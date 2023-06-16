В июне празднуют День медицинского работника: Как поздравят врачей в России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18-е. Как свой профессиональный праздник отметят люди в белых халатах? Что можно подарить медицинскому работнику? Узнайте в этом материале на Life.ru 16 июня, 09:30 День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в 2023 году дата выпадает на 18 июня. Фото © Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы

День медика — профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с медициной. Этот день отмечают врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный медицинский персонал. Поздравления с Днём медика также получают преподаватели, студенты, интерны и выпускники медицинских учебных заведений. С тем, кто празднует День медика, мы разобрались, но когда же отмечают этот профессиональный праздник в России? Какая у него история и что можно подарить медицинскому работнику? На все эти и многие другие вопросы читайте в материале Life.ru.

Когда отмечают День медицинского работника в России

День медицинского работника в России не имеет фиксированной даты и отмечается в первом месяце лета, а именно — в третье воскресенье июня. В 2023 году День медика отпразднуют 18 июня и уже, кстати, в 43-й раз.



Суть праздника заключается в следующем — отдать дань уважения всем, кто так или иначе заботится и охраняет наше здоровье, помогает справиться с болезнями, в общем, всем людям, связанным с медицинской деятельностью. Профессия врача всегда была в почёте, а к медицинским работникам относились с большим уважением. Ведь без докторов невозможно представить не только нормальную жизнь, но и развитие всего человечества в целом. Раньше День медика отмечали неофициально, в каждом регионе — по своему усмотрению. На официальном же уровне День врача начали праздновать 43 года назад. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году была установлена дата празднования Дня медика. Традиция сохранилась и в Российской Федерации.

Международный день врача

Помимо нашего, российского, Дня медика, существует и Международный день врача. Предложенный ООН, а впоследствии учреждённый Всемирной организацией здравоохранения праздник, почитающий врачей по всему миру, как и наш, не имеет конкретной даты и отмечается в первый понедельник октября.



В 2023 году весь мир будет отмечать Международный день врача 2 октября.



Кстати, в США этот праздник переименовали в Национальный день врача и отмечают 30 марта. В Индии — 1 июня.

В России врачи принимают поздравления не только 18 июня, но и 2 октября. Фото © Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Агентство "Москва"

Интересные факты о профессии медика

В большинстве своём врачи — очень собранные и прагматичные люди, но при этом они невероятно суеверны. Ловите небольшую подборку интересных фактов о медиках и их профессии. Свои приметы есть у представителей разных специальностей. Например, хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции, это считается плохим знаком. Сотрудники скорой помощи верят, что если первый пациент у бригады мужчина — это хорошо, если женщина — весь день придётся работать не разгибаясь. Реаниматологи никогда не строят прогнозов: только сказал про пациента "выкарабкивается" — и будет всё с точностью до наоборот. А последнее дежурство перед отпуском — знают все врачи — обязательно будет тяжёлое.

Лайф собрал и другие любопытные факты о профессии медика. Со старославянского языка слово "врач" переводится как "разговаривать", "бормотать". Дело в том, что в древние времена целители лечили больных не только травами, но и заговорами.

Около 64% ​​врачей работают сверхурочно.

Термин "медицина" происходит от латинского определения "ars medicina" — "искусство исцеления".

Самым распространенным инфекционным заболеванием в мире является зубной кариес.

Кровь для проведения анализов чаще берут из безымянного пальца. Это связано с тем, что он меньше всего используется для работы, кожа на нём тоньше и прокол получается менее болезненным, чем на остальных пальцах.

Хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции. Это плохой знак. На него просто не обращают внимания.

Врачи стараются сами не лечить родственников и коллег. Медики считают, что тогда обязательно произойдёт непредвиденная ситуация.

В основном медицинское обучение в России длится шесть лет и, как правило, идёт по отдельной форме обучения — специалитет. Исключение составляют специальности "Стоматология" и "Фармация" продолжительностью пять лет и "Сестринское дело" — четыре года.

Медицинское обучение в России длится шесть лет. Фото © Александр Авилов / Агентство "Москва"

Врачи на фронте

Бойцы невидимого фронта, они тоже добывали победу в Великой Отечественной войне, только сражалась они не с фашистами. Их враг крошечный, и человеческому глазу его не разглядеть. Невероятно, но эпидемиологи, санитарные врачи смогли добиться того, что за всю Великую Отечественную на фронте и в тылу не было ни одной серьёзной эпидемии. Каждая вспышка, которых было немало с 1941-го по 1945-ый, успешно гасилась. Во время войны Сталинград на выносливость испытывала и холера. Санитарные службы оперативно дали отпор болезни. Горожанам запретили купаться в Волге, водопроводы постоянно проверяли на эту инфекцию, хлорировали колодцы и обеззараживали туалеты.

Когда шла Сталинградская битва, там оказались снаряды после бомбёжки. Оказались разрыты захоронения, связанные с холерой, была опасность заболевания холерой. Ермольева Зинаида Виссарионовна организовала поголовное фагирование противохолерным бактериофагом всех гражданских лиц и военнослужащих в Сталинграде. Она за это была удостоена награждения орденом Ленина, потом стала академиком Академии медицинских наук Доктор исторических наук Владимир Фортунатов

И сейчас, в настоящее время, медики спасают солдат в госпиталях и на поле боя. Если бы не они, потерь среди наших парней было бы намного больше.

Какие праздники ещё отмечают врачи

Помимо самого Дня медика, врачи отмечают и другие, более узконаправленные праздники. Например: 19 января — День патологоанатома

9 февраля — День стоматолога

15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры 20 мая — День травматолога 29 октября — Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Что подарить врачу

И, наверное, самый главный вопрос — что же подарить медику на его праздник? Всё же день необычный, да и врачи — люди особенные, со своими "странностями", в добром смысле этого слова.



Мы постарались собрать все самые интересные, на наш взгляд, идеи подарков, которые наверняка удивят медика.

Портативный ионизатор или увлажнитель воздуха с usb-разъёмом.

Ручка с набалдажником-черепушкой.

Медицинская литература — подойдёт, к примеру, книга "Медики, изменившие мир" — достойный подарок студенту медику.

Сборник афоризмов великих врачей — Гиппократа, Галена, Авиценны и Парацельса.

Сертификат на покупку медицинской одежды.

Оригинальный контейнер из литого меламина для хранения бытовых мелких вещей.

Кружка-черепушка.

Сборник с приятной музыкой для расслабления и отдыха.

Сувенирная медаль "Самому лучшему доктору".

Настенный свиток с клятвой Гиппократа.

Мягкая игрушка, одетая в белый докторский халат.

Гамак для ног для отдыха за рабочим столом.