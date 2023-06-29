Электросети Московского региона почти полностью переведены на российское оборудование

Масштабное импортозамещение, которое началось в нашей стране на фоне западных санкций, коснулось и электроэнергетики. Так, в столичном регионе электросети уже более чем на 90% работают на отечественном электрооборудовании. Об этом сообщили в компании "Россети Московский регион".

Там отметили, что сейчас полагаться на импортные технологии, оборудование дорого и чревато самыми непредсказуемыми рисками. Впрочем, работа по импортозамещению в компании началась ещё в 2014 году. Подчёркивается, что российское электрооборудование и программное обеспечение не уступают зарубежному по качеству, а во многом превосходят импортные аналоги. Например, ПО позволяет гарантировать информационную защиту и независимость энергообъектов.

Новая логистика

Фото © Пресс-служба компании "РМР"

За счёт оптимизации логистики обеспечивается более оперативная поставка электрооборудования и запасных частей с круглосуточной технической поддержкой. На системной основе стали снижать долю закупок импортного оборудования, заключать договоры с отечественными производителями. Создана специальная комиссия, которая занимается вопросами дальнейшего повышения доли российских материалов и оборудования.

Постепенный переход

Фото © Пресс-служба компании "РМР"

В рамках реконструкции на объектах столичной электроэнергетики активно заменяют выработавшие свой ресурс импортные изделия на отечественные. Причём это позволяет снизить стоимость проектов и ускорить их реализацию, а также сократить зависимость от зарубежных поставщиков и сэкономить средства на закупке.

Конкретные примеры

Подобный подход позволил, например, в восточной части Подмосковья увеличить долю силового оборудования на подстанциях напряжением 35–220 кВ до 99%.

Фото © Пресс-служба компании "РМР"

А на западе Московской области в рамках проекта "Первый высокоавтоматизированный район электрических сетей Московского региона" применено отечественное оборудование, позволяющее улучшить наблюдаемость объектов электросетевого комплекса, дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии — и в результате снизить количество технологических нарушений с обесточиванием потребителей.

На севере области в рамках строительства нового питающего центра 220 кВ "Тютчево", введённого в феврале этого года, также преимущественно смонтировано отечественное электрооборудование.

Фото © Пресс-служба компании "РМР"

Также применена собственная разработка компании — унифицированный переходной пункт (ППМ-110) на опорах для соединения воздушных и кабельных линий 110 кВ с площадками обслуживания. Это компактная конструкция, предназначенная для соединения воздушных и кабельных линий. Такие пункты можно монтировать в стеснённых условиях, что приобретает особую актуальность в плотной застройке крупных городов и густонаселённых пунктов.