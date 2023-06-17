"Трэвис, я беременна!": Сестра Ким Кардашьян шокировала мужа во время его концерта

Американская фотомодель, актриса, сестра Ким Кардашьян Кортни и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер ждут ребёнка. Об этом многочисленные поклонники музыканта, как и он сам, узнали прямо во время его концерта в Лос-Анджелесе.

Кортни Кардашьян заявила о беременности Трэвису Баркеру во время его концерта. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / kourtneykardash

44-летняя американская модель решила сообщить супругу об этой радостной новости необычным способом. Женщина пришла на выступление с плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна". Увидев это, Баркер растрогался до слёз и под крики поклонников спустился к жене. Дальше возлюбленные несколько секунд обнимались и целовались. Отметим, что новый ребёнок станет для Кортни Кардашьян четвёртым.