Календарь фаз Луны в июне 2023-го: Все благоприятные дни месяца Июнь 2023 года по лунному календарю — довольно непростой месяц, наполненный интересными событиями, но всё же он намного проще и легче, чем прошедший май, когда закончился кармический коридор затмений. 17 июня, 11:00 Июнь 2023 года по лунному календарю — довольно непростой месяц, наполненный интересными событиями. Фото © Matt Nelson / Unsplash

Астрологи рекомендуют составлять свой личный календарь, учитывая все благоприятные и неблагоприятные дни, новолуния и полнолуния, фазы Луны, чтобы планировать деятельность с минимальными энергетическими потерями и с максимально эффективным использованием лунной энергии.



Life.ru собрал всю полезную информацию и составил лунный календарь на июнь 2023 года, чтобы вы знали, какие дни в первом летнем месяце благоприятные и когда, например, лучше всего стричь волосы, красить их, а когда — делать маникюр.

Фазы Луны в июне 2023-го

Фаза Луны — это не что иное, как её часть, которую Солнце подсвечивает в конкретный момент. В зависимости от положения естественного спутника Земли различается шесть фаз: новолуние;

первая фаза;

вторая фаза;

полнолуние;

третья фаза;

четвёртая фаза. Для каждой фазы Луны характерно определённое воздействие на Землю и человека. Продолжительность полной смены фаз Луны (так называемый синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной орбиты и варьируется от 29,25 до 29,83 земных солнечных суток. Средний синодический месяц составляет 29,5305882 суток (29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды).

Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash

Новолуние в июне

Новолуние — самая первая фаза Луны. В этот период наш спутник находится на прямой линии между Солнцем и Землёй. Солнце подсвечивает только заднюю часть Луны, поэтому с Земли её не видно.



Новолуние выпадает на 18 июня. Но если быть точнее, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.



Благоприятные дела: планирование дел, выполнение небольших текущих задач, пассивный отдых, очищение организма. Неблагоприятные дела: начало новых проектов, выполнение масштабных задач, смена места работы, грандиозные домашние дела, крупные денежные операции, стрижка, косметологические операции, интенсивные физические нагрузки.

Молодая Луна хороша для планирования дел и пассивного отдыха. Фото © Benjamin Voros / Unsplash

Полнолуние в июне

Посередине лунного цикла Луна располагается таким образом, что Солнце её полностью подсвечивает. Мы же в этот момент видим на небе яркий диск. Такая фаза называется полнолунием.



Полнолуние было 4 июня.



Благоприятные дела: выполнение мелких однодневных задач и творческих проектов, работа по дому, стрижка, очищение организма. Неблагоприятные дела: начинание и продолжение крупных дел (за исключением творческих проектов), смена места работы, денежные операции, путешествия, косметологические операции.

Благоприятные дни в июне по лунному календарю

В июне будет достаточно много благоприятных дней, так что этот месяц по праву можно назвать положительным и спокойным.



1 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Скорпиона, 13-е и 14-е лунные сутки. Один из самых благоприятных дней месяца.

2 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Скорпиона, 14-е лунные сутки. Хороший день.

5 июня 2023 года — убывающая Луна под знаком Козерога, 17-е лунные сутки. Хороший день.

7 июня 2023 года — убывающая Луна под знаком Водолея, 19-е лунные сутки. Хороший день.

8 и 9 июня 2023 года — убывающая Луна в знаке Водолея, 20-е и 21-е лунные сутки. Благоприятные дни.

10 июня 2023 года — убывающая Луна в знаке Рыбы, 22-е лунные сутки. Хороший день.

14 июня 2023 года — убывающая Луна в знаке Тельца, 26-е лунные сутки. Нейтральный день ближе к благоприятному.

15 и 16 июня 2023 года — убывающая Луна в знаке Тельца с переходом в Близнецы, 27-е и 28-е лунные сутки. Благоприятный период. 19 июня 2023 года — растущая Луна в Раке, 2-е лунные сутки. Хороший день.

21 и 22 июня 2023 года — растущая Луна во Льве, 4-е лунные сутки. Нейтральный период ближе к благоприятному.

23–25 июня 2023 года — растущая Луна в Деве, 6-е и 7-е лунные сутки. Благоприятные дни.

26 и 27 июня — растущая Луна в знаке Весов, 9-е и 10-е лунные сутки. Нейтральный период ближе к благоприятному.

28 и 29 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Скорпиона, 10-е и 11-е лунные сутки. Благоприятные дни.

Неблагоприятные дни в июне по лунному календарю

Благоприятных дней в лунном календаре на июнь 2023 года будет гораздо больше, чем негативных. Фото © Luca / Unsplash

В июне совсем уж неблагоприятных дней не будет, а все отличные от хороших будут скорее нейтральными. Вот они:



3 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Стрельца, 15-е лунные сутки. Нейтральный день.

4 июня 2023 года — полнолуние в Стрельце. 16-е лунные сутки. Нейтральный день.

6 июня 2023 года — убывающая Луна под знаком Козерога, 18-е лунные сутки. Нейтральный день.

11, 12 и 13 июня — убывающая Луна в знаке Рыб с переходом в знак Овна. 23-и, 24-е, 25-е лунные сутки. Нейтральный период.

17 июня 2023 года — убывающая Луна в знаке Близнецов, 29-е лунные сутки. Нейтральный день.

18 июня 2023 года — Новолуние в знаке Близнецов. Нейтральный день.

20 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Рака, 3-и лунные сутки. Нейтральный день.

30 июня 2023 года — растущая Луна в знаке Стрельца, 12-е лунные сутки. Нейтральный день.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Возможно, вы не знали, но в парикмахерскую тоже лучше ходить согласно лунному календарю. Как это? Сейчас расскажем! Положение Луны в разных знаках Зодиака имеет различное влияние на состояние волос. Дни, когда Луна проходит через знаки Козерога, Тельца, Льва и Девы, считаются наиболее благоприятными для посещения парикмахерской. А вот если Луна в Водолее или Овне, то стрижку лучше отложить. Различные лунные дни могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие не только на рост волос, но и в целом на здоровье. Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей.

Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее. Фото © Anna Tello / Unsplash

Самые благоприятные дни для стрижки волос в июне 2023 года: 1, 2, 14, 15, 16, 22, 25, 29.

В целом это хорошие даты для стрижки: 3, 4, 21, 23, 24, 26.

Нейтральные дни для стрижки в июне: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 27, 28, 30.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской: 12, 13, 18.

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы: 8, 19, 20.

В какие дни в июне делать маникюр

Кстати, для маникюра тоже лучше выбирать более подходящий день. Ведь каждая женщина желает, чтобы он сохранялся как можно дольше, ногти были здоровыми и красивыми, а сами процедуры приносили только удовольствие. Именно поэтому нужно заглядывать в лунный календарь перед посещением мастера.



Когда же в июне лучше всего делать маникюр?



Самыми благоприятными днями для визита в маникюрный салон станут 5, 20, 22 и 23 июня.

Для проведения простых маникюрных работ в домашних условиях следует выбирать 8, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25 и 26 июня.



Самыми неблагоприятными днями в лунном календаре являются 4, 6, 11, 16 и 18 июня 2023 года. Нельзя планировать визит в маникюрный салон на эти даты. Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей в домашних условиях. Даже небольшое подравнивание может привести к их ломкости и потере здорового вида.

Авторы Андрей Ананьев