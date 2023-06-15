Нефтяная компания запустила беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом

Логистический оператор использует беспилотные автомобили для транспортировки грузов в арктических регионах деятельности компании. С 2021 года эти машины уже преодолели более 10 000 километров. В этом году компания начала регулярные перевозки на Восточно-Мессояхском месторождении на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.