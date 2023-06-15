Нефтяная компания запустила беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом
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Начались регулярные перевозки грузов беспилотными КамАЗами по федеральной трассе М11 "Нева". "Газпромнефть-Снабжение", дочернее общество “Газпром нефти”, будет доставлять нефтепродукты, материалы и оборудование, необходимые промышленным предприятиям.
Логистический оператор использует беспилотные автомобили для транспортировки грузов в арктических регионах деятельности компании. С 2021 года эти машины уже преодолели более 10 000 километров. В этом году компания начала регулярные перевозки на Восточно-Мессояхском месторождении на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.
В этом году участники программы "Беспилотные логистические коридоры" собираются перевезти 50 тысяч тонн грузов по трассе М11. В 2024 году планируется запустить новые беспилотные маршруты и на других дорогах России.