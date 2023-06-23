Золотой стартап: рассказываем как заработать на своей идее
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Акселератор "Газпром нефти" INDUSTRIX впервые начал отбирать технологические стартапы на стадии идеи. Раньше участвовать в программе могли только проекты более высокой степени проработки и имеющие прототип предлагаемого решения. Финалисты смогут доработать свои инициативы до уровня продукта. Кроме того, они получат возможность вывести их на рынок и тиражировать в промышленности.
Принять участие в акселераторе смогут разработчики со всей России, в том числе студенты и аспиранты российских вузов. Уже сегодня эксперты нефтегазовой компании проводят встречи с молодыми специалистами из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Новосибирска, Тюмени, Казани и Уфы. Авторы самых перспективных идей получат экспертную поддержку от специалистов компании, а также смогут ознакомиться с передовым опытом технологических предпринимателей.