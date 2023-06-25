Путешествие души и умозаключения сердца: Хадж в кругу близких и верных Хадж — один из пяти столпов ислама. Каждый верующий должен хотя бы раз в своей жизни отправиться к святым местам. Паломничество в Мекку и Медину в этом году начнётся 26 июня. Какие особенности хаджа в 2023-м? Кто может совершить паломничество? Разобрался Life.ru. 25 июня, 18:00 Восхождение на священную гору Арафат в Саудовской Аравии во время хаджа. Фото © AP Photo / Amr Nabil

В исламском календаре в течение года отмечается несколько важных дат, и месяц зуль-хиджа — одно из этих важных событий. Это один из четырёх запретных месяцев (раджаб, зуль-хиджа, зуль-каада, мухаррам), в течение которых правоверным мусульманам запрещается вести войны, вступать в конфликты, осуществлять кровную месть. Название 12-го месяца лунного мусульманского календаря в переводе с арабского означает "обладающий паломничеством". Именно в месяце зуль-хиджа мусульмане совершают хадж — одну из пяти основополагающих обязанностей верующих, являющихся столпами ислама.

Что такое хадж?

В буквальном переводе с арабского языка слово "хадж" означает сильное намерение, желание посетить того, кого возвеличили. В более узком смысле хадж — это паломничество в Мекку (Саудовская Аравия), посещение главных мусульманских святынь: Каабы во внутреннем дворе мечети аль-Харам, а также горы Арафат, долин Муздалифа и Мина и колыбели исламской цивилизации — древней Медины. Каждый мусульманин, если у него есть такая возможность, должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Если кто-то пренебрегает такой возможностью, будь он самым ревностным верующим, после смерти предстанет перед Аллахом как ослушник, не выполнивший своего долга.

Досточтимая Кааба — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке. Фото © Flickr.com / Richard Mortel

Хадж имеет огромное значение в жизни правоверного последователя исламской религии. Он означает единение и братство мусульман. Приезжая из разных стран, верующие оказывают друг другу большую помощь. Для них хадж становится самым полезным священным путешествием, несмотря на то что паломничество связано с опасностями: нередки случаи, когда давка во время совершения обрядов приводила к массовой гибели паломников. И всё же каждый год число прибывающих в Саудовскую Аравию для совершения хаджа составляет около четырёх миллионов человек. Их могло бы быть больше, но позволить себе принять всех желающих власти королевства пока не могут — точки для проведения обрядов в Мекке такое количество верующих не вместят.

Помимо хаджа, который совершается в месяце зуль-хиджа, паломничество в Мекку и Медину можно совершить и в другое время. Такое путешествие к святыням называется умра. В целом существует три вида паломничества (ихрама):

Ифрад — верующий входит в состояние ихрама с целью совершения только одного хаджа;

— верующий входит в состояние ихрама с целью совершения только одного хаджа; Таматту — верующий входит в состояние ихрама с целью совершения умры. После завершения всех действий, связанных с умрой, паломник освобождается от состояния ихрама, а затем восьмого числа месяца зуль-хиджа начинает действия хаджа, вступая в состояние ихрама в Мекке;

— верующий входит в состояние ихрама с целью совершения умры. После завершения всех действий, связанных с умрой, паломник освобождается от состояния ихрама, а затем восьмого числа месяца зуль-хиджа начинает действия хаджа, вступая в состояние ихрама в Мекке; Кыран — верующий соединяет вхождение в состояние ихрама, связанного с хаджем, с вхождением в состояние ихрама, связанного с умрой, с намерением совершить хадж и умру одновременно. Или сначала совершая умру, а затем хадж. Или наоборот. По данному вопросу не существует единого мнения учёных-богословов;

— верующий соединяет вхождение в состояние ихрама, связанного с хаджем, с вхождением в состояние ихрама, связанного с умрой, с намерением совершить хадж и умру одновременно. Или сначала совершая умру, а затем хадж. Или наоборот. По данному вопросу не существует единого мнения учёных-богословов; Умра совершается отдельно.

Умра — малое паломничество, связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети, однако не в месяц, предназначенный для хаджа. Фото © Karim Manji/ wikimedia.org

К обязательным условиям совершения хаджа и умры относятся:

Исповедание ислама, поскольку немусульманину, или кафиру, запрещается совершение хаджа и умры. Совершение хаджа и умры запрещается и мусульманину, отступившемуся от истинной веры ислама (муртад). Булуг (зрелость): маленькие дети, не достигшие зрелости, не обязаны совершать хадж и умру. Но если ребёнок разумный и совершил хадж и умру или одно из этих действий, то его паломничество будет считаться действительным. Несмотря на это, считается, что ребёнок не в состоянии понять всего смысла хаджа, поэтому в будущем новое паломничество становится для него обязательным. Акл (здравость рассудка): паломничество следует совершать в здравом уме. Хадж и умра недееспособного человека не будут признаны действительными. Хуррият (свобода): рабу или заключённому также нельзя совершать паломничество к святым местам. Иститоат: возможность совершения мусульманином обряда хаджа и умры в соответствии со словами Аллаха: "Обязанностью людей по отношению к Аллаху является совершение хаджа к Дому (Каабе) для тех, кто в состоянии это сделать".

Паломничество нельзя совершать в долг или из тщеславных побуждений — такие действия обесценивают хадж, по мнению правоверных мусульман. Хадж и умру могут совершать и женщины, однако для них есть ряд дополнительных условий. Если женщине меньше 45 лет, она может отправиться в паломничество только в сопровождении мужа или близкого родственника (брата, отца, дяди), которому в силу родства запрещено на ней жениться. Нельзя совершать хадж и в течение четырёх месяцев и десяти дней после развода с мужем или его смерти.

Как и когда проводят хадж в Мекку

Время проведения хаджа считается по исламскому календарю (календарю хиджры), в основе которого лежит лунный год. Ежегодно хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днём месяца зуль-хиджа, последнего месяца исламского года. 9-й день называется День Арафат и считается днём хаджа. Так как исламский календарь является лунным, его год на 11 дней короче григорианского, поэтому даты проведения хаджа год от года меняются. Различие дат приводит даже к тому, что раз в 33 года хадж проходит два раза за один григорианский год. Последний раз это было в 2006-м.

Палаточный городок паломников в долине Мина рядом с Меккой. Фото © Mubeen Rahman / wikimedia.org

В нынешнем 2023 году время хаджа — с 26 июня по 1 июля.

За эти пять дней верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов. Главный из них связан с мусульманской святыней в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке. Кааба носит символическое имя Аль-Бейту аль-Харам, что означает в переводе с арабского "заповедный дом". Коран называет Каабу первым сооружением, возведённым людьми непосредственно для поклонения Богу. По мусульманскому преданию, культ Каабы и связанные с ним обряды восходят к пророку Адаму: после того как Кааба была построена, ангел вышел с Адамом к горе Арафат и рассказал обо всех обрядах, которые люди должны совершать при хадже. Паломники несколько раз обходят Каабу против часовой стрелки (этот обряд называется таваф), самым удачливым удаётся прикоснуться к Чёрному камню, вмонтированному в один из углов постройки. К обрядам, совершаемым во время хаджа, относится также стояние на горе Арафат и побивание шайтана камнями.

Как правильно подготовиться к хаджу

Перед отправлением в паломничество правоверному мусульманину важно правильно к нему приготовиться. Необходимо иметь исключительно чистые намерения, искренне раскаяться во всех грехах и пообещать в молитве не совершать новых. А также восполнить все пропущенные посты и молитвы, выплатить закят (обязательная благотворительность, предписанная для людей, обладающих определённым достатком), если он не соблюдался раньше. Очень важно, чтобы средства, на которые будет совершён хадж, были добыты честным путём, иначе паломничество не будет засчитано.

Чем завершается хадж

Завершается хадж главным мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрамом в 10-й день месяца зуль-хиджа в память о жертвоприношениях Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом отправляется нуждающимся. Если мусульманин не в состоянии принести жертву, он обязан соблюдать пост три дня во время хаджа и семь после него. Затем происходит обряд остригания волос у мужчин, после которого нужно вернуться в Мекку, чтобы ещё раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва.

Мусульмане во время совершения намаза в Московской соборной мечети в день праздника Курбан-байрам. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Маршруты хаджа

В России вылеты паломников-мусульман на хадж организуют специальные компании, которые продают туры с питанием и проживанием. Отправиться в паломничество можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Махачкалы, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Назрани, Костромы, Оренбурга. Также можно добраться до Мекки самостоятельно, стоимость авиабилета в 2023 году в среднем составляет 30 тысяч рублей. Регулярное автобусное сообщение осуществляется со всеми соседними государствами, за исключением Ирака. Ежедневно около семи комфортабельных автобусов следуют в Эр-Рияд, Мекку и Джидду из Дубая (ОАЭ), Дохи (Катар), Манамы (Бахрейн), Эль-Кувейта (Кувейт). Также в Саудовскую Аравию ходят паромы из Египта, Судана, Эритреи и Ирана.

Авторы Андрей Соколов