Изменится порядок получения и суммы пособий: Как будут начислять выплаты Подготовлены поправки в несколько законов, которые касаются размера пособий. Как будут начислять выплаты, кого ждёт прибавка и сколько она составит? 22 июня, 23:42 Изменится порядок начисления пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Минтруд подготовил несколько законопроектов, которые касаются выплаты пособий. В конце июня их направили для обсуждения на федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. Так, планируется изменить порядок получения выплат на детей. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком будет сохраняться, если человек выходит на работу раньше, чем ребёнку исполнится полтора года.

— На данный момент пособие на детей до полутора лет сохраняется в полном размере, но только если мать или отец, либо другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего дня. Предполагается, что законопроекты вступят в силу с 1 января 2024 года. Если законопроекты будут приняты, то это станет дополнительной мотивацией для работающих граждан и дополнительной поддержкой от государства, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Молодым мамам будет легче увеличить свой доход. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Она привела такой пример. Сейчас женщина, которая вышла в отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет в 2023 году, в зависимости от среднего заработка максимально может получать 33 281,80 рубля. Если она выйдет на работу на условиях неполного рабочего времени, то заработная плата ей будет начисляться в неполном размере. А вот если новый закон примут, то молодая мама (либо другой человек, который находится в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет) сможет получать и пособие в полном размере, и спокойно выйти работать и получать полную зарплату.

Также это будет плюсом и для работодателей, так как зачастую возникают вопросы, какое время установить работнице, чтобы не было утрачено пособие и к компании не было вопросов от контролирующих органов.

— Что касается действующих детских пособий, то люди, которые будут переоформлять единое пособие до 17 лет, в случае если их доход уменьшился по каким-то причинам или изменился состав семьи, могут получить прибавку. К примеру, получать не 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе, а 100 процентов или 75 процентов, — отметила Оксана Красовская.

Она добавила, что с 1 сентября 2023 года для работников, имеющих детей-инвалидов, начнёт действовать новый порядок предоставления дополнительных выходных дней. Так, согласно Постановлению Правительства от 06.05.2023 № 714, один из родителей, опекун или попечитель раз в год сможет брать подряд до 24 оплачиваемых дней. Отдых не должен выходить за пределы общего числа дополнительных выходных (4 дня в месяц), которые сотрудник не использовал для ухода за детьми-инвалидами в данном календарном году. То есть работник сможет не брать каждый месяц по 4 дня в месяц, а копить их, чтобы взять больше за один раз. График предоставления такого отдыха и срок подачи заявлений необходимо будет согласовывать с работодателем.

— Для дальнейшего перечисления ежемесячных выплат людям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, нужно оформить банковскую карту национальной платёжной системы "Мир". Открыть карту получатели пособий могут в любом банке. Сделать это нужно до 1 июля 2023 года. После этого новые реквизиты счёта необходимо передать в региональное отделение СФР, — рассказали в Социальном фонде России.

Там уточнили, что такое требование имеет отношение только к людям, которые получают ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платёжных систем. Изменения не коснутся тех, кто получает пособие наличными. Например, через отделения почтовой связи. Также изменения не касаются тех, кому деньги переводят на вклады. В этих случаях выплаты будут делать по тому же графику, что и раньше.

Кроме того, семьям с детьми станет проще получить льготы. Мособлдума упростила порядок предоставления льгот в рамках программы "Социальная газификация для определённых категорий граждан". В её рамках предусматривается оплата стоимости газового оборудования. Правда, сумма имеет ограничения — не более 80 тыс. рублей. Кроме того, оплачиваются и выполненные работы по газификации ИЖС.

Получить льготу теперь могут семьи, которым выплачивают пособие на ребёнка до 16 лет, семьи пенсионеров и одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла. Такое право имеют также инвалиды, участники ВОВ и члены их семей, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и многодетные семьи.

Авторы Нина Важдаева