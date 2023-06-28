Москва готовится открыть МЦД-4 Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4, западный радиус станет первым железнодорожным направлением с полностью обновлённой инфраструктурой. 28 июня, 14:00 В Москве готовятся к открытию четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Обложка © Mos.ru

В столице готовятся к открытию четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Запуск D4 всё ближе — западный радиус почти готов. На Калужском направлении осталось завершить работы на одной из 16 станций — Солнечной. Остальные уже привели в порядок. Работа профильного департамента столичной власти ведётся совместно с коллегами из РЖД и ЦППК.

Проделана огромная работа. Теперь это современные комфортные московские и пригородные вокзалы, где есть платформы с навесами, разноуровневые железнодорожные переходы, лифты с эскалаторами, информационные табло, рядом с некоторыми — перехватывающие парковки.

МЦД-4 станет самой протяжённой железнодорожной веткой — 86 километров. Диаметр объединит семь московских вокзалов: Белорусский, Савёловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. На нём будет максимальное количество пересадочных станций — 18. Предполагается, что только для поездок внутри города четвёртым диаметром будут пользоваться около 30 миллионов человек в год.

На станции Солнечная специалисты частично меняют покрытие и плиты перекрытий на платформах, красят навесы, устанавливают динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладывают тактильную плитку для удобства слабовидящих.

За последние три года на Калужском направлении открыли новые и реконструированные станции. Это Очаково, Минская, Лесной Городок, Переделкино, Мещерская, Толстопальцево, Аминьевская, Матвеевская, Кокошкино, Апрелевка, Внуково, Крёкшино, Мичуринец, Санино и Победа.

Предполагается, что только для поездок внутри города четвёртым диаметром будут пользоваться около 30 миллионов человек в год. Фото © Mos.ru

В начале июня сообщалось о готовности участка Площадь трёх вокзалов – Курская к открытию МЦД-4. Завершена реконструкция участка от Площади трёх вокзалов до Курской, где были проложены два пути, общая длина которых составила порядка 16,5 километра. Специалисты построили три железнодорожные эстакады, а также установили шумозащитные экраны вдоль путей и специальные шумозащитные окна в близлежащих домах.

Ранее московские власти анонсировали, что запуск двух новых Московских центральных диаметров — МЦД-3 и МЦД-4 — состоится осенью 2023 года. Развитие транспортной доступности — одна из задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова