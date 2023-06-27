В Крыму повреждены ж/д пути, рассматривается версия о диверсии
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По данным SHOT, рассматривается версия о диверсии.
"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
По его словам, ремонтные работы займут от четырёх до восьми часов. На данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.
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