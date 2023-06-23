Морская романтика, волшебство парусов и бесконечное небо: наслаждаемся праздником "Алые паруса" в Питере "Алые паруса" — это грандиозный праздник, который ждут весь год. В ночь с 24 на 25 июня сотни школьников проводят корабль своего детства в Санкт-Петербурге под залпы фейерверков. А их мамы и папы вспомнят, как это было у них. Редакции Лайфа тоже есть что вспомнить. 23 июня, 16:00 "Алые паруса" — визитная карточка Санкт-Петербурга. Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ежегодно в Санкт-Петербурге в субботу, которая является ближайшей к самой короткой ночи в году, проходит главный праздник выпускников средних общеобразовательных школ "Алые паруса". Как правило, торжество организуется в период с 18 по 25 июня, однако никогда не проводится 22 числа — в День памяти и скорби. В 2023 году праздник выпускников пройдёт 24 июня и снова удивит своей программой, которая никогда не повторяется. Давайте познакомимся с историей праздника и с событиями, которые ожидают выпускников и гостей торжества в эту волшебную ночь.

История и традиции праздника "Алые паруса"

История праздника выпускников началась в конце 60-х годов прошлого века. 27 июня 1968 года часть программы была впервые проведена в акватории Невы напротив Петропавловской крепости. Празднование началось в одиннадцать часов вечера и продлилось до двух часов ночи. Зрители, собравшиеся на Дворцовой набережной, а также на мостах и Стрелке Васильевского острова, наблюдали за эскадрой катеров, появившихся из-под Кировского моста. На них перед зрителями проплыли революционные рабочие, матросы, красноармейцы, люди 20-х и 30-х годов, времён Великой Отечественной войны, послевоенного периода. На адмиральском катере "Ленинград" находились три выпускника, открывавшие праздник. Один из них держал праздничный вымпел, а рядом стояли юноша и девушка с факелами в руках. От этих факелов были зажжены Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова: это действие в дальнейшем стало постоянной традицией "Алых парусов". Тогда же в качестве музыкального сопровождения впервые был исполнен "Гимн великому городу", который стал одним из музыкальных символов мероприятия. Через год праздник был утверждён официально. Название "Алые паруса" напрямую связано с повестью-феерией Александра Грина, рассказывающей о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого настоящее чудо. Впервые повесть была опубликована в 1923 году. В дальнейшем "Алые паруса" были переведены на английский, испанский, китайский, греческий, французский, польский, вьетнамский, латышский и другие языки.

С 1970 по 1979 год роль галиота "Секрет" исполняла шхуна "Ленинград" (ранее — "Надежда"). Фото © Pjotr Mahhonin / wikipedia.org

Огромной популярностью в Советском Союзе пользовался одноимённый фильм режиссёра Александра Птушко с Анастасией Вертинской и Василием Лановым в главных ролях. Картина стала настоящим хитом своего времени, её посмотрели более 22 миллионов человек. Праздник выпускников "Алые паруса" в Ленинграде оказался необычным и красочным зрелищем, которое привлекло внимание выпускников из других городов. Многие из них старались посетить мероприятия, посвящённые выпускному, именно в городе на Неве. Однако через 10 лет, в 1979 году, традиция праздника была прервана по личному распоряжению первого секретаря ленинградского обкома КПСС Григория Романова, который опасался инцидентов, связанных с большим скоплением молодёжи.

Блистательная Анастасия Вертинская в роли Ассоль. Кадр из фильма "Алые паруса" (1961) © "Кинопоиск"

В новом формате официальное проведение праздника было решено возродить в 2005 году. С этой инициативой выступил глава государства. В результате губернатором Санкт-Петербурга было принято решение о возобновлении традиции проведения праздника выпускников в Северной столице. Сегодня одним из организаторов мероприятий выступает старейший российский федеральный телеканал с центром вещания из Санкт-Петербурга — Пятый канал. Также в роли организаторов выступают акционерный банк "Россия" и Правительство Санкт-Петербурга. Кульминационным событием торжества является проход корабля с алыми парусами по акватории Невы. В разные годы роль трёхмачтового галиота "Секрет" из повести Александра Грина выполняли парусники "Викинг", "Мираж", "Надежда", "Корсар", "Скиф" и другие. Сегодня это двухмачтовый бриг "Россия", который примет участие в празднике "Алые паруса" 2023 года. А в 2019 году совместно с проектом "Гигарама" Лайф опубликовал панораму праздничного концерта на Дворцовой площади, где окончание школьной жизни отмечало более 33 тысяч выпускников. Особенностью проекта стало то, что на фото можно отметить себя и своих друзей.

Как проходит репетиция "Алых парусов"

Генеральная репетиция "Алых парусов" проводится, как правило, за сутки до мероприятия. В ночь с 23 на 24 июня 2023 года примерно с 20:00 до 04:55 можно будет наблюдать за главной подготовкой праздника. Бриг "Россия" пройдёт несколько кругов по намеченному маршруту после того, как разведут мосты. Он проплывёт мимо Петропавловской крепости и затем возвратится к пристани на набережной Лейтенанта Шмидта, где будет дожидаться начала праздника.

Символическое появление брига с алыми парусами в центральной акватории Невы — кульминация "Алых парусов". Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Каким будет шоу на "Алых парусах" в 2023 году

В этом году "Алые паруса" проведут хоть и с новшествами, но в традиционном формате: с музыкой, танцами, красочным пиротехническим шоу и проходом брига "Россия" по акватории Невы. Парусник под песни артистов и салют проследует через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершит разворот перед Троицким мостом. Сценарий водного шоу и тему "Алых парусов" организаторы всегда держат в строжайшем секрете, но нет сомнения, что и в этом году им удастся удивить и порадовать зрителей. Концерт "Алые паруса – 2023" на Дворцовой с выступлением звёзд шоу-бизнеса по традиции начнётся 24 июня в 22:00 и продлится до 01:10 25 июня. Хедлайнером "Алых парусов – 2023" станет группа "Чайф". В концертной программе праздника свои хиты исполнят Юлианна Караулова, Тося Чайкина, Hatters, Gafur, "Моя Мишель" и Burito.

Салютом и красочной водно-пиротехнической шоу-программой с выходом брига "Алые паруса" можно будет полюбоваться 25 июня в период с 00:40 до 01:00. В этот раз, как и в прошлом году, феерическая канонада в небе продлится 20 минут. Окончание концертной программы и некоторых водно-пиротехнических элементов для выпускников запланировано на 02:00 утра 25 июня.

Подробнее узнать о программе праздника можно на сайте Администрации Санкт‐Петербурга.

Самые красивые моменты с праздника "Алые паруса" 2022 года. Видео © YouTube / IrLife

Как попасть на "Алые паруса" и откуда лучше наблюдать шоу

24 июня вход на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную будет осуществляться только по пригласительным билетам. Пригласительные на "Алые паруса – 2023" приобрести не просто — попасть на праздник могут только выпускники. Каждый год печатается новый тираж билетов, а форма и рисунок всякий раз меняются. Билеты не рекомендуется покупать с рук, так как велик риск быть обманутым. Учтите, что часть Адмиралтейской, Университетской и Мытненской набережных, а также вся Английская набережная и набережная Макарова будут открыты и оттуда наблюдать за красочным зрелищем можно свободно. В Сети также можно найти приглашения на водную прогулку, в ходе которой можно будет увидеть фейерверк на шоу "Алые паруса – 2023" с борта теплохода. Во время таких праздничных рейсов теплоходы встают за Дворцовым или Троицким мостом, откуда открывается вид на Центральную акваторию Невы — именно там будет проводиться шоу. Кроме того, в Интернете продаются VIP-места на причале "Сенатская пристань". Размещать ссылки на сайты продаж мы не будем, но желающим купить места в первом ряду для просмотра салюта и шоу с отличным обзором лучше поторопиться. Некоторые экстремалы продолжают использовать крыши Петербурга для просмотра светового и лазерного шоу с высоты птичьего полёта. Этот вариант несёт риск быть задержанными стражами порядка и оштрафованными. Гораздо безопаснее снять номер в ближайшем отеле с панорамным видом на Неву или забронировать столик в водных и панорамных ресторанах Санкт-Петербурга.

На Васильевском острове праздник "Алых парусов" лучше всего наблюдать с Биржевого моста. Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Работа транспорта во время праздника "Алые паруса"

По традиции в день проведения мероприятия метро будет работать круглосуточно, но интервалы в движении поездов составят до 8,5 минут. Ближайшие к Неве станции метро: в центре города — "Адмиралтейская", на Петроградской стороне — "Спортивная" и "Горьковская", на Васильевском острове — "Василеостровская".

Для гостей и жителей Северной столицы будут доступны девять автобусных маршрутов: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 2 троллейбусных маршрута: № 23, 46. Они будут работать с 00:00 до 06:00 с интервалом движения не более 30 минут.

Автомобилям запретят останавливаться: с 10 до 30 июня — на Дворцовой площади вдоль дома 4 и домов 6–8;

с 08:00 10 июня до 08:00 3 июля — по нечётной стороне Биржевой площади;

с 00:00 15 июня до 10:00 30 июня — в Биржевом проезде.

Мосты в связи с репетицией, подготовкой и проведением "Алых парусов" будут разводить по новому графику. С 18 по 23 июня пролёты Троицкого моста будут подняты с 23:00 до 08:00. Также 24 июня переправу закроют для движения в 12:00, а вновь откроют только 26 июня в 08:00.

Почти на два часа увеличится интервал разведения Биржевого моста — с 00:00 до 05:45 утра.