Кто получил "Оскар" рынка недвижимости?: Подведены итоги премии "Рекорды рынка недвижимости – 2023"

Azimut Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан "Объектом 5 звёзд*****". Парк-отель отличает уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в самом центре Сочи, панорамные виды из каждого номера — всё это преимущества парк-отеля. Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город, где есть всё для комфортной жизни: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажёрный зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб.