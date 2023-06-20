С 1 июля повысят зарплату: Сколько составит прибавка и кто её получит С 1 июля повысят зарплату бюджетникам и представителям определённых профессий. Размер будет различаться в зависимости от области, где живёт сотрудник, и его специальности. Прибавка коснётся в том числе и работающих пенсионеров. Кому прибавят зарплату и на сколько? 19 июня, 23:42 С 1 июля бюджетникам прибавят зарплату. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

С 1 июля в Московской области повысят зарплату медработникам, сотрудникам школ искусств и лучших колледжей. В общей сложности прибавку сделают более чем 110 тыс. бюджетников. Ежемесячные доплаты составят от пяти до 53 тыс. рублей в зависимости от специальности и стажа.

Врачам, медсёстрам, соцработникам и сотрудникам учреждений культуры проиндексируют зарплату на 8–10%. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, доплату по 10,8 тыс. рублей (+9,2% к текущей зарплате) в месяц будут получать врачи. Всего такая прибавка ждёт 25 тысяч человек.

По 5,4 тыс. рублей (+9%) будут доплачивать среднему медицинскому персоналу. Эта прибавка коснётся 50 тыс. человек. Столько же доплатят младшему медперсоналу, а это почти 12 тысяч сотрудников.

Младшему медперсоналу доплатят к основной зарплате по 5,4 тыс. рублей (+9%). Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Зарплата научных сотрудников вырастет на 10,6 тыс. рублей (+9%), педагогов, занимающихся с детьми-сиротами, — на 5,2 тыс. (+8,9%), а преподавателей вузов — на 12 тыс. (+9,9%).

Дополнительные выплаты соцработникам и работникам культуры составят по 5,2 тыс. и 6 тыс. рублей в месяц соответственно. Первым прибавка составит 8,9%, вторым — 10,3%.

Также с 1 июля появятся доплаты работникам десяти лучших колледжей Подмосковья. Прибавка затронет 1721 человека. Сделают её педагогам и мастерам производственного обучения, а также учителям детских школ искусств. Размер прибавки будет разным. В основном составит 10 тыс. рублей.

Новые меры поддержки медиков анонсировали в Алтайском крае. С 1 июля доплату в регионе получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники. С 1 июля каждый месяц опытным врачам будут доплачивать 9 тыс. рублей, а фельдшерам и медсёстрам — 6 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 июля поднимут зарплату банковским работникам. Это затронет сотрудников по всей стране. Прибавка составит 10% от зарплаты.

— Регионы вправе самостоятельно принимать решение о размере индексации зарплаты. При этом может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т.д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее, — объяснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она подчеркнула, что, если официального документа нет, сделать в этом случае ничего нельзя. Если прибавка обещана на словах, но её нет, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Для начала нужно выяснить, положена ли она конкретно вам. Если да, но документов нет, можно обратиться в трудовую инспекцию и суд.

В июле учителям повысят зарплату на 15–20%. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— В июле повысят зарплату на 18–25% бюджетникам, заводским рабочим, медикам, офисным работникам. Индексация зарплаты бюджетникам в 2023 году запланирована на уровне минимум 8%. Работодатели должны поднимать зарплату до реального уровня цен. Медикам — на 15–20%. Заводским рабочим — на 18–24%. Учёным, учителям — на 15–20%. Если прибавку не сделали, нужно обращаться к начальству, бухгалтеру, в профсоюз, где он есть, там оперативно решают такие вопросы, — отметила основатель "Академии бизнеса и стратегического маркетинга" Юлия Корчагина-Озджан.

Стоит отметить, что прибавка затронет в том числе и работающих пенсионеров, так как в ряде отраслей размер индексации зависит от опыта работников. Например, в некоторых регионах прибавка для сотрудников с большим стажем будет больше. Среди них немало людей, которые уже вышли на заслуженный отдых.

Авторы Нина Важдаева