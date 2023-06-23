В Камчатском крае появится система экологического мониторинга морского побережья 23 июня, 13:00 Камчатский край. Обложка © Shutterstock

Партнёром Правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды стал МегаФон. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

В рамках сотрудничества компания разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края. Об этом говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

Платформа сможет выявлять предпосылки природных аварий по заданным параметрам. Полученные данные она будет передавать в структуры органов власти в автоматическом режиме. Сотовый оператор обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие в регионе беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи для осуществления экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

Авторы Валерия Мишина