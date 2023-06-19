Лучшие социальные инициативы получили поддержку: Какие проекты были представлены на ПМЭФ На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) консультации законодателей и институтов развития получили значимые социальные проекты. Среди них новые социальные гостиницы, центры занятости и досуга для людей с ограниченными возможностями. 19 июня, 13:36 Обложка © премия.мывместе.рф

Какие проекты были представлены на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге обсудили вопросы заботы о детях, их безопасности, пожилых и людях с ОВЗ. Эти темы затрагивали на полях Петербургского международного экономического форума в рамках питчинга лучших социальных проектов победителей Международной премии #МЫ ВМЕСТЕ. Презентация лауреатов премии для поиска инвесторов и поддержки стала одним из мероприятий Молодёжного дня ПМЭФ – 2023. Условное "жюри" мероприятия составили законодатели и представители институтов развития.

Главная задача премии — поддержать значимые инициативы, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Награда появилась в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. С тех пор тысячи соискателей ежегодно соревнуются в 11 номинациях, посвящённых помощи людям, экологии, туризму, воспитанию, здравоохранению, культуре и другим сферам.

— Премия зачастую становится признанием большой значимости таких инициатив для общества, — отметил в ходе питчинга директор дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Пироженко.

И. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров посоветовал участникам питчинга больше рассказывать о своих командах, которые помогают создавать эти важные проекты.

Среди лучших оказались проект первой в России социальной гостиницы для онкобольных детей "Добрый дом" в Москве; Всероссийская сеть частных школ безопасности для детей и родителей "Стоп угроза"; проект гидрореабилитации и бесплатного обучения плаванию детей с ОВЗ и инвалидностью "Юные фридайверы" из Вологодской области; проект инклюзии глухих и слабослышащих "Я тебя слышу"; "Леспросвет", который проводит акции по высадке деревьев с привлечением жителей (Томская область); Всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои"; платформа "Гудсёрфинг", созданная с целью организации путешествий добровольцев с волонтёрскими намерениями; "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" во Всеволожске Ленинградской области, где люди с инвалидностью могут получить одну из профессий, востребованных на рынке труда; а также проекты для поддержки пожилых "Энергия побед" и пансионат "Забота о родителях" (Волгоградская область).

"Добрый дом" стал призёром Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Фото © do-dom.ru

Кому предоставят господдержку

Наработки проекта "Стоп угроза" потребуются для обновления учебного модуля по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), которое запланировали Минпросвещения и Минобрнауки. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы DOBRO.RU Артём Метелев. По его словам, модуль крайне устарел, надо добавить в него и кибербезопасность, и психологическую безопасность.

Также он указал, что проект "Дети-герои" про подвиги детей должен стать партнёром созданного в 2022 году по инициативе Владимира Путина детско-молодёжного объединения — "Движение Первых" (РДДМ). Например, можно сделать постоянную рубрику в соцсетях РДДМ.

Метелев также высказал готовность помочь в решении непростого законодательного вопроса, возникшего у первой самофинансируемой благотворительной социальной гостиницы "Добрый дом", созданной в конце 2019 года в зданиях, выделенных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Туда приезжают дети с родителями со всей страны, чтобы жить во время длительного лечения в столичных онкоцентрах. К тому же сейчас всё больше детей, ожидающих пересадку органов.

— Их не ставят в лист ожидания, если они не подтвердят, что им есть где проживать в Москве, — пояснила директор фонда Юлия Ромейко.

Среди ключевых проблем она назвала вопрос нормативного характера: "Мы — пилотный проект в стране, и многие не знают, как с нами работать, так как нет ОКВЭД (позиции в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. — Прим. ред.) для такого типа гостиницы". Как следствие, соцгостиница не может получать льготы и субсидии на оплату "коммуналки" (свет, тепло, вода), пояснила Ромейко.

— По социальной гостинице была сформулирована проблема по нормативной составляющей, в частности, ОКВЭД. Можем, я думаю, помочь: здесь надо посмотреть вместе с вами (руководством проекта "Добрый дом") детали, — отметил депутат Госдумы, добавив, что к решению вопроса потребуется привлечь Минэкономразвития РФ.

Также он предложил запустить пилотную программу на базе РГСУ по обучению инструкторов по плаванию для работы с детьми с ОВЗ, чтобы помочь проекту "Юные фридайверы".

Что касается проекта "Леспросвет", парламентарий предложил интегрировать инициативу в движение, созданное по инициативе президента РФ, "Экосистема". Помимо того, перспектива коллаборации есть у проектов помощи пожилым "Энергия побед" и пансионата "Забота о родителях". Здесь реально взаимодействие с Пенсионным фондом России, который сейчас запустил программы изменения отношения к пожилым людям, и с проектом "Деменция.net", созданным при участии группы Сбера в 2021 году благотворительным фондом "Память поколений".

В свою очередь Пироженко предложил использовать платформу "Смартека" АСИ — сервис по поиску наилучших практик. Его коллега, руководитель центра молодёжных инициатив АСИ Александр Вайно пригласил лучшие проекты стать лидерскими.

— У АСИ есть механизмы лидерской и информационной поддержки, — пояснил он.

Кроме того, руководство агентства готово обсудить с Минтруда РФ развитие "Мультицентра социальной и трудовой интеграции". По этому же проекту оказать содействие на уровне своих корпоративных инициатив готовы госкомпании "Газпром-Медиа Холдинг" и "Росатом". Об этом рассказали их представители в рамках состоявшейся сессии ПМЭФ-2023.

Авторы Валерия Мишина