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Столичные клумбы украсили 35 млн однолетних цветов

В ближайшее время будут высаживать и многолетние растения, среди которых много роз и пионов, многое зависит от погоды.

22 июня, 15:19
<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mosrutop/20999" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город Москва</a></p>

Обложка © T.me / Город Москва

Московские клумбы в парках, скверах, на площадях, набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц, во дворах специалисты украсили 35 миллионами однолетних растений. Более 100 различных сортов, в том числе петуния, бегония, колеус, тагетес, цинерария, теперь будут радовать глаз горожан и гостей столицы. В ближайшие недели начнётся оформление клумб и многолетниками. В зависимости от природных условий продолжится высадка более 1,2 миллиона многолетних цветов, среди которых преобладают розы и пионы.

Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники украшают улицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москва будет оформлена более 56 миллионами цветов. Общая площадь клумб составит 880 тысяч квадратных метров.

Чаще всего встречается петуния — это неаллергичное и красивое растение. Специалисты высадили свыше 25 сортов этого цветка. Вторым по популярности стала бегония двух видов: изящная и клубневая. Известно, что запах этих цветов обладает релаксирующими функциями и прекрасно влияет на сон. Учёные отмечают, что цветки бегонии выделяют фитонциды, убивающие некоторые грибки. Что касается ещё одного полюбившегося москвичам цветка — колеуса, то он практически не имеет аромата, зато форма его цветов не оставляет любителей природы равнодушными.

Фото © T.me / Город Москва

Фото © T.me / Город Москва

Насладиться видом самых больших и красивых клумб столицы можно на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

В прошлом месяце столичные власти высадили 4,6 миллиона саженцев виолы. Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При этом учитывается не только внешний вид растений, но и их качество — все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

Создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей, а также формирование новых точек притяжения — одна из задач программы "Мой район".

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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