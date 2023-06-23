В июне отмечают Международный олимпийский день: Когда и как появился праздник и какие у него традиции Олимпийский день — это праздник спорта, здоровья и единства. Каждый год 23 июня он призывает людей по всему миру вести активный образ жизни и двигаться вместе к общей цели. Когда празднуется Международный олимпийский день и кто его придумал? Читайте на Life.ru. 22 июня, 21:01 Олимпийский день — это праздник спорта, здоровья и единства, который отмечается 23 июня. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Почему Международный олимпийский день отмечают 23 июня

История Международного олимпийского дня берёт своё начало в далёком 1894 году. Именно тогда, 23 июня, отец современного олимпийского движения, французский барон Пьер де Кубертен, объявил о создании крупнейшей спортивной организации мира – Международного олимпийского комитета.

1896-й считается годом зарождения современных Олимпийских игр, это должен знать каждый школьник. В этот год в Греции прошла первая Олимпиада. Среди 241 атлета из 14 стран мира были разыграны медали в девяти видах спорта. А более чем через столетие — в Олимпийских играх 2004 года в той же Греции — приняло участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 спортивных дисциплинах, а сейчас их — ещё больше.

Отец современного олимпийского движения, французский барон Пьер де Кубертен.Фото © Wikipedia

Как появился Международный олимпийский день и какие у него традиции

Международный олимпийский день был учреждён в январе 1948 года во время 42-й сессии Международного олимпийского комитета. Сама идея появилась годом раньше — на предыдущей сессии МОК в Стокгольме, ну и, как вы уже догадались, датой выбрали день его создания.

С тех самых пор Международный олимпийский день отмечается 23 июня. В 2023 году его отпразднуют уже в 76-й раз. За более чем 70 лет этот праздник оброс своими традициями и обычаями.

23 июня Международный олимпийский комитет, опираясь на три основных правила — "двигаться", "развиваться" и "открывать", устраивает спортивные, культурные и просветительские мероприятия. В этот день во многих городах мира проходят массовые забеги на разные расстояния, тематические семинары и уроки для детей, встречи с известными спортсменами, выставки и концерты.

Вид спортсменов, стоящих рядами, и толпы, заполняющие стадион на Олимпийских играх 1896 года в Афинах, Греция. Фото © Getty Images / Hulton Archive

Россия на Олимпиадах

Российская Федерация принимала участие в семи летних и восьми зимних Олимпиадах, но наша история пересекалась с историей Игр ещё раньше — во времена Российской империи наша страна трижды отправляла спортсменов на летние соревнования. Успешно выступала и олимпийская сборная СССР, на её счету участие в девяти летних и девяти зимних Играх. В Советском Союзе даже прошли одни Олимпийские игры — XXII летняя Олимпиада в Москве в 1980 году. Соревнования проводились в Ленинграде, Мытищах, а также вне РСФСР — в Киеве, Минске, Таллине.

Под флагом Российской Федерации спортсмены выиграли 396 олимпийских медалей на летних и 124 медали — на зимних Олимпийских играх. Таким образом, всего на последних одиннадцати Олимпиадах было выиграно 520 медалей, из них 182 — золотые.

Москва.1980 год.Талисман Олимпиады Мишка на торжественной церемонии закрытия XXII летних Олимпийских игр на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

В 2014 году Россия стала хозяйкой XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Было разыграно 98 комплектов в семи видах спорта. По мнению Международного олимпийского комитета, сочинская Олимпиада стала рекордной за всю историю зимних Олимпийских игр по многим показателям. Президент МОК Томас Бах был вынужден признать, что "Игры в Сочи были великолепными и в определённой степени уникальными в плане логистики, так как спортсмен мог прийти на завтрак и пешком дойти на тренировку за несколько минут". Спустя год после Игр президент МОК подтвердил успех Игр и отметил значимость наследия Игр в Сочи: "Олимпийские зимние игры – 2014 в Сочи имели большой успех. Русские обеспечили безупречную организацию Игр. Сочи обещал превосходные спортивные объекты, выдающиеся олимпийские деревни и хорошую организацию. Всё, что было обещано, было выполнено. Сами спортсмены подтвердили это".

Россия была готова продолжить свой триумфальный олимпийский путь, но планы смешала политика. После начала специальной военной операции на Украине против нашей страны были введены жёсткие санкции, которые охватили даже сферу спорта. С призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в МОК публично обратились министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации Северной Европы — Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских Островов, Гренландии и Аландских Островов. Кроме того, МОК оставил Россию и Белоруссию без вещания Олимпийских игр до 2032 года.

Сочи. 2014 год. Во время торжественной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр на стадионе "Фишт". Фото © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Федор Успенский

Так или иначе, у России богатейшее олимпийское наследие и одна из самых сильных спортивных школ в мире. И Международный олимпийский день — это наш день.

Как Международный олимпийский день будут праздновать в России

В нашей стране 23 июня празднуется Всероссийский олимпийский день, являющийся частью международного.



В России Олимпийский день проводится с 1990 года во всех регионах страны, а количество участников ежегодно превышает 1 млн человек.

Уже по традиции в мероприятиях Всероссийского олимпийского дня активное участие принимают общероссийские и региональные спортивные федерации, которые организовывают свои площадки и соревнования. Почётными гостями праздника становятся олимпийские чемпионы и призёры по летним и зимним видам спорта, а также кандидаты в олимпийскую команду России.

В программу Всероссийского олимпийского дня входят мастер-классы, показательные выступления, автограф- и фотосессии, гала-матчи по футболу и многое другое.

Праздновать Олимпийский день может каждый. Почему бы не присоединиться и не получить удовольствие, если так много людей принимает участие в таких массовых мероприятиях?

Ростов-на-Дону. Участники легкоатлетического забега "Ростовское кольцо" на Буденновском проспекте. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

По всему миру проводятся специальные забеги Олимпийского дня. В том числе в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК. Первый забег был организован ещё в 1987 году. Его целью были популяризация массового спорта и привлечение к празднованию Олимпийского дня всех национальных олимпийских комитетов. В 1987 году мероприятие поддержали 45 НОК. Сегодня принимают участие более сотни. Всех, кто проводит этот день активно и рассказывает об этом в соцсетях, объединяет хештег #MoveForPeace.

В спортивном календаре России есть много других активностей, выпадающих на 23 июня. Tigertish Race чемпионат России по альпинизму в Междуреченске

Сверхмарафон "Сутки Урала". Чемпионат Свердловской области по суточному бегу

Всероссийский легкоатлетический забег "Россия без наркотиков" пройдёт в Якутии

Plesheevo Swim. Соревнования по плаванию в Переяславле-Залесском

Авторы Андрей Ананьев