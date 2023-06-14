В Сербии впервые пройдут Дни Эрмитажа 14 июня, 17:30 Обложка © Shutterstock

В столице Сербии, Белграде, с 24 по 29 октября 2023 года впервые в истории состоятся Дни Эрмитажа. В программу входят выставки, кинопоказы, лекции и выступления знаменитых российских артистов.

Сразу две экспозиции Государственный Эрмитаж представит в Национальном музее Сербии. Инклюзивный проект "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" даст посетителям новый опыт взаимодействия с музейными экспонатами. Гости выставки смогут узнать, какими были на ощупь древнейшие в мире ковры, прикоснуться к старинным фрескам Пенджикента и оценить объёмные тактильные копии эрмитажных экспонатов. Вторая экспозиция, "Царский фарфор", покажет в репликах Императорского фарфорового завода дворцовые сервизы. Они были в ходу на парадных обедах и семейных торжествах у разных российских монархов — от Елизаветы Петровны до Николая II.

Сопровождать эрмитажные выставки будет большая культурная программа. Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Леонида Якобсона даст два представления в Национальном театре в Белграде. Там же пройдёт концерт знаменитого баритона, народного артиста России Василия Герелло.

Кроме того, в рамках Дней Эрмитажа в Сербии запланированы показы фильмов о главном российском музее в Югославской кинотеке, мастер-классы и лекции. С одной из них выступит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

— Дни Эрмитажа в Сербии — первый шаг к долгосрочному развитию деятельности нашего музея на Балканах. В этом направлении мы нашли поддержку в лице партнёров — Министерства культуры Сербии и "Газпром нефти". В современных условиях, пока мы не можем вывозить из России оригинальные произведения, формат Дней Эрмитажа даёт возможность продолжать полноценный культурный диалог с другими странами, делиться опытом, технологиями и любовью к искусству, — отметил Михаил Пиотровский.

Одним из этапов реализации проекта в Сербии стало подписание главой Эрмитажа Михаилом Пиотровским и генеральным директором "Газпром нефти" Александром Дюковым соглашения о сотрудничестве в области укрепления культурных и исторических связей России и Сербии. Партнёрская программа рассчитана на пять лет. Она включает в себя поддержку российско-сербской археологической экспедиции, проведение ежегодных Дней Эрмитажа в Сербии, организацию выставок и научных конференций. Совместные проекты по сохранению объектов исторического наследия тоже входят в программу.

Уже несколько лет Эрмитаж принимает участие в раскопках и исследованиях памятников у села Чуруг в автономном крае Воеводина. Важным направлением совместной работы стала реставрация. Российско-сербская экспедиция обнаружила археологические находки времён древних славян. Специалисты из Эрмитажа помогают местным реставраторам сохранять их.

Авторы Валерия Мишина