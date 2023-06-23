Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"Патрона на такое говно жалко": Медведев назвал президента Польши Дуду мразью и ублюдком

Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С

Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза

Мгновенно и безболезненно: Пассажиры батискафа "Титан" погибли за долю миллисекунды

Три взрыва и чёрный дым: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск западными ракетами Storm Shadow

Подоляк обвинил западных партнёров в провале контрнаступления

В ещё одном регионе Украины объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления

Захарова из МИД высмеяла "автомобильные" санкции ЕС и напомнила про сыр

ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

В Австралии объявился российский "сквоттер-дипломат"

В Камчатском крае появится система экологического мониторинга морского побережья

23 июня, 13:00
<p>Камчатский край. Обложка © Shutterstock</p>

Камчатский край. Обложка © Shutterstock

Партнёром Правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды стал МегаФон. Оператор поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

В рамках сотрудничества компания разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края. Об этом говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

Платформа сможет выявлять предпосылки природных аварий по заданным параметрам. Полученные данные она будет передавать в структуры органов власти в автоматическом режиме. Сотовый оператор обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие в регионе беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи для осуществления экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!