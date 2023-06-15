Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
ПМЭФ
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников

Япония в мае нарастила импорт зерновых из России почти на 2100 процентов

Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой о ситуации на Каховской ГЭС

Делимханов вышел на связь и оценил фейк о ранении фразой "Сатанисты не дождутся!"

Мизулина пожалуется в ФНС и РКН на Крида, Ивангая и ещё 47 блогеров из-за рекламы казино

Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста срочной службы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ выросло до 106

Послы ЕС снова не смогли согласовать 11-й пакет антироссийских санкций

Госдума в I чтении приняла законопроект об освобождении участников СВО от уголовного наказания

Нефтяная компания запустила беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом

15 июня, 05:00
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

Начались регулярные перевозки грузов беспилотными КамАЗами по федеральной трассе М11 "Нева". "Газпромнефть-Снабжение", дочернее общество “Газпром нефти”, будет доставлять нефтепродукты, материалы и оборудование, необходимые промышленным предприятиям.

Логистический оператор использует беспилотные автомобили для транспортировки грузов в арктических регионах деятельности компании. С 2021 года эти машины уже преодолели более 10 000 километров. В этом году компания начала регулярные перевозки на Восточно-Мессояхском месторождении на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.

В этом году участники программы "Беспилотные логистические коридоры" собираются перевезти 50 тысяч тонн грузов по трассе М11. В 2024 году планируется запустить новые беспилотные маршруты и на других дорогах России.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!