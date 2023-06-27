Не природное явление: Учёные встревожены неестественным смещением земной оси Внимательное сопоставление процессов на планете и внутри неё приводит к выводу, что ось её вращения искусственно сдвинута людьми. 26 июня, 23:45 Обнаружено резкое смещение земной оси. Обложка © Shutterstock

Ход рассуждений учёных начался с наблюдений за повышением уровня Мирового океана. Его отслеживают с помощью высотомеров, установленных на спутниках. Они посылают к Земле радиосигнал и фиксируют, через сколько времени он отразился от поверхности и вернулся обратно. Таким образом вычисляют расстояние от спутника до поверхности. И сопоставление этих данных за многие годы, а именно с 2005 по 2015 год, даёт картину повышения глобального уровня моря со средней скоростью три с половиной миллиметра в год. Между тем предыдущие расчёты, сделанные для периода с 1993 по 2005 год, прогнозировали рост со скоростью всего 0,12 миллиметра в год.

В этих расчётах учитывали в том числе таяние ледников и ещё один фактор, который не повышает, а, наоборот, понижает уровень моря, — заполнение искусственных водохранилищ. Но оказалось, что ещё один важнейший фактор обошли. Это откачка подземных вод, которые прежде всего используют для орошения полей. Соответственно, эти воды подключаются к общему круговороту в природе и в конечном итоге заполняют океан. Спутниковые наблюдения показывают, что больше всего грунтовых вод в последние годы откачивают на северо-западе Индии и у западных берегов США. А в целом за 1990-е и 2000-е годы из недр Земли откачали и таким образом перенесли на поверхность 2 миллиарда 150 миллионов тонн воды. И вклад этой воды в пополнение океанов оказался, судя по расчётам, ровно таким же, как и вклад тающих полярных льдов.

А далее к расследованию подключилась физика. Дело в том, что перемещение таких объёмов воды из недр на поверхность означает некоторое перераспределение масс на Земле, а это неизбежно влияет на то, как вращается планета. Учёные уже не первое столетие наблюдают за поведением этой глобальной "юлы", то есть за смещением оси вращения Земли. Они называют это полярным движением (polar motion).

И с учётом двух миллиардов тонн перемещённой массы и особенно активного опустошения недр под Индией и США получается, что с 1993 по 2010 год ось вращения планеты сместилась почти на 80 сантиметров в восточном направлении. Если поточнее, то воображаемая линия оси, которая "смотрит" на север и указывает на Полярную звезду, сдвинулась на 78 сантиметров в направлении 64,16 градуса восточной долготы. Судя по географической карте, это, получается, приблизительно в сторону Карского моря и Сибири. Любопытно, что не так давно были исследования по поводу смещения магнитных полюсов планеты и оказалось, что тот магнитный полюс, который в Арктике, тоже плавно движется к Сибири. И ещё напрашивается мысль: раз сместилась ось, значит, и фактическая линия экватора сейчас проходит уже не совсем так, как в 1993 году. Всё это дополняет картину того, что мы делаем с собственной планетой, и наводит на размышления о том, чем это может закончиться.

Авторы Адель Романенкова