В России появится рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта

Российские компании из Альянса в сфере искусственного интеллекта готовят первый рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Рейтинг будет представлен этим летом.

"Газпром нефть" вместе со Сбером, "Яндексом", МТС и VK активно работает с вузами, чтобы улучшить систему подготовки новых кадров в сфере искусственного интеллекта, и рассчитывает в два-три раза увеличить количество выпускаемых специалистов.

По словам ректора корпоративного университета "Газпром нефти" Ильи Дементьева, искусственный интеллект меняет отрасли и рынок труда, поэтому система образования должна реагировать на эти процессы.

Уникальность рейтинга состоит в том, что к его созданию привлечены именно работодатели, в числе которых крупнейшие компании страны. Для проведения исследования использована открытая методология, а аналитическая база рейтинга составлена из публичных отчётов, результатов социологических опросов, данных о заработной плате выпускников.