Губернатор Подмосковья поблагодарил Артемия Лебедева за новый дизайн "Добродела"

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) был презентован новый логотип важнейшего для жителей Подмосковья мобильного приложения "Добродел", над которым работала студия дизайнера Артемия Лебедева. Губернатор региона Андрей Воробьёв поблагодарил его за идею и её воплощение в реальность.

"Добродел" — очень важный элемент нашей работы, потому что мы видим всё больше и больше регистраций. Каждую неделю — плюс 16 тысяч человек. Артемий и его команда — признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья", — приводит комментарий Воробьёва телеканал "360".

Новый логотип символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют. Жители Московской области уже сейчас могут скачать приложение в App Store или в Google Play. По словам Артемия Лебедева, интерфейс приложения пока находится в разработке, а на ПМЭФ представили новые логотип и образ. Теперь иконку мобильного приложения в телефоне не перепутать с другими, отметил дизайнер.

"Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что "добрые дела", — рассказал Лебедев, отметив, что дизайн содержит "доброту и милоту в одном флаконе".