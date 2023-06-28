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Улицу Коломникова и пространство рядом с культурным центром "Москвич" благоустроят

Специалисты заменят покрытие тротуаров и дорог, разместят авто- и велопарковки. Освещать территорию будут современные фонари и уличные торшеры.

28 июня, 06:00
<p>Пространство рядом с культурным центром "Москвич" благоустроят. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/125270073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a></p>

Пространство рядом с культурным центром "Москвич" благоустроят. Обложка © mos.ru

Улицу Коломникова, территорию возле культурного центра "Москвич" на Люблинской улице, и участок рядом со станцией метро "Текстильщики" приведут в порядок. Эти локации станут более комфортными и удобными для местных жителей, чему поспособствуют новые зоны для прогулок и отдыха. Будет расширена пешеходная часть, а освободившееся место используют для обустройства летних веранд.

Сейчас в зоне благоустройства размещён строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Специалистам предстоит заменить покрытие тротуаров и дорог, сделать авто- и велопарковки, установить остановочные павильоны с зарядными слотами для гаджетов. Освещать территорию будут современные фонари и уличные торшеры, пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На финальном этапе проведут озеленение.

На территории возле выхода со станции метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство. Фото © mos.ru

На территории возле выхода со станции метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство. Фото © mos.ru

После завершения работ около культурного центра "Москвич" и на территории возле выхода со станции метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство. Там установят скамейки из бетона с деревянными сиденьями и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструируют, сделав её более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрен пандус.

Культурный центр "Москвич" — бывший Дворец культуры автомобильного завода имени Ленинского комсомола — был основан в 1977 году. Жителям района он известен как одна из крупнейших площадок для отдыха, развития и творческого досуга, находящаяся в юго-восточной части столицы. Центр располагает большим количеством творческих студий для детей и взрослых по разным направлениям: музыка, хореография, изобразительное, театральное и киноискусство, художественная и оздоровительная гимнастика, акробатика, раннее развитие малышей, интеллектуальные игры и ряд других. В коллективах занимается более 2500 жителей Москвы.

На его площадке проводятся выставки, концерты, театральные выступления, встречи со знаменитыми деятелями и благотворительные мероприятия. Создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей — одна из задач программы "Мой район".

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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