Кто получил "Оскар" рынка недвижимости?: Подведены итоги премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023" 8 июля, 07:10 Победители премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023". Фото предоставлено Лайфу организаторами

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7 июня в Москве прошёл "Оскар" рынка недвижимости — церемония награждения ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023". В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды рынка недвижимости" — самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.

Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнёров и гостей. За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняло участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей — топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с лёгкой руки гостей получила название московского МИПИМа.

В этом году компания Roto Frank стала генеральным партнёром премии "Рекорды рынка недвижимости". На российском рынке бренд Roto представлен уже 28 лет. Это предприятие полного цикла по производству фурнитуры для окон и дверей с высокими технологиями. Инновационные решения компании объединяют в себе безопасность, энергоэффективность и комфорт, тем самым создают реальные "внутренние ценности". Несмотря на трудности кризисных периодов российской экономики, Roto Frank построил по-настоящему близкую клиенту компанию, которая формирует завтрашний рынок оконных и дверных технологий страны. Философия Roto — качество, возведённое в абсолют.

Страна должна знать своих героев! Представляем победителей премии:

ЖК "Русские сезоны" (СЗ "Экран") — обладатель Grand Prix. Клубный комплекс резиденций находится в шаговой̆ доступности от Кремля. Это всего 90 резиденций. Одиннадцать особняков комплекса создают великолепный архитектурный ансамбль. Строгие классические формы фасадов смягчаются теплотой природного камня, изящным узором балконов и широкими окнами в пол. Трёхстороннее панорамное остекление с возможностью сдвинуть окна, распахнув целую стену объятиям тёплого летнего вечера, а зимой позволяет любоваться мягкими огнями исторического центра Москвы. Из окон открываются великолепные виды на Кремль.

Клубный дом "Мюр & Мерилиз" от KR Properties был признан лучшим в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса № 1". Проект строится в престижном Пресненском районе Москвы. В "Мюр & Мерилиз" спроектировано 92 квартиры и 6 видовых пентхаусов на 14-м и 15-м этажах здания. Одна из особенностей квартир — раздвижная оконная система с остеклением от пола до потолка, которая превращает окно во французский балкон. На втором этаже дома появятся фитнес-зал, детская зона и общественная гостиная, пространство которой трансформируется в кинозал, коворкинг, переговорную или лаунж-зону для отдыха.

"Новостройкой Москвы бизнес-класса № 1" был назван комплекс "Трилогия Crystal" концерна "Крост". Трилогия Crystal — это три жилых дома с общей архитектурной концепцией и ландшафтным ансамблем. Комплекс спроектирован как вертикально-горизонтальный город: вертикальная ось — приватные помещения, горизонтальная — общественные пространства, инфраструктура, рабочие места. Стилистика органической архитектуры нашла отражение в сложной геометрии зданий, напоминающей форму природного кристалла. В составе комплекса уже построен небоскрёб на 612 квартир высотой 47 этажей. Новое строительство состоит из двух 29-этажных жилых корпусов, стоящих на подиуме, с торговой галереей, ландшафтным парком и детскими игровыми зонами.

Лучшим в номинации "Жилой квартал Москвы № 1" стал ЖК "Настоящее" (АО "СЗ "НИИМосстрой"). Новостройка возведена в статусном районе Раменки и включает в себя четыре корпуса с видами на природный заказник "Долина реки Сетунь", Ботанический сад МГУ, парк имени 50-летия Октября. Архитектурная концепция разработана бюро СПИЧ, дизайн-проект общественных пространств — BALKON, концепцию озеленения представил Imperial Garden. На придомовой территории расположен приватный двор-парк площадью 2 га с ботанической коллекцией растений.

Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22" от ГК "Галс-девелопмент" признан "Клубным домом Москвы № 1". "Космо 4/22", расположенный на первой линии Космодамианской набережной, состоит из двух корпусов высотой в 6 этажей. В проекте 81 апартамент площадью от 45 до 176 м², включая пентхаусы с потолками до 7,6 метра и открытыми террасами с видом на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной. Фасад исторического особняка начала XX века сохранится и станет частью объекта. Другая особенность проекта — приватный "тайный сквер" с арт-объектами. Архитектурный облик "Космо 4/22" разработали британское бюро DYER и российская компания МАРКС.

В номинации "Клубный дом Московской области № 1" победил ЖК M__5 (ГК "Садовое кольцо"). Проект является продолжением легендарного квартала "Молодёжный". Застройщик предоставляет клиентам возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой и программой Trade-in. Дом расположен на первой береговой линии Москвы-реки. Преимуществом объекта является строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в непосредственной близости к дому. Кроме учебных классов, в здании расположится медицинский блок, столовая, многофункциональный спортивный зал. Роскошные лобби, приватная территория с ландшафтным парком, подземный паркинг, собственная зона отдыха у воды — всё это говорит о заслуженности награды ЖК М_5.

В номинации "Клубный дом Московской области № 1" победил "ЖК M__5". Фото предоставлено Лайфу организаторами премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023"

Миниполис "8 клёнов" (девелопер полного цикла "Сити21") — строящийся жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе Подмосковья, в г. о. Красногорск, признан "Новостройкой Подмосковья № 1". Уютный малоэтажный квартал в стиле неоклассицизма состоит из четырёх корпусов, раскрывающихся на городской парк. Архитектура сочетает все преимущества современного городского жилья уровня бизнес-класса: камерная застройка, сквозные подъезды, паркинг, современные лифты и большие окна. Инфраструктура включает: благоустроенные дворовые пространства, детский сад на 135 мест, кафе, магазины, аптеки.

Жилой комплекс бизнес-класса Voxhall от группы "Эталон" одержал победу в номинации "Архитектура объекта № 1". Voxhall представляет собой группу из трёх террасированных зданий, объединённых общим архитектурно-пространственным решением. Внешний облик комплекса сочетает изысканную классику кирпичных фасадов с панорамным остеклением и инновационными методами отделки. Авторы концепции вдохновлялись архитектурой центральных районов ведущих мировых столиц. Двор комплекса наполнен функциональными площадками на любой вкус и заряжает на новые свершения.

Новый жилой комплекс компании "РГ-девелопмент" — "Петровский парк II" стал победителем в номинации "Гармония эклектики". Архитектурное решение бюро Syntaxis построено на контрастах: высот, отделочных материалов, цветовых сочетаний. Переменная этажность секций, нестандартные фасадные решения с витражными окнами и асимметричными формами, многообразие отделочных материалов и цветовых решений формируют узнаваемый и свежий силуэт здания. Проектом предусмотрены два больших гранд-лобби, которые можно использовать как многофункциональные пространства. На первых этажах разместятся кафе, магазины и многофункциональная сервисная инфраструктура. Будет и свой детский сад, рассчитанный на 80 малышей.

ЖК "Союз" (группа "Родина") стал "Жилым комплексом с инфраструктурой для жизни и спорта № 1". "Союз" — жилой спортивно-оздоровительный квартал юности и здоровья с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта. Под инфраструктуру отведено 2/3 территории, будет построен ФОК с ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, бассейном, центром единоборств, теннисными кортами, доступными жителям всех возрастов 24/7. На территории квартала откроют ресторан, парк, а также первый в России центр биохакинга — одного из самых трендовых направлений превентивной медицины. Резидентам предлагаются все условия для ежедневной оценки здоровья и поддержания тонуса.

Премиальный ЖК "River Park Towers Кутузовский" от "Аеон девелопмент" — победитель в номинации "Семейный объект № 1". ЖК создаётся по новой философии клубной самодостаточности — Family Premium: музыкальной салон, gentlemen’s club с русским бильярдом, гольф-симулятор, кафе, детский игровой клуб, beauty-club и др. А также лаунж-зоны на крышах с беседками-иглу, грилями, джакузи, барной стойкой и зоной для йоги. Закрытая территория проекта будет представлять собой настоящий двор-лес.

"Северный порт. Береговые кварталы" — пилотный проект компании Legenda в Москве, расположенный на первой линии набережной Химкинского водохранилища признан "Лучшим жилым комплексом у воды". Знаковая локация со сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, обилием зелёных зон и захватывающими видами на большую воду. Legenda преобразует промышленную территорию в удобную среду для жизни. В рамках строительства компания реализует комбинированную жилую и встроенную коммерческую недвижимость общей площадью 286 тысяч квадратных метров, а также построит школу на 425 мест и детский сад на 350 мест. Проект представлен разновысотными зданиями с эксклюзивными планировками от Legenda.

Среди номинантов премии были представлены самые разные форматы недвижимости. "Квартал небоскрёбов Upside Towers от компании Upside Development победил в номинации "Квартал небоскрёбов № 1". Технологичный квартал строится в динамично развивающемся Бутырском районе, в трёх минутах от метро, в пяти минутах от ТТК. На 6,5 га возводится пять башен высотой до 200 метров, названных в честь главных вершин Земли. На благоустроенной территории — зелёные дворы, природный комплекс, прогулочный бульвар, ландшафтный парк 2,5 га с сенсорным садом, многофункциональными игровыми и спортивными площадками. В рамках проекта строятся государственная школа и детский сад, разместится более 13 тысяч квадратных метров коммерческой инфраструктуры, более двух тысяч квадратных метров отдано под upside club — уникальное пространство для общения и развития, включая Sky Spa & Relax, всесезонное барбекю-патио, смотровые площадки на крышах.

Гостиничный комплекс "Нескучный сад" (федеральный девелопер "Неометрия") — комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии. стал "Лучшим объектом для инвестиций". Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тысячи номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, спа-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий есть конференц-залы с мультимедийным оборудованием, зоны коворкинга и места для работы на свежем воздухе.

В номинации "Премьера года премиум-класса № 1" лучшим был назван клубный дом D’oro Mille от девелопера IQ Estate. Это комплекс премиум-класса в престижном Дорогомилове всего на 150 апартаментов и 6 пентхаусов. Его концепция основана на принципах приватности и эстетической гармонии. В проекте предусмотрен набор гостиничных сервисов 5*, закрытый двор-сад с пластичным ландшафтом от бюро Wowhaus, студия персонального тренинга, ресторан и гастрономический бутик от Александра Затуринского, салон красоты и роскошное лобби с камином и библиотекой.

ЖК MyPriority Dubrovka победил в номинации "Премьера года бизнес-класса № 1". Объект бизнес-класса от ГК "Гранель" расположен в Южнопортовом районе столицы. MyPriority Dubrovka — это гармоничная жилая среда, удачно вписанная в городскую ткань: удобная локация, продуманные планировки, собственная коммерческая и социальная инфраструктура, дизайнерское лобби, комфортабельный подземный паркинг. Высотные дома формируют приватное пространство с авторским благоустройством и ландшафтным дизайном.

Жилой квартал Pride (Pioneer) стал "Жилым комплексом премиум-класса № 1". Pride — семейный жилой квартал премиум-класса в районе Марьина Роща, расположенный в 15 минутах от Цветного бульвара. Он состоит из корпусов переменной этажности от 7 до 22 этажей, высотой потолков от 3 метров и панорамными окнами. Инфраструктура Pride включает частную школу, детский сад, а также пешеходный бульвар с площадками для спорта и отдыха. Внутренний двор разделён на тематические зоны. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

В номинации "Жилой комплекс бизнес-класса № 1" победил ЖК Homecity (PPF Real Estate Russia).

Homecity отличает высокий уровень экологичности, он окружён сразу двумя лесопарками. Он расположен на границе обширного лесопарка и состоит из пяти малоэтажных корпусов, выполненных из экологически чистых материалов. На благоустроенной территории есть современные детские площадки, школа, детский сад, зоны семейного и активного отдыха. Проект находится рядом с метро "Румянцево". Жилой квартал бизнес-класса реализован в рамках флагманского проекта Comcity. Дома сданы в ноябре 2022-го.

ЖК "Цветочные поляны" (ГК МИЦ) признан "Жилым комплексом комфорт-класса № 1". ЖК "Цветочные поляны" — это современный жилой микрорайон с удобной транспортной доступностью, полноценной социальной инфраструктурой, благоустроенными дворами, высоким уровнем безопасности и экологии. Три очереди строительства объединены обширной благоустроенной территорией с собственным лесопарком 5 га и полноценной внутренней инфраструктурой. Здесь уже работает детский сад, ведётся строительство муниципальной школы, ещё одна школа и два детских сада появятся в следующих очередях.

Апарт-комплекс Insider от ГК "РКС девелопмент" победил в номинации "Апартаменты бизнес-класса № 1". Insider строится на первой линии Москвы-реки — на Симоновской набережной, в активно развивающемся Даниловском районе столицы. Готовая отделка всех апартаментов, видовые террасы и панорамные окна на реку и исторический центр города, приватный двор и выход на набережную, отельный сервис для резидентов, развитая внутренняя инфраструктура и подземный паркинг — всё это комплекс апартаментов бизнес-класса Insider.

В номинации "Выбор покупателя" награду получил ЖК "Ривер парк Коломенское" ("Аеон" и "Феррострой"). ЖК "Ривер парк Коломенское" расположен на берегу Москвы-реки, в пяти минутах от музея-заповедника "Коломенское". У каждой квартиры преимущества: виды на воду или уютный двор, панорамное остекление, террасы или французские балконы. "Ривер парк Коломенское" единственный столичный проект, в котором от домов до воды всего 20 метров, которые занимает живописная прогулочная набережная длиной 1,5 километра "Ривер парк Коломенское" — квартал с уже функционирующей богатой инфраструктурой. Здесь открыты магазины, кафе, рестораны и пекарни, школа, детский сад и многое другое.

ЖК "Ривер парк Коломенское" — победитель в номинации "Выбор покупателей". Фото предоставлено Лайфу организаторами премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023"

Жилой проект Stories от компании October Group победил в премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Хит продаж". Stories — комплекс бизнес-класса, расположенный на западе Москвы, в районе Раменки, на Мосфильмовской улице. Его концепция — дом как путешествие — призвана погрузить жильцов в атмосферу круиза. Чему способствуют современная японская архитектура, уютный двор-патио с детской площадкой и релакс-зоны на эксплуатируемой кровле. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Флагманский проект AFI Development — культовый небоскрёб AFI Tower — одержал победу в премии в номинации "Концепция проекта № 1". AFI Tower — это архитектурная доминанта Свиблова и центр притяжения молодой аудитории, которая оценит функциональные квартиры и community-инфраструктуру в одном здании: ресторан, салон красоты, фитнес и спа, лаунж-зона, зал для йоги, коворкинг, клабрум с кинопроектором и библиотека. В атмосферном проекте с яркой архитектурой сочетается идеальный баланс между экологией, транспортной доступностью и сервисами высокого уровня. На территории есть зоны спорта, летний кинотеатр, места для отдыха или встреч с друзьями.

ЖК "Русич-Кантемировский" (концерн "Русич") стал победителем в номинации "Инфраструктура объекта № 1". В проекте более 1 га благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, арт-объектами, детскими площадками, спортивными кластерами, пешеходными бульварами, аллеями и фонтаном. В комплексе широкий выбор квартир: от уютных студий до просторных евроформатов, видовые квартиры с угловыми окнами, с мастер-спальнями и гардеробными.

Azimut Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан "Объектом 5 звёзд*****". Парк-отель отличает уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в самом центре Сочи, панорамные виды из каждого номера — всё это преимущества парк-отеля. Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город, где есть всё для комфортной жизни: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажёрный зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб.

Жилой комплекс "Режиссёр" от инвестиционного холдинга AVA Group стал победителем в номинации "Региональный объект № 1". ЖК "Режиссёр" — два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, который объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса даст максимум возможностей жить и работать, не выходя из дома. А соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками добавит локации удобства.

В номинации "МФK № 1" победителем стал ледовый дворец "Кристалл" (АО "Арена РТ"). Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках — многофункциональный спортивный комплекс, в котором передовые технологии строительства, экологически чистые материалы и стильные интерьеры сочетаются с самым современным оборудованием и инвентарём. Ледовый дворец включает две хоккейные арены для любительских соревнований, спа-зону с банным комплексом, тренажёрный зал, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксёрский ринг, бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами, а также салон красоты, магазин спортивного инвентаря, ресторан и фитобар.

Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках. Фото предоставлено Лайфу организаторами премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023"

МФЗ "Эйлер" (ГК "Сумма элементов") признан "Бизнес-центром № 1". "Эйлер" — расположенное на территории "Большого Сити" 16-этажное многофункциональное здание класса А с офисными блоками площадью от 32 до 650 квадратных метров с видом на Москву-реку, центр города и Москву-Сити. В стилобатной части здания разместится инфраструктура: рестораны и магазины, сервисные компании, а также камерный выставочный клуб. "Эйлер" — это премиальная архитектура вне времени. Строгая и спокойная стилистика, ступенчатая форма здания, просторные террасы позволяют проекту не только не устаревать морально, но и быть одним из ярких примеров "лайнерской" стилистики.

"Самолёт плюс" стал победителем в номинации "Открытие года в сфере недвижимости". Это платформа для подбора, покупки, продажи и улучшений квартир на первичном и вторичном рынке, входит в структуру группы "Самолёт" — девелопера топ-2 в России. Также это — крупнейшая сеть франшиз в сфере недвижимости, представленная в 211 городах и насчитывающая более 600 партнёров. Офисы "Самолёт плюс" открыты в большинстве регионов России. Офисы объединены мощной технологической платформой, благодаря которой клиенты и партнёры могут в формате одного окна совершать операции с недвижимостью, вплоть до ремонта квартир на вторичном рынке.

Третий раз подряд группа компаний "КрашМаш" одерживает победу в номинации "Компания № 1 по демонтажу и реновации". ГК "КрашМаш" является одной из крупнейших компаний на российском рынке демонтажа. Входит в топ-40 крупнейших демонтажных компаний мира. За 17 лет "КрашМаш" выполнила работы на сотнях промышленных, военных и гражданских объектов России. Владеет парком специализированной инновационной техники и оборудования, состоящим из более чем 300 единиц. Производственный штат компании состоит из высококлассных инженеров с многолетним опытом в сфере демонтажа.

Концерн "Крост" назван "Строительно-промышленной компанией № 1". Развивая научно-промышленную базу, производство стройматериалов будущего и разрабатывая инновационные технологии, "Крост" является крупнейшим государственным генподрядчиком по строительству масштабных проектов и возводит здания и сооружения различного назначения в рекордные сроки. Статус подтверждён участием в таких национальных проектах, как программа реновации жилого фонда Правительства Москвы, строительство МДКБ "Вороново", парка "Зарядье", детских садов, школ и медицинских учреждений. За последние годы концерн реконструировал и построил более 1000 объектов.

Компания "Брусника" признана "Самым ожидаемым девелопером в Москве". № 1 в рейтинге Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, первый в России экосертификат BREEAM уровня excellent. Инновационно-стимулирующий застройщик страны. Объём текущего строительства — 1,06 миллиона квадратных метров. "Брусника" основана в 2004 году, специализируется на строительстве жилья высокого качества в крупных городах Урала и Сибири, Москве и Московской области и комплексном развитии городских территорий.

VSN Realty стал победителем в номинации "Риэлтор № 1". VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы и продажи жилой недвижимости с 2010 года. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента. Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Компания является партнёром девелоперов MR Group, Capital Group, "Интеко" и ГК МИЦ по эксклюзивной и коэксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.

Партнёром премии стал отель Marula Conservation Park Namibia — второй по величине заповедник в Намибии, расположенный недалеко от международного аэропорта имени Осии Кутако в Виндхуке. Это 55 тысяч гектаров африканского простора с разнообразным ландшафтом и большим количеством диких животных. Территория заповедника охраняется вооружённой охраной. Здесь вы можете насладиться чувством безопасности, приватности и непревзойденного комфорта, находясь в сердце африканской прерии. На территории заповедника расположился Marula Palace — архитектурное чудо с 74-метровым бассейном. И совсем недавно открылись два новых аутентичных лоджа: Marula Giraffe и Marula Rhino.

Определяя лучшие объекты, компании и персоны, премия "Рекорды рынка недвижимости" уже 14 лет является ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.

Опубликовано на правах рекламы.

Авторы Алексей Берковиц