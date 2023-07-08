Как работает схема параллельного импорта автомобилей в Россию и кто в ней участвует С начала 2023 года и по май импорт автомобилей в Россию увеличился почти в пять раз по сравнению с докризисным 2021 годом. Лайф выяснил, через какую цепочку инстанций проходят импортные автомобили. 8 июля, 01:10 Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

С 1 июня российское правительство планировало снять мораторий на обязательное оснащение автомобилей, ввозимых из-за рубежа в рамках так называемого параллельного импорта, Системой ЭРА-ГЛОНАСС. Его ввели в 2022 году, когда иностранные автоконцерны начали массово покидать российский рынок. Однако в итоге его продлили ещё на восемь месяцев. Правда, только для частников.

Мера должна была снизить стоимость приобретаемой машины для конечного потребителя и, соответственно, увеличить предложение иномарок в России, чтобы не допустить провала на автомобильном рынке.

Впрочем, крупные игроки довольно быстро сумели приспособиться к изменившимся условиям. Например, только с января по май 2023 года, как говорят эксперты, импорт автомобилей в Россию увеличился почти в пять раз по сравнению с 2021 годом.

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При этом значительную его долю — 70,5% — составляют китайские автомобили. Ввоз авто из Поднебесной практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Теперь их доля в продажах новых легковых машин достигла 46% — почти половина всех продаж. Успех китайских производителей очевиден. Достаточно просто прогуляться по улицам и посмотреть, что за марки ездят или паркуются.

Параллельный импорт востребован и продолжает рост. За четыре первых месяца в России было продано более 28 тысяч автомобилей, привезённых по этой схеме. Его объём экспертами оценивается примерно в 15% от общего числа продаж на рынке.

Жизнеспособность параллельного импорта обеспечивается устойчивым спросом россиян на машины бизнес-класса и премиум-класса. В основном это как раз те самые ушедшие с российского рынка европейские и японские производители. Как говорит статистика продаж, на сегодняшний день лидерами по ввозу являются авто производства Toyota, Hyundai и BMW. Следом идут Mercedes и Mitsubishi.

Интересно, что основными покупателями данных машин являются именно физические лица: налоговая нагрузка на них заметно меньше, чем на юридических лиц. К тому же им не нужно тратиться на установку Системы ЭРА-ГЛОНАСС. А вот для компаний это обязательно.

Автомобили с пробегом продаются на зарубежных торговых площадках заметно дешевле, чем в России. Даже с учётом растаможки и получения всех необходимых разрешительных документов перекупщики внакладе не остаются никогда. Впрочем, иногда бывает и так, что пригнанный автомобиль продаётся в России и без них. В таких случаях продавцы обычно спешат с продажей и уменьшают цену на стоимость услуг по сертификации авто, перекладывая эти заботы на плечи покупателя.

В Москве и других регионах России и те и другие едут, например, в лаборатории группы компаний "Серконс". Это крупнейшая в стране компания, аккредитованная для выполнения работ по подтверждению соответствия, а также по оформлению сертификатов на ввозимые в рамках параллельного импорта автомобили. Здесь проверяют автотранспорт для получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) и свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). После получения этих документов машину можно ставить на учёт в ГИБДД и пользоваться ею в России.

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— Мы проводим испытания и при соответствии ТС требованиям ТРТС 018 выпускаем соответствующий документ для автомобилей, ввозимых из стран – участниц ЕАЭС и остальных государств. Работаем как с юридическими лицами, так и с частными лицами. От них требуется разный комплект документов, — говорит руководитель отдела продаж группы аккредитованных лабораторий компании "Серконс" Николай Аникин. — Даже исправляем ошибки при оформлении, сделанные иностранными продавцами. Такие случаи, поверьте, нередки.

Во время экспертизы сотрудники компании "Серконс" иногда выявляют автомобили, которые нельзя использовать на территории России. Чаще всего машины тюнингованы не по правилам: либо приезжают с тонированными боковыми стёклами переднего ряда и даже с тонированным лобовым стеклом, либо, если речь идёт об американских машинах, с поворотниками красного цвета. Бывает и так (это уже больше про авто из Кореи), что тамошние владельцы меняют количество мест. Скажем, из девятиместного универсала делают одиннадцатиместный.

Распространены проблемы и с ввозимыми авто из Японии. В стремлении больше заработать местные продавцы часто снимают с машин катализаторы и продают их отдельно, а российскому покупателю в итоге достаётся пустая банка из-под детали, а то и вовсе прямоток. Неприятный сюрприз обычно выявляется при диагностике содержания выхлопа.

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Кроме того, в российском законодательстве содержится требование к наличию в автомобиле Системы ЭРА-ГЛОНАСС. Установка этой кнопки увеличивает стоимость ввозимого автомобиля.

— Установка требуемой кнопки прибавит к стоимости авто от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от того, через какие каналы её покупают конечные потребители, — рассказал Лайфу Максим Кукуйцев, руководитель испытательной автолаборатории компании "Серконс" из подмосковного Чехова.

После 1 июня частники выдохнули: мораторий на обязательную установку системы продлён до февраля 2024 года. Однако юрлица по-прежнему обязаны оборудовать машины системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Впрочем, автоэксперт призывает автомобилистов-частников не отказываться от её установки в добровольном порядке. Эта опция, по его словам, однажды может спасти жизнь водителю и пассажирам автомобиля, попавшего в аварию. Но точно не стоит прибегать к услугам гаражных "экспертов", лучше довериться профессионалам.

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Что касается перспектив параллельного импорта в России, то Кукуйцев уверен, что и спрос, и предложение сохранятся даже после отмены моратория в 2024 году. Только что принят одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России. В одном из пунктов документа указывается запрет на поставку в Россию из Европы новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Таким образом, можно ждать увеличения импорта автомобилей из Кореи или ОАЭ, например.

Представитель испытательной автолаборатории говорит, что их эксперты всегда готовы помочь в этой ситуации.

— Учитывая большой поток автомобилей, наши специалисты стараются проводить лабораторные исследования в ускоренном режиме и с максимальной долей экспертности и качества, — добавил представитель компании Кукуйцев.

Авторы Евгений Кузнецов