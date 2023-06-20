Что ни в коем случае нельзя делать в день летнего солнцестояния и почему 21 июня надо загадать желание Как правильно провести Международный день празднования солнцестояния, каким ритуалам следовать и как загадывать желания, чтобы точно сбылись? Читайте в материале Life.ru. А ещё мы раскроем приметы, связанные с 21 июня. 20 июня, 10:44 21 июня в день летнего солнцестояния надо загадывать желания. Обложка © Shutterstock

Когда празднуют день летнего солнцестояния в 2023 году

В 2023 году день летнего солнцестояния, когда мы наблюдаем самую короткую ночь и самый длинный день в году, выпал на 21 июня. Лишь в високосные годы этот день празднуют 20 июня. Уже с 22 июня продолжительность ночи будет увеличиваться, а день пойдёт на убыль. Издревле разные народы придавали огромное значение дню летнего солнцестояния, рассказала Лайфу астролог Ольга Архангельская.

Считалось, что именно в день летнего солнцестояния на Северном полушарии Земли сконцентрировано наибольшее количество светлых и добрых сил, которые обязательно помогут человеку, если к ним обратиться с просьбой. Поэтому помыслы, желания и просьбы должны быть благочестивыми и положительными. Во многих народах праздник сопровождался разными обрядами: молениями, играми, соревнованиями, скачками, танцами, гаданиями, привлечением суженого Ольга Архангельская

Как правильно провести день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние — основной праздник во всех традициях, пояснил шаман Николай Качуров. Дело в том, что именно на солнцестояние приходится пик лета. 21 июня происходит самый большой подъём жизненных сил и жизненной энергии, люди получают доступ к внутренней силе. Поскольку солнце является нашей жизненной силой, во время летнего солнцестояния этой мощи становится больше всего.

Всем понятно различие, когда внутренние силы направляются в конструктивное русло и когда они попусту рассеиваются. Если они направляются в нужное нам русло, мы получаем достаток, процветание, успех в делах, улучшение здоровья. Если же они теряются в суете, мы получаем сожаления, упущенные возможности и прочие негативные программы Шаман Великий Медведь (Николай Качуров)

Солнце просто светит и даёт жизнь всему окружающему, ничего не требуя взамен. Потому 21 июня следует быть искренне щедрыми и благодушными ко всему, что вас окружает. Энергетически день считается мощным, и то, как вы его проведёте, что заложите, может иметь пролонгированный эффект от трёх до шести месяцев.

Можно дарить подарки, устроить праздник себе и своим любимым, участвовать в благотворительных акциях. Благодарить всех и всё вокруг. Отношения, начавшиеся в этот день, возможно, останутся надолго Астролог Ольга Архангельская

День летнего солнцестояния: что нужно делать

В день летнего солнцестояния единственная звезда Солнечной системы движется очень медленно, а значит, человек может контролировать внутреннюю силу. 21 июня свою мощь направьте на достижение успеха в духовной и материальной сферах жизни, рекомендовал шаман Качуров. "Мы празднуем этот день, чтобы подключиться к этому источнику силы и мощи, а также чтобы принести благодарность Солнцу за всё, что мы получаем от него".

Молитвы, медитации, визуализация, составление карты или списка желаний отлично подойдут. Негатив же может вернуться с десятикратной силой, будьте аккуратнее. Особенно чувствительные люди могут видеть вещие сны, получать ответы на свои вопросы во сне Ольга Архангельская астролог

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться. В астрологии Солнце в натальной карте означает Я (самоидентификация, неизменная суть, цельность, любовь и творчество). Проявления эгоизма могут зашкаливать, стоит контролировать такие порывы Ольга Архангельская собеседница Лайфа

День летнего солнцестояния: ритуалы

В день летнего солнцестояния нужно одеться так, чтобы привлечь правильную энергию. Ритуал с нарядами простой: выбирайте одежду красного, оранжевого, золотистого, жёлтого оттенков. Подойдёт и белый. Украшения желательно надеть из золота и драгоценных камней — ведь то, что на вас будет, зарядится на долгое время положительной энергией солнца.

Если вы хотите зарядить или почистить предметы, украшения, просто выложите их на белую бумагу под солнечные лучи на весь день до 16:00. Когда выложите, прочитайте слова: "Солнце дорогое, Я тебя люблю, Вычисти предметы (перечисляете), Убери беду" Ольга Архангельская астролог

Как загадать желание в день летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния непременно нужно загадать самое сокровенное, заветное желание. Поверье гласит, что мечта обязательно станет реальностью, просто нужно правильно просить у мироздания. Если не терпится, чтобы желание сбылось как можно скорее, нужно пойти на хитрость: не просто загадать его, визуализируя, а исполнить специальный ритуал — перелезть через 12 заборов. Ещё одним действенным способом загадать желание, чтобы точно претворилось в жизнь, с Лайфом поделилась Ольга Архангельская.

Можно написать желание на бумаге, прочитать его вслух и сжечь до 16:00, пепел развеять. Такой ритуал лучше проводить в безопасном месте, поскольку пепел, выброшенный из окна, может залететь обратно, тогда желание не сбудется астролог Ольга Архангельская

Приметы на день летнего солнцестояния

Согласно народным поверьям, плохая погода в самый длинный день года намекает на неурожай

Если на траве и кустарниках поутру много росы, урожай будет обильный (кстати, эту самую росу наши предки собирали в ёмкости — верили, что она обладает лечебным и омолаживающим эффектами)

Если не проспите и встретите рассвет 21 июня, на весь предстоящий год природа наградит вас здоровьем и силами и убережёт от невзгод

Если перед днём солнцестояния незамужняя девушка всю ночь протанцует у девяти костров, скорое замужество ей обеспечено

Если парень в день летнего солнцестояния обольёт даму водой — неважно, случайно или намеренно, — то они быстро поженятся.

Авторы Марина Калегина