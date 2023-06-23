Золотой стартап: рассказываем как заработать на своей идее

Акселератор "Газпром нефти" INDUSTRIX впервые начал отбирать технологические стартапы на стадии идеи. Раньше участвовать в программе могли только проекты более высокой степени проработки и имеющие прототип предлагаемого решения. Финалисты смогут доработать свои инициативы до уровня продукта. Кроме того, они получат возможность вывести их на рынок и тиражировать в промышленности.