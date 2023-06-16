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В июне празднуют День медицинского работника: Как поздравят врачей в России

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18-е. Как свой профессиональный праздник отметят люди в белых халатах? Что можно подарить медицинскому работнику? Узнайте в этом материале на Life.ru

16 июня, 09:30
<p>День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18 июня. Фото © Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы</p>

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18 июня. Фото © Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы

День медика — профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с медициной. Этот день отмечают врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный медицинский персонал. Поздравления с Днём медика также получают преподаватели, студенты, интерны и выпускники медицинских учебных заведений.

С тем, кто празднует День медика, мы разобрались, но когда же отмечают этот профессиональный праздник в России? Какая у него история и что можно подарить медицинскому работнику? На все эти и многие другие вопросы читайте в материале Life.ru.

Когда отмечают День медицинского работника в России

День медицинского работника в России не имеет фиксированной даты и отмечается в первом месяце лета, а именно — в третье воскресенье июня. В 2023 году День медика отпразднуют 18 июня и уже, кстати, в 43-й раз.

Суть праздника заключается в следующем — отдать дань уважения всем, кто так или иначе заботится и охраняет наше здоровье, помогает справиться с болезнями, в общем, всем людям, связанным с медицинской деятельностью.

Профессия врача всегда была в почёте, а к медицинским работникам относились с большим уважением. Ведь без докторов невозможно представить не только нормальную жизнь, но и развитие всего человечества в целом.

Раньше День медика отмечали неофициально, в каждом регионе — по своему усмотрению. На официальном же уровне День врача начали праздновать 43 года назад. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году была установлена дата празднования Дня медика. Традиция сохранилась и в Российской Федерации.

Международный день врача

Помимо нашего, российского, Дня медика, существует и Международный день врача. Предложенный ООН, а впоследствии учреждённый Всемирной организацией здравоохранения праздник, почитающий врачей по всему миру, как и наш, не имеет конкретной даты и отмечается в первый понедельник октября.

В 2023 году весь мир будет отмечать Международный день врача 2 октября.

Кстати, в США этот праздник переименовали в Национальный день врача и отмечают 30 марта. В Индии — 1 июня.

В России врачи принимают поздравления не только 18 июня, но и 2 октября. Фото © Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Агентство "Москва"

В России врачи принимают поздравления не только 18 июня, но и 2 октября. Фото © Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Агентство "Москва"

Интересные факты о профессии медика

В большинстве своём врачи — очень собранные и прагматичные люди, но при этом они невероятно суеверны. Ловите небольшую подборку интересных фактов о медиках и их профессии. Свои приметы есть у представителей разных специальностей. Например, хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции, это считается плохим знаком. Сотрудники скорой помощи верят, что если первый пациент у бригады мужчина — это хорошо, если женщина — весь день придётся работать не разгибаясь. Реаниматологи никогда не строят прогнозов: только сказал про пациента "выкарабкивается" — и будет всё с точностью до наоборот. А последнее дежурство перед отпуском — знают все врачи — обязательно будет тяжёлое.

Лайф собрал и другие любопытные факты о профессии медика.

  • Со старославянского языка слово "врач" переводится как "разговаривать", "бормотать". Дело в том, что в древние времена целители лечили больных не только травами, но и заговорами.
  • Около 64% ​​врачей работают сверхурочно.
  • Термин "медицина" происходит от латинского определения "ars medicina" — "искусство исцеления".
  • Самым распространенным инфекционным заболеванием в мире является зубной кариес.
  • Кровь для проведения анализов чаще берут из безымянного пальца. Это связано с тем, что он меньше всего используется для работы, кожа на нём тоньше и прокол получается менее болезненным, чем на остальных пальцах.
  • Хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции. Это плохой знак. На него просто не обращают внимания.
  • Врачи стараются сами не лечить родственников и коллег. Медики считают, что тогда обязательно произойдёт непредвиденная ситуация.
  • В основном медицинское обучение в России длится шесть лет и, как правило, идёт по отдельной форме обучения — специалитет. Исключение составляют специальности "Стоматология" и "Фармация" продолжительностью пять лет и "Сестринское дело" — четыре года.
Медицинское обучение в России длится шесть лет. Фото © Александр Авилов / Агентство "Москва"

Медицинское обучение в России длится шесть лет. Фото © Александр Авилов / Агентство "Москва"

Врачи на фронте

Бойцы невидимого фронта, они тоже добывали победу в Великой Отечественной войне, только сражалась они не с фашистами. Их враг крошечный, и человеческому глазу его не разглядеть. Невероятно, но эпидемиологи, санитарные врачи смогли добиться того, что за всю Великую Отечественную на фронте и в тылу не было ни одной серьёзной эпидемии. Каждая вспышка, которых было немало с 1941-го по 1945-ый, успешно гасилась.

Во время войны Сталинград на выносливость испытывала и холера. Санитарные службы оперативно дали отпор болезни. Горожанам запретили купаться в Волге, водопроводы постоянно проверяли на эту инфекцию, хлорировали колодцы и обеззараживали туалеты.

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Когда шла Сталинградская битва, там оказались снаряды после бомбёжки. Оказались разрыты захоронения, связанные с холерой, была опасность заболевания холерой. Ермольева Зинаида Виссарионовна организовала поголовное фагирование противохолерным бактериофагом всех гражданских лиц и военнослужащих в Сталинграде. Она за это была удостоена награждения орденом Ленина, потом стала академиком Академии медицинских наук

Доктор исторических наук Владимир Фортунатов

И сейчас, в настоящее время, медики спасают солдат в госпиталях и на поле боя. Если бы не они, потерь среди наших парней было бы намного больше.

"Охотники за эпидемиями". Лайф запустил документальный проект об учёных, которые боролись с вирусами задолго до эпохи CoViD-19

"Охотники за эпидемиями". Лайф запустил документальный проект об учёных, которые боролись с вирусами задолго до эпохи CoViD-19

Какие праздники ещё отмечают врачи

Помимо самого Дня медика, врачи отмечают и другие, более узконаправленные праздники. Например:

19 января — День патологоанатома
9 февраля — День стоматолога
15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры

20 мая — День травматолога

29 октября — Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Что подарить врачу

И, наверное, самый главный вопрос — что же подарить медику на его праздник? Всё же день необычный, да и врачи — люди особенные, со своими "странностями", в добром смысле этого слова.

Мы постарались собрать все самые интересные, на наш взгляд, идеи подарков, которые наверняка удивят медика.

  • Портативный ионизатор или увлажнитель воздуха с usb-разъёмом.
  • Ручка с набалдажником-черепушкой.
  • Медицинская литература — подойдёт, к примеру, книга "Медики, изменившие мир" — достойный подарок студенту медику.
  • Сборник афоризмов великих врачей — Гиппократа, Галена, Авиценны и Парацельса.
  • Сертификат на покупку медицинской одежды.
  • Оригинальный контейнер из литого меламина для хранения бытовых мелких вещей.
  • Кружка-черепушка.
  • Сборник с приятной музыкой для расслабления и отдыха.
  • Сувенирная медаль "Самому лучшему доктору".
  • Настенный свиток с клятвой Гиппократа.
  • Мягкая игрушка, одетая в белый докторский халат.
  • Гамак для ног для отдыха за рабочим столом.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
Марина Калегина
Марина Калегина

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