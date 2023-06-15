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ВДНХ проведëт соревнования по конному спорту

Москвичей и гостей города ждёт незабываемое зрелище: парк ВДНХ покажет мастер-класс по дрессажу, марафону и паркуру в конном спорте.

15 июня, 17:45
<p><a href="https://www.mos.ru/news/item/125217073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru / Пресс-служба ВДНХ</a></p>

Mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

С 16 по 18 июня на ВДНХ состоятся чемпионат и первенство Москвы по драйвингу, или соревнованиям в конных упряжках. Они пройдут на выводном круге Центра национальных конных традиций.

Такой вид конного спорта, как драйвинг, предусматривает проведение соревнований экипажей, запряжённых одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. В первую очередь он отличается от других видов конных дисциплин своей зрелищностью. Экипажами управляют два человека — драйвер и грум, который помогает первому держать баланс, вписываться задними колёсами в повороты, а также указывает дорогу. Внешний вид — одна из характерных особенностей этой дисциплины. Стиль экипажа должен соответствовать оформлению упряжи, образу драйвера и грума. Известны английский, венгерский и русский стили одежды. Погодные условия также влияют на выбор наряда.

Драйвинг предусматривает проведение соревнований экипажей, запряжённых одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Драйвинг предусматривает проведение соревнований экипажей, запряжённых одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Мероприятие проводят Кремлёвская школа верховой езды и Федерация конного спорта Москвы. 16 и 17 июня — состязания начнутся в 15:00, 18 июня — в 12:00. Вход свободный.

Первый день чемпионата посвятят манежной езде в экипаже — дрессажу. Это самая элегантная и красивая часть мероприятия. Всадники передвигаются в экипаже на размеченной буквами арене. В состязаниях важно показать съезженность всех лошадей в упряжи. Судьи оценивают правильность и производительность аллюра, а также управляемость при выполнении различных фигур.

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Во второй день зрителей ожидает марафон, который будет состоять из нескольких частей. Каждая часть испытаний — проверка определённых качеств экипажа. Все задания нужно выполнить за определённое время.

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Третий день чемпионата посвятят соревнованиям по паркуру. Это аналог конкура, только вместо препятствий стоят конусы с шариками, а упряжке нужно проехать сквозь конусы, не сбив шара и не превысив норму времени. Наезд колесом экипажа или задетые копытом лошади рейки будут расцениваться как сбитый барьер — за это начисляются штрафные очки.

Создание новых точек притяжения — одна из задач столичной программы "Мой район".

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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