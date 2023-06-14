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Облачное пространство поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс

Институт развития образования Свердловской области получил от МегаФона виртуальную инфраструктуру. Теперь его преподаватели, сотрудники и слушатели имеют дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.

14 июня, 15:29
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Чтобы обеспечить дистанционную работу в Институте развития образования Свердловской области, используются специализированные информационные системы. Они разработаны с учётом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между учащимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы дают доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов организовано с помощью интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются оператором по сервисной модели.

Представитель оператора отметил, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Полностью закрыты вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде. В случае необходимости пользователям предоставляются дополнительные средства защиты. Эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика.

Каждый год система проходит аудиты безопасности. Соответственно, все данные и учётные записи студентов и преподавателей надёжно защищены. Надёжность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемому к государственным информационным системам.

Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО. В неё входит более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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