В России появится рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта
Фото предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
Российские компании из Альянса в сфере искусственного интеллекта готовят первый рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Рейтинг будет представлен этим летом.
"Газпром нефть" вместе со Сбером, "Яндексом", МТС и VK активно работает с вузами, чтобы улучшить систему подготовки новых кадров в сфере искусственного интеллекта, и рассчитывает в два-три раза увеличить количество выпускаемых специалистов.
По словам ректора корпоративного университета "Газпром нефти" Ильи Дементьева, искусственный интеллект меняет отрасли и рынок труда, поэтому система образования должна реагировать на эти процессы.
Уникальность рейтинга состоит в том, что к его созданию привлечены именно работодатели, в числе которых крупнейшие компании страны. Для проведения исследования использована открытая методология, а аналитическая база рейтинга составлена из публичных отчётов, результатов социологических опросов, данных о заработной плате выпускников.
Напомним, рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта был разработан в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам Международной конференции AI Journey 2022.