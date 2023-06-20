В июне отмечают Всемирный день беженцев: откуда взялось понятие "статус беженца" Есть даты, которые трудно назвать праздниками, хотя они отмечаются во всемирном масштабе. К ним относится Всемирный день беженцев (World Refugee Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года. В 2023 году он будет справляться в 23-й раз. 19 июня, 21:01 Каждый год 20 июня весь мир отдаёт дань уважения силе и мужеству людей, которые вынужденно покинули свои страны, спасаясь от конфликтов или преследований. Фото © Jonathan Ramalho/ Unsplash

Согласно Всеобщей декларации прав человека, жители любой страны имеют право находиться в благоприятных и безопасных условиях. Однако далеко не всегда государства могут это обеспечить своим гражданам. Войны, голод, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, межрасовые и религиозные конфликты — всё это может заставить многие тысячи людей оставить свои дома и покинуть родину в поисках безопасности и более счастливой жизни. Человеку, вынужденно покинувшему свою страну под давлением обстоятельств, присваивается статус "беженец". Именно таким людям посвящён Всемирный день беженцев, который отмечается ежегодно 20 июня.

История Всемирного дня беженцев

Раньше многие страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвящённые беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня. Выражая солидарность с Африкой, на долю которой приходится большое число беженцев, в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию. Согласно этой резолюции, Генеральная Ассамблея в 2001 году отметила пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днём африканских беженцев — 20 июня.

Каждый год во Всемирный день беженцев во многих странах мира проводятся различные мероприятия в поддержку беженцев. Эти события проходят под эгидой или с участием самих беженцев, должностных лиц, принимающих сообществ, компаний, знаменитостей и широкой общественности. В этом году Всемирный день беженцев посвящён роли инклюзии и решений для беженцев.

Беженцев надо отличать от эмигрантов. Фото © Jonathan Ramalho/ Unsplash

Включение беженцев в сообщества, где они обрели безопасность, спасаясь от конфликтов и преследований, является наиболее эффективным способом поддержать их в попытках начать новую жизнь и дать им возможность внести свой вклад в развитие принимающих их стран. Это также лучший способ подготовить их к возвращению домой и восстановлению своих стран, когда условия позволят им сделать это безопасно и добровольно, или к успешной интеграции, если они будут переселены в другую страну.

Кто такие беженцы

Согласно международному праву, беженцы — это люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны в силу вполне обоснованных опасений за свою жизнь, здоровье и безопасность. Многие становятся беженцами из-за войн, стихийных бедствий или техногенных катастроф. Также беженцы и вынужденные переселенцы определяются как лица, бежавшие из своих стран по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Конвенция о статусе беженцев, созданная в Женеве в 1951 году, считается основным документом, определяющим права скитающихся людей.

Беженцев надо отличать от эмигрантов. Эмигранты — это люди, добровольно покинувшие свои страны с целью смены места жительства и гражданства. Принять такое решение эмигранта также могут заставить внешние обстоятельства, и всё же эмиграция происходит обдуманно, и, как правило, эмигрант может вернуться в свою страну. Беженцы покидают родные места под давлением обстоятельств непреодолимой силы, связанных с непосредственной угрозой жизни, свободе или здоровью. Беженец часто не может вернуться назад, а покидает свою страну и въезжает в новую зачастую нелегальным способом.

Что означает статус беженца и вынужденного переселенца

Российское федеральное законодательство присваивает следующие статусы лицам, нуждающимся в получении временного или постоянного места для проживания или убежища в связи со сложными жизненными обстоятельствами: беженцы и вынужденные переселенцы. Основное отличие этих статусов заключается в следующем: беженцы — это выходцы из других стран, а вынужденные переселенцы — граждане Российской Федерации, вынужденно меняющие место жительства. Хотя в определённых случаях вынужденным переселенцем может быть признан иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на территории РФ.

Что такое право на безопасность

Право на безопасность включает в себя право на национальную, социальную, политическую, экологическую, психологическую, духовную безопасность. Если безопасность человека находится под угрозой, общество и государство обязаны немедленно прийти ему на помощь. Такое обязательство закреплено в Международном кодексе о правах человека. Однако, если общество и государство не способны обеспечить это право, более того, государство само создаёт угрозу безопасности своего гражданина, последний вправе покинуть территорию такого государства и искать защиту в другой стране или у международных организаций.

Сколько в мире насчитывается беженцев

По статистике, каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь. 80% всех беженцев в мире — это женщины и дети. В настоящее время зарегистрировано около 22,5 миллиона беженцев и 25 миллионов внутренне перемещённых лиц. Почти четверть беженцев являются выходцами из Сирии и Ирака. По данным департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах.

В мире зарегистрировано около 22,5 миллиона беженцев. Фото © Julie Ricard / Unsplash

После начала вооружённого конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года в Россию начали прибывать беженцы и из этой страны. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 071 673 человека с Украины. По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке — Польша (1 563 386), далее — Германия (1 055 323), Чехия (489 865), Италия (169 837), Испания (166 832), Великобритания (161 400), Болгария (152 515), Франция (118 994), Румыния (113 086), Молдавия (108 885) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тысяч человек.

Организации, которые помогают беженцам и мигрантам в России

Помощь переселенцам и беженцам осуществляют волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), "Молодёжка ОНФ", Ассоциация волонтёрских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД "Волонтёры-медики" и другие добровольческие объединения.

Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР на Ленинградском проспекте. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Как стать волонтёром и помогать беженцам

Волонтёром в нашей стране может стать любой человек старше 14 лет. Для детей младшего возраста потребуется согласие родителей и присутствие официального представителя.

Надо понимать, что волонтёрство требует от человека достаточно много времени и моральных ресурсов. Лучше заранее оценить свои силы и возможности. И ещё надо учитывать, что никакой денежной компенсации, премий, зарплаты и прочих выплат за свой труд волонтёры не получают. Вся их помощь строится исключительно на добровольном труде и самопожертвовании. Для волонтёра в первую очередь ценен опыт, который он получает каждый раз, когда выполняет работу, а не материальные блага, поэтому волонтёрство нельзя расценивать как способ заработка.

Если вы хотите стать волонтёром и помогать беженцам, вам следует обратиться в одну из организаций, которые занимаются подобной деятельностью.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Агентства ООН по правам беженцев.