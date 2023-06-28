Шоссе Энтузиастов дополнят новой трамвайной линией и эстакадой Ветку проложат от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. 28 июня, 08:00 На востоке Москвы проложат трамвайную линию. Обложка © mos.ru

На востоке Москвы проложат трамвайную линию, которая улучшит транспортное обслуживание жителей района Ивановское и позволит перераспределить транспортные потоки. Трамваи будут курсировать от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. Для пассажиров организуют пять остановок, конечную станцию и разворотное кольцо. Общая протяжённость линии составит три с половиной километра.

Новую линию интегрируют в существующую трамвайную сеть Москвы. Благодаря этому у жителей района Ивановское появится ещё один способ добраться до центра города. Также в рамках проекта на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом построят эстакаду. Она увеличит пропускную способность шоссе Энтузиастов.

Новую линию интегрируют в существующую трамвайную сеть. Фото © mos.ru

В прошлом году был утверждён проект трамвайной линии на улице Сергия Радонежского. Этого соединения не хватало для того, чтобы связать отдалённые районы с центром города. Теперь трамвайная линия вдоль шоссе Энтузиастов дополнит варианты маршрутов комфортного пути для жителей района в центр столицы.

Территорию вдоль трамвайной линии благоустроят и озеленят, там установят светофоры и оборудуют пешеходные переходы. Проект разработали в Институте генплана Москвы. К концу года в столице планируют полностью обновить парк трамваев, а в ближайшие три года закупить ещё 150 вагонов нового поколения отечественного производства. Ведь трамваи — современный и экологичный вид транспорта.

Развитие транспортной доступности — одна из задач программы мэра столицы "Мой район". К концу 2023 года столичные власти планируют оставить трамваи только с низким полом, так как они удобны для всех, особенно для маломобильных и пожилых людей, а также для пассажиров с детьми.

Ранее столичные власти информировали горожан о новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, которая пройдёт от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты.

Авторы Альбина Александрова