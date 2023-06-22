Работал над вакциной от ВИЧ: В Москве открыли памятник иммунологу Рахиму Хаитову В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник основателю российской иммунологической школы, академику РАН, главе Института иммунологии РФ в 1988–2015 годах Рахиму Хаитову. Он скончался в столице 11 марта 2022 года на 79-м году жизни. 22 июня, 12:33 Обложка © Студия Согоян и Надежда Геращенко

Автором памятника Рахиму Хаитову выступила студия Согоян — заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян. В церемонии участвовали руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова и представители Российской академии наук (РАН).

— Рахим Мусаевич — это глыба, человек, вся жизнь которого посвящена медицине, биомедицинской науке и ученикам. Один из основоположников отечественной иммунологии и аллергологии, который многие годы возглавлял единственный Институт иммунологии в нашей стране. После ухода Рахима Мусаевича остаются вакцины, лекарства, печатные труды и люди, которые в сердце несут память об этом совершенно замечательном человеке…" — подчеркнула Скворцова на торжественном открытии.

Сын учёного, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов, сказал, что "идея памятника возникла практически сразу после проведения похорон, потому что память об отце должна жить вечно".

Авторы монумента обсудили с семьёй покойного Рахима Хаитова варианты памятника. Остановились на бронзовом портрете, размещённом на стеле. Постаментом служит капитель, тем самым в композиции появляется элемент античности, изящной геометрии и традиций классической архитектуры.

— Принадлежность Хаитова к Узбекистану (учёный родился в Узбекской ССР. — Прим. ред.) также находит отголоски в стилистике. Видны элементы зодчества Средней Азии. Это арочные решения, торцевые углубления, — пояснил замысел автор Микаэль Согоян.

Под руководством Рахима Хаитова были созданы вакцины и лекарства нового поколения, среди них препарат для терапии CoViD-19 "Мир-19", а также были разработаны новые методы профилактики и лечения аллергии, гепатита, гриппа. Он работал над созданием вакцины против ВИЧ-инфекции, напомнили в ФМБА. Академик — автор более 1000 научных работ, в том числе более 70 монографий и учебников по иммунологии. Рахим Хаитов скончался 11 марта 2022 года на 79-м году жизни.

Студия Согоян выполнила сотни монументальных и станковых работ, многие из которых установлены в Москве. Работы посвящены значимым событиям истории России, СССР, Армении, а также известным деятелям культуры, политики, науки, космонавтики и других сфер. Среди них памятники политическим деятелям Евгению Примакову, Раисе Горбачёвой, космонавту Герману Титову, инженеру микроэлектроники Владимиру Серёгину, певице Людмиле Зыкиной, актрисам Элине Быстрицкой, Наталье Гундаревой, актёрам Армену Джигарханяну, Валерию Гаркалину.

Авторы Валерия Мишина