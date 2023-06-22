Столичных выпускников порадуют в парке Горького дискотекой, киберспортом и цирковым шоу На празднике 24 июня выступят более 60 артистов, которых выбрали сами бывшие школьники в ходе открытого голосования. 22 июня, 12:30 Общегородской выпускной в парке Горького в Москве. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Московский выпускной состоится в парке Горького 24 июня. Праздник соберёт на своей площадке более 60 известных артистов, среди них Филипп Киркоров, Shaman, группа "Дискотека Авария", Глюкоза и Мот, Артур Пирожков, Люся Чеботина.

Ключевыми темами праздника станут "Первые" и "Наставники". Программу дополнят истории великих первооткрывателей, которые сделали вклад в развитие цивилизации. Выпускникам будет полезно вспомнить историю собственной страны, ведь впереди их ждёт множество открытий.

Выпускники во время общегородского выпускного в парке Горького. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По сложившейся традиции выпускники пройдут в парк по красной ковровой дорожке и по световым тоннелям под музыку известных диджеев. Гости смогут посетить цирковое шоу на Пионерском пруду с ареной в центре водоёма, поучаствовать в состязаниях на спортивной и киберспортивной площадках или попробовать себя в качестве артистов на сцене. Также будут организованы танцплощадка, арт-пространство, где выпускники смогут стать авторами арт-проектов под руководством современных художников. В парке будут работать четыре тематические фотозоны. Гостей повеселят аниматоры.

Столичные одиннадцатиклассники в этом году установили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников. Дети заждались окончания экзаменов и возможности отдохнуть. Свидетельствуют цифры: на праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

Вход на мероприятие будет открыт только по индивидуальным браслетам с QR-кодом, попасть в парк в этот вечер смогут лишь выпускники и сопровождающие. Праздник начнётся в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня, завершившись дискотекой. Известно, что в этот день будут недоступны для посетителей Красная площадь и Мавзолей Ленина.

Столичные власти сообщают, что сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи позаботятся о порядке на празднике.

Поддержка культурно-исторического наследия, формирование мест отдыха, молодёжного досуга и точек притяжения горожан входят в приоритетный круг задач города.

Авторы Альбина Александрова