В июне отмечают День кинолога: Когда и как появился профессиональный праздник работающих с собаками Кинолог — специалист по разведению и дрессировке собак, который разбирается не только в физиологических особенностях этих животных, но и владеет навыками их воспитания. 21 июня эти специалисты, которым порядком надоели шутки про кино, отмечают профессиональный праздник. 20 июня, 21:01 21 июня 1909 года в Петербурге открылся первый в России питомник сыскных собак. Спустя многие годы в этот день кинологи отмечают свой профессиональный праздник. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

День кинолога в России отмечают все, кто работает с собаками, хотя официальное название праздника День кинологических подразделений МВД России. Праздник ежегодный и имеет фиксированную дату — 21 июня. Хотя в общегосударственных документах этот праздник не значится, он упомянут в различных приказах силовых ведомств, где имеются кинологические подразделения. К торжеству ежегодно присоединяются и гражданские организации.

Кто такие кинологи и как они появились

Слово "кинология" происходит из древнегреческого языка и дословно переводится как "наука о собаках" (kyon — собака, logos — учение). Историки иногда утверждают, что своё летоисчисление профессия кинолога ведёт с тех самых пор, как человек впервые приручил собаку. А произошло это около пяти или даже десяти тысяч лет назад. Человек издревле приучал своих четвероногих друзей помогать себе на охоте, пасти стада или охранять своё жилище. Конечно, делали это не специально обученные люди, а все владельцы собак, так что говорить о древних кинологах всё же некоторое преувеличение.

Специалисты служебного собаководства ВС СССР на велосипедах. Парад 1 мая 1938 года. Фото © wikipedia.org

Профессиональная кинология появляется лишь в конце XIX – начале XX века. Так, в Санкт-Петербурге в 1906 году начальник сыскного отдела полиции Виктор Лебедев распорядился использовать собак для служебных задач. Эту идею он привёз из поездки в Бельгию, где коллеги познакомили его с полицейской псарней. В Европе к тому времени уже активно применяли собак в санитарной службе, на почте и в войсках связи. А вот в правоохранительной деятельности собаки только начали применяться, так что Российская империя оказалась здесь среди первопроходцев. Создаётся Российское общество поощрения и применения собак в полицейской и сторожевой службе, издаётся его устав: это был первый документ, регламентировавший работу с четвероногими помощниками.

Когда появился праздник кинологов и как его отмечали раньше

В 2004 году был опубликован приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений. Дату для праздника выбрали не случайно. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России питомник сыскных собак. При нём действовала школа для четвероногих питомцев, в которой собаки обучались служебным навыкам. Самым знаменитым выпускником этой школы стал легендарный доберман Треф, который впоследствии участвовал в раскрытии сотен преступлений, а также успешно снимался в учебных фильмах, посвящённых работе полицейских собак.

Поначалу это был ведомственный праздник, который отмечали в профессиональном кругу, однако позже его стали отмечать и гражданские специалисты, и сотрудники других ведомств, и просто те, кто любит собак и умеет находить подход к четвероногим питомцам.

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Как День кинолога будут праздновать в России

В День кинолога в России во всех отделениях полиции, имеющих кинологические отделы, проводят торжественные собрания, на которых отмечают успехи подопечных кинологов, вручают премии отличившимся специалистам. В МВД существует памятная медаль в честь образования кинологической службы. Не отстают от кинологов МВД и их гражданские коллеги. В собачьих питомниках по традиции в этот день принято проводить соревнования, в которых может принять участие любой кинолог или обычный хозяин четвероногого питомца, прибегающий к помощи профессионалов в вопросах воспитания собак. Сценарий праздника зависит только от фантазии организаторов и их финансовых возможностей.

Особая роль в праздновании Дня кинолога в России по праву принадлежит Международной кинологической федерации и Российской кинологической федерации. Именно эти организации устанавливают стандарты пород и воспитания собак. На сайте РКФ регулярно публикуется информация о конкурсах и выставках, многие из которых приурочены ко Дню кинолога. А самой лучшей наградой для кинолога становится возможность показать достижения и умения в области дрессуры своих четвероногих друзей. Именно по этому пути идёт и Российская кинологическая федерация, в которую входят кинологические клубы всех регионов России.

Чтобы стать кинологом, придётся получить профильное образование. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Как стать кинологом

Для того чтобы стать профессиональным кинологом, необходимо получить профильное образование и научиться обращаться с собаками. Получить нужные навыки можно следующими способами:

После окончания средней школы поступить в колледж, техникум или школу полиции.

Получить профессию ветеринара или зоотехника в сельскохозяйственном вузе.

Окончить курсы кинологов при клубах собаководства или в общественных организациях, связанных с разведением и дрессировкой собак.

Все специалисты-кинологи осваивают общие знания о собаках как о виде, особенностях взаимодействия с ними. Но внутри этой профессии существуют специализации. В первую очередь кинологи делятся на:

служебных , которые обучают собак для военных задач и работы в армии и государственных ведомствах (МЧС, полиция, таможня);

, которые обучают собак для военных задач и работы в армии и государственных ведомствах (МЧС, полиция, таможня); охотничьих — они занимаются разведением и дрессировкой собак для охоты на дичь и другой промысловой деятельности;

— они занимаются разведением и дрессировкой собак для охоты на дичь и другой промысловой деятельности; декоративных — тех, кто готовит собак для выставок, конкурсов породистых животных и разведения.

После получения профессионального образования кинологи могут работать в полиции, МЧС или таможенной службе, обучая животных ведомственным задачам: поиску запрещённых веществ, опасных предметов, работе во время чрезвычайных ситуаций.

Кинолог может работать в кинологических ассоциациях, грумером в салонах для собак, частных клубах для собаководов-любителей или открыть своё дело.

Учебная площадка кинологической службы Ногинского спасательного центра МЧС России. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Где учат на кинолога в Москве

Получить диплом по специальности "кинология" можно в колледжах при ветеринарных и сельскохозяйственных университетах. Обучение занимает от двух с половиной до трёх с половиной лет в зависимости от уровня школьного образования при поступлении. В столице выпускникам школы стать кинологами предлагает Кинологический колледж Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Стать кинологом с высшим образованием можно, окончив бакалавриат в вузе по направлениям "зоотехния", "ветеринарная медицина" или "биотехнология". Обучение длится четыре года. Такие программы в Москве предлагает Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, специальности: "кинология", "зоотехния".

Где учат на кинолога в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет предлагает получить специальности "кинология" и "зоотехния".

В качестве альтернативного варианта можно пройти обучение в учебных центрах МЧС, Федеральной таможенной службы или МВД. Длительность курсов составляет полгода, специфика обучения связана с работой в каждом ведомстве. Например, полицейским нужны специалисты, которые будут обучать собак разыскной деятельности и контртеррористической работе.

Авторы Андрей Соколов