры крови спасли немало жизней, жертвуя плазму с антителами. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В 1930‐е годы в советской медицине сформировались основные научные принципы донорства: максимальная польза больному;

никакого вреда донору;

добровольность самого донорства.

Примерно в то же время появилась разветвлённая сеть учреждений Службы крови, включавшая исследовательские институты и большое количество оснащённых станций переливания крови. Доноры стали получать денежную компенсацию на усиленное питание, был учреждён специальный знак "Почётный донор".

С середины 1950‐х годов стало широко распространяться безвозмездное донорство. В течение последующих 30 лет число желающих бесплатно сдать свою кровь достигло 80% от общего числа доноров.

В кризисные 90-е число доноров в стране резко снизилось, достигнув критической отметки, но после того, как в 2008 году в России стартовала масштабная программа развития Службы крови, стало постепенно расти. У нас в стране возникло большое донорское движение, в которое включились регулярные доноры, волонтёры, появились каналы коммуникаций: горячая линия и портал yadonor.ru. Традиционными стали "Всероссийский форум Службы крови", "Суббота доноров", "День донорского совершеннолетия", "Авто-МотоДонор", "Спасибо, Донор".

20 января 2013 года вступил в силу закон "О донорстве крови и её компонентов", вызвавший в обществе неоднозначную реакцию. Закон утвердил ориентир на бесплатное безвозмездное донорство как общемировой тренд. Сдача крови за плату осталась возможна, если кровь донора обладает редким фенотипом или лишена одного из антигенов эритроцитов. Оплачивается и сдача крови или её компонентов методом афереза.

Общее количество доноров в России сейчас в среднем составляет около 1 млн 700 тысяч человек. Это менее 2% от общего числа жителей страны. Для формирования необходимого запаса биоматериала это число должно быть в два раза больше. Сейчас в нашей стране на 1000 человек приходится в среднем только 13 доноров.

Что нужно, чтобы стать донором в России

Согласно законодательству Российской Федерации донором может стать любое дееспособное лицо, являющееся гражданином нашей страны, либо иностранные граждане, проживающие здесь на законных основаниях не менее одного года, или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, изъявившие добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний. Немаловажное уточнение: ваш вес должен быть не менее 50 кг, и вам нужно пройти медицинское обследование. Из документов, чтобы сдать кровь, необходим только паспорт.

Инфицирование доноров в России на сегодняшний день исключено: для каждого подготовлена индивидуальная одноразовая система забора крови. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Перед сдачей крови будущему донору необходимо заполнить анкеты отделения переливания крови, в которых он должен добросовестно ответить на все вопросы, касающиеся самочувствия и перенесённых заболеваний. Первичные и регулярные доноры сдают 350–450 мл крови — в зависимости от самочувствия и показаний врачебного осмотра и лабораторного исследования. Инфицирование донора исключено: для каждого подготовлена индивидуальная одноразовая система забора крови.

Ощущения от процедуры индивидуальны и зависят от того, насколько вы чувствительны и эмоционально восприимчивы. Организм здорового человека легко справляется с донацией, так что большинство доноров никаких изменений в самочувствии не обнаруживают. А некоторые даже испытывают «прилив бодрости» и желание «ударно поработать». Однако врачи рекомендуют после процедуры избегать нагрузок и воспользоваться заслуженным выходным.

В день сдачи крови донору положен либо бесплатный обед, либо денежная компенсация от 400 до 700 рублей. В Москве компенсация может доходить до 2,5 тысяч рублей за порцию эритроцитов.

Если сдавать кровь регулярно, можно получить звание Почётного донора, а вместе с ним и ряд федеральных и региональных льгот.

К ним относятся:

- получение медпомощи по ОМС без очереди; - первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путевок для санаторно-курортного лечения; - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для донора время года; - ежегодная денежная выплата, которая в 2023 году составляет 16 578 рублей.

О льготах донорам, предоставляемых в вашем городе, вы можете узнать, обратившись в местный орган социальной защиты.

Если сдавать кровь регулярно, можно получить звание Почётного донора. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Кому нельзя сдавать кровь?

При каждом визите в учреждение Cлужбы крови потенциальный донор бесплатно проходит медицинское обследование, которое включает в себя приём трансфузиологом (это врач, который лечит заболевания плазмы и крови, отвечает за вопросы совместимости разных биологических жидкостей или их компонентов) и предварительное лабораторное исследование. При этом есть ряд противопоказаний к донорству, как постоянных, то есть независящих от давности заболевания и результатов лечения, так и временных — действующих лишь определённый срок. К постоянным противопоказаниям относятся инфекционные и паразитарные болезни;

онкологические заболевания;

болезни крови;

болезни центральной нервной системы;

полное отсутствие слуха, речи, или зрения;

психические расстройства;

лучевая болезнь;

некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки (например, псориаз);

лица с повторными неспецифическими реакциями на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C и возбудителя сифилиса. Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (120 календарных дней);

ангина, грипп, ОРВИ (30 календарных дней после выздоровления);

беременность и лактация (один год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации);

прививки (срок зависит от самой вакцины);

приём алкоголя (48 часов). Кроме того, вы не сможете стать донором, если: вы младше 18 лет или старше 55 лет;

у вас температура выше 37 °C;

ваш пульс — менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту;

ваше систолическое (верхнее) давление — менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.;

ваше диастолическое (нижнее) давление — менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст.

Где в Москве сдать кровь?

Сдать кровь можно в двух подразделениях Центра крови имени О. К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови крупных городских больниц.

Центр крови имени О. К. Гаврилова. Телефон: +7 (495) 945-75-45, адрес: улица Поликарпова, дом 14, корпус 2; Центр крови имени О. К. Гаврилова. Телефон: +7 (495) 327-27-47, адрес: улица Бакинская, дом 31; ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Телефон: +7 (495) 958-19-21, адрес: Ленинский проспект, дом 10, корпус 1; ГКБ имени М. П. Кончаловского. Телефон: +7 (499) 735-32-93, адрес: город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1; ГКБ № 40. Телефон: +7 (495) 686-32-07, адрес: улица Касаткина, дом 7; ГКБ № 51. Телефон: +7 (499) 146-80-24, адрес: улица Алябьева, дом 7/33; ГКБ № 52. Телефон: +7 (499) 196-19-74, адрес: улица Пехотная, дом 3; ГКБ имени Л. А. Ворохобова. Телефон: +7 (495) 530-33-38, адрес: улица Саляма Адиля, дом 2; ГКБ имени Е. О. Мухина. Телефон: +7 (495) 304-40-21, адрес: Федеративный проспект, дом 17; ГКБ имени В. М. Буянова. Телефон: +7 (495) 321-13-27, адрес: улица Бакинская, дом 26; ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Телефон: +7 (495) 471-17-36, адрес: улица Ленская, дом 15; Морозовская ДГКБ. Телефон: +7 (495) 959-88-37, адрес: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9; Центр планирования семьи и репродукции. Телефон: +7 (495) 331-94-00, адрес: Севастопольский проспект, дом 24а; НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Телефон: +7 (495) 625-80-07, адрес: Большая Сухаревская площадь, дом 3.