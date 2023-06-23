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С 23 июня в столице начали работать бесплатные мобильные груминги

Передвижные кабинеты проекта "Мобильный груминг" ждут питомцев москвичей для стрижки, консультаций и гигиенических процедур.

23 июня, 06:00
<p>В Москве заработали передвижные пункты красоты и здоровья для собак. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/125510073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru </a></p>

В Москве заработали передвижные пункты красоты и здоровья для собак. Обложка © Mos.ru

Передвижные пункты красоты и здоровья для собак "Мобильный груминг" начали бесплатный приём питомцев с 23 июня. Владельцы смогут с пользой для животных провести время в ожидании открытия новых площадок для выгула, которые создаются по проекту "Питомцы в Москве". Услуги предоставляются безвозмездно, однако требуют предварительной записи на сайте, кроме экспресс-груминга, можно получить и консультацию ветеринарного врача.

Владельцы собак могут рассчитывать на стрижку чёлки, создание причёски. Также специалисты готовы поухаживать за животным с помощью профессиональной косметики, подобрать груминг-инструменты для домашнего ухода. На первичном приёме у ветеринарного врача владельцы собак получат консультации по содержанию и кормлению, узнают, какие исследования необходимо провести. Для животных предусмотрены базовые процедуры, в число которых входят стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей.

Проект "Питомцы в Москве" будет работать всё лето и охватит 30 районов столицы. Напомним, его запустили в 2021 году в рамках одного из направлений программы мэра Москвы "Мой район", которое помогает создавать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с домашними животными. К разработке проектов привлекают кинологов из Российской кинологической федерации (РКФ), проводят фокус-группы и онлайн-опросы.

Первые четыре современные площадки для прогулок с домашними животными в рамках программы "Мой район" открылись в 2021 году, а летом 2022-го в столице появились ещё почти три десятка. Концептуальное решение этих площадок выражено в комфортном зонировании пространства для прогулок, игр и тренировок, мест для отдыха хозяев, удобной системе пешеходных дорожек, ландшафтных и рельефных решениях, системе безопасности, снарядах для дрессировки из качественных материалов для больших и маленьких собак. Здесь предусмотрено всё необходимое для досуга, чтобы горожане и их питомцы наслаждались прогулками.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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