"Трэвис, я беременна!": Сестра Ким Кардашьян шокировала мужа во время его концерта
Кортни Кардашьян заявила о беременности Трэвису Баркеру во время его концерта
Американская фотомодель, актриса, сестра Ким Кардашьян Кортни и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер ждут ребёнка. Об этом многочисленные поклонники музыканта, как и он сам, узнали прямо во время его концерта в Лос-Анджелесе.
Кортни Кардашьян заявила о беременности Трэвису Баркеру во время его концерта. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / kourtneykardash
44-летняя американская модель решила сообщить супругу об этой радостной новости необычным способом. Женщина пришла на выступление с плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна". Увидев это, Баркер растрогался до слёз и под крики поклонников спустился к жене. Дальше возлюбленные несколько секунд обнимались и целовались. Отметим, что новый ребёнок станет для Кортни Кардашьян четвёртым.
Кортни Мэри Кардашьян — звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и его спин-оффов ("Хлои & Ламар", "Кортни и Ким в Нью-Йорке"), светская и медийная персона, звезда соцсетей, бизнесвумен, модель и актриса. Весной 2022-го вышла замуж за барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера. О жизненном пути Кортни Кардашьян читайте на сайте uznayvse.ru.
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