О чём молчат астронавты: В NASA рассказали о живых существах на Луне Немногие знают, что исследование бактерий на Луне — одна из важнейших задач предстоящей миссии "Артемида-3". 14 июня, 23:40 Астронавт делает свой первый шаг на Луну. Ноябрь 1969 года. Обложка © NASA

В истории американской астронавтики был такой удивительный эпизод. В 1967 году в лунном Море Познанном сел космический аппарат Surveyor 3. Он мог собирать лунный грунт, правда, не была предусмотрена доставка его на Землю, как у советских аппаратов "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24". Но дело не в этом.

Дело в том, что два года спустя, в 1969 году, практически в том же самом месте прилунилась миссия "Аполлон-12", то есть состоялась вторая в истории высадка людей на Луне. Во время их посадки была даже опасность, что они спустятся прямо на Surveyor 3. В итоге удалось сесть в двух сотнях метров от него, и в ходе своей работы на лунной поверхности астронавты Чарльз Конрад и Алан Бин дошли до "Сервейера", разобрали его, унесли порядка 10 килограммов деталей (там они, конечно, весили в несколько раз меньше) в лунный модуль и увезли с собой на Землю.

Астронавт Чарльз Конрад у космического аппарата Surveyor 3, ноябрь 1969 года. Фото © NASA

Так вот, можете себе представить, при осмотре доставленных деталей под микроскопом выяснилось, что внутри некоторых из них все эти два года вполне неплохо себя чувствовали и абсолютно не умирали земные бактерии. Вообще, надо сказать, что в те времена в планировании космических миссий ещё не стояла чёткая задача максимально избежать "заражения" других небесных тел земной жизнью. Сейчас такая задача стоит, потому что в случае обнаружения где-либо вне Земли кого-либо живого учёные хотят быть уверены, что это не уроженец нашей планеты. Впрочем, даже при всём старании простерилизовать перед отправкой в космос всё, что можно, всё равно стопроцентной уверенности в этой стерильности нет. Оказывается, жизнь не так-то просто убить.

Поэтому учёные сильно подозревают, что Луна может оказаться обитаемой. И, естественно, они предполагают, что таковой её могла так или иначе сделать Земля. И не только в качестве побочного эффекта космонавтики. К примеру, при падении на нашу планету крупных астероидов с её поверхности могло выбивать обломки, которые потом могли падать на Луну метеоритами. Кто знает, а может быть, внутри некоторых таких метеоритов выжила какая-нибудь микрофлора или микрофауна.

Возникает вопрос, какой же это организм выдержит. Это хотят экспериментально выяснить в ходе предстоящей миссии "Артемида-3", то есть в ходе первой после завершения программы "Аполлон" высадки людей на Луне. Она намечена на 2025 год. Кстати, недавно объявлен состав экипажа: Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Из них двое должны будут выйти на поверхность. Поскольку было заявлено, что стоит цель высадить на Луне женщину, то, значит, одной из тех, кому повезёт погулять по Луне, будет Кристина Кох. И в числе прочих задач астронавтам нужно будет выполнить доставку на лунную поверхность ёмкости со спорами земных бактерий. Каких именно, пока неясно. Пишут только, что им предстоит находиться не совсем в лунных условиях, а в условиях чуть помягче: ёмкость будет закрыта, защищена от радиации, и в ней будет поддерживаться минимально необходимая для выживания температура.

В любом случае — по опыту прошлых исследований — один из главных кандидатов в микроскопические астронавты и даже в инопланетяне — тихоходка: крошечное и довольно забавное на вид существо с поистине фантастической живучестью. В случае плохих условий она себя обезвоживает, превращается в бесформенный мешок и таким образом входит в состояние анабиоза. Спячки. И учёные говорят, что она может таким образом пережидать лихие времена десятилетиями, если не веками. Её обмен веществ становится медленнее примерно в сто раз. Более того, в таком виде она способна выдержать давление в 74 тысячи земных атмосфер. И это ещё не всё.

В 2007 году тихоходки посадили на борт российского спутника "Фотон М-3" — не внутри разместили, а снаружи, притом часть из них оставили безо всякой защиты. Они десять суток летали в открытом космосе на высоте примерно 260–280 километров (для сравнения, высота полёта МКС — 400 с небольшим километров), и после этого капсула с ними отделилась и приземлилась. Выяснилось, что даже среди самых незащищённых оказались живые. То есть они выдерживают не только отсутствие воды, но и жестокую радиацию.

Недавно была ещё одна попытка испытать тихоходок на прочность, притом уже именно на Луне: тысячи обезвоженных "водяных медведей" в 2019 году посадили на израильский лунный аппарат "Берешит". К сожалению, он разбился при посадке. Но учёные уверены, что с тихоходками там при этом практически ничего не сделалось, этот удар о поверхность им нипочём, и они на самом деле могут оказаться единственной частью миссии, которая пережила аварию. Зонд прилунился в Море Ясности возле мест посадки советского "Лунохода-2" (миссия "Луна-21") и "Аполлона-17". Похоже, будет очень интересно ещё раз сесть именно там, чтобы выяснить судьбу маленьких лунатиков.

Авторы Адель Романенкова