В июне в России отпразднуют День экономиста: что это за праздник и кого можно с ним поздравлять

День экономиста 2026: когда отмечают, кого поздравлять и история праздника Оглавление Коротко о Дне экономиста — 2026 Когда отмечают День экономиста в 2026 году Почему День экономиста отмечают именно 11 ноября Кого поздравляют с Днём экономиста 11 ноября Почему раньше День экономиста вспоминали 30 июня Как отмечают День экономиста в 2026 году Что подарить экономисту на профессиональный праздник Поздравления с Днём экономиста 2026 Короткие поздравления с Днём экономиста Поздравления своими словами Официальные поздравления Поздравления коллеге и руководителю Поздравления с юмором FAQ: частые вопросы о Дне экономиста Главное День экономиста в России отмечают 11 ноября. В 2026 году это среда. Кого поздравляют, почему выбрана эта дата, история праздника и готовые поздравления. 12837 12837 30 июня в России и мире отмечают профессиональный праздник те, кто с цифрами на "ты". Фото © Berkeley Communications / Unsplash

День экономиста в России ежегодно отмечают 11 ноября. В 2026 году праздник приходится на среду. Это официальный профессиональный праздник, установленный приказом Минэкономразвития России, но дополнительного выходного он не даёт. Рассказываем, кого поздравляют 11 ноября, почему выбрана именно эта дата, чем экономист отличается от бухгалтера и финансиста и какие поздравления можно отправить коллегам, друзьям и руководителю.

Коротко о Дне экономиста — 2026

• Дата: 11 ноября 2026 года, среда.

• Статус: официальный профессиональный праздник.

• Выходной: нет, если день не является выходным по обычному графику.

• Основание: приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2015 года № 876.

• Почему 11 ноября: дата связана с основанием Вольного экономического общества России в 1765 году.

Основоположником экономической науки считают шотландца Адама Смита © nationalgalleries.org

Когда отмечают День экономиста в 2026 году

Официальный День экономиста в России отмечают ежегодно 11 ноября. В 2026 году дата приходится на среду. Праздник закреплён приказом Минэкономразвития России № 876 от 24 ноября 2015 года, зарегистрированным Минюстом 15 декабря 2015 года.

Важно: 11 ноября не является федеральным нерабочим праздничным днём. Поэтому для большинства россиян в 2026 году это обычная рабочая среда, если иное не предусмотрено графиком конкретной организации.

Что нужно знать о профессии экономиста? Видео © YouTube/ SF Education

Почему День экономиста отмечают именно 11 ноября

Дата связана с историей Вольного экономического общества России. 11 ноября 1765 года по новому стилю (31 октября по старому) Екатерина II одобрила создание Вольного экономического общества. ВЭО стало одной из старейших общественных организаций страны и сыграло заметную роль в развитии экономической мысли, статистики, сельского хозяйства и просвещения.

Когда в 2015 году в России учредили официальный профессиональный праздник экономистов, дату 11 ноября выбрали именно в связи с этой исторической годовщиной.

Кого поздравляют с Днём экономиста 11 ноября

В первую очередь 11 ноября поздравляют специалистов, чья работа напрямую связана с экономическим анализом, планированием, прогнозированием и оценкой эффективности. К профессиональному празднику относятся:

• экономисты предприятий, компаний и государственных организаций;

• сотрудники планово-экономических и аналитических подразделений;

• специалисты по бюджетированию, экономическому планированию и прогнозированию;

• экономические аналитики и исследователи;

• преподаватели экономических дисциплин, научные сотрудники, аспиранты и студенты экономических направлений;

• финансисты и другие специалисты, если их должностные задачи непосредственно связаны с экономическим анализом и планированием.

При этом экономист, бухгалтер и финансист — не одно и то же. Бухгалтер прежде всего отвечает за учёт и отчётность, финансист — за управление денежными ресурсами и капиталом, а экономист обычно анализирует показатели, планирует, рассчитывает эффективность и помогает принимать управленческие решения. На практике функции могут пересекаться.

Почему раньше День экономиста вспоминали 30 июня

В старых календарях и публикациях можно встретить ещё одну дату — 30 июня. Её долго связывали с профессиональным сообществом экономистов и финансистов неофициально. После учреждения официального Дня экономиста приказом Минэкономразвития закреплённая дата — 11 ноября. Поэтому в 2026 году именно 11 ноября является основным профессиональным праздником экономистов в России.

Экономист и бухгалтер не одно и то же. Фото © Campaign Creators / Unsplash

Как отмечают День экономиста в 2026 году

В организациях праздник обычно проходит без изменения рабочего графика: коллег поздравляют внутри команд, проводят профессиональные встречи, лекции и конференции, а отличившимся сотрудникам вручают благодарности и награды.

В 2026 году Вольное экономическое общество России проводит 11 ноября XI Всероссийское экономическое собрание. Тема встречи — «Экономисты России: под девизом „Полезное“». На мероприятии подводят экспертные итоги экономического года, представляют общественные и просветительские проекты и вручают премии «Экономист года» и «Экономическая книга года». Формат участия заявлен очный и онлайн.

Что подарить экономисту на профессиональный праздник

Для коллеги или знакомого экономиста лучше выбирать нейтральный и полезный подарок, особенно если отношения рабочие. Подойдут:

• качественный ежедневник или блокнот;

• ручка или компактный письменный набор;

• сертификат в книжный магазин;

• настольный органайзер;

• кофе, чай или небольшой гастрономический набор;

• книга по экономике, истории бизнеса или поведенческим финансам;

• подарок для рабочего стола — лампа, подставка, термокружка;

• небольшой персональный сувенир, если хорошо знаете вкусы человека.

Поздравления с Днём экономиста 2026

Ниже — готовые варианты, которые можно отправить 11 ноября в мессенджере, подписать на открытке или использовать в корпоративном поздравлении.

Короткие поздравления с Днём экономиста

1. С Днём экономиста! Точных расчётов, сильных решений и результатов, которыми можно гордиться.

2. Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть цифры складываются в пользу ваших планов.

3. С 11 ноября! Желаю ясных прогнозов, устойчивого роста и интересных задач.

4. С Днём экономиста! Пусть работа приносит не только хорошие показатели, но и настоящее удовольствие.

5. Желаю точных выводов, разумных рисков и успешных проектов. С праздником!

Поздравления своими словами

1. Поздравляю с Днём экономиста! Желаю видеть возможности там, где другие видят только цифры, принимать сильные решения и получать достойную отдачу от своей работы.

2. С профессиональным праздником! Пусть опыт, знания и аналитическое мышление помогают уверенно двигаться к целям, а рядом всегда будут надёжные коллеги и интересные проекты.

3. Желаю, чтобы расчёты были точными, прогнозы — полезными, идеи — востребованными, а результаты труда действительно меняли дела к лучшему. С Днём экономиста!

4. Поздравляю с 11 ноября! Пусть в работе будет больше задач, которые хочется решать, меньше бессмысленной отчётности и как можно больше поводов гордиться своими результатами.

5. С Днём экономиста! Желаю профессионального роста, спокойной уверенности в своих решениях и благополучия, которое не нужно пересчитывать по формулам.

Официальные поздравления

1. Примите поздравления с профессиональным праздником — Днём экономиста! Желаем успешной реализации проектов, взвешенных решений, профессионального развития и новых достижений.

2. Поздравляем с Днём экономиста! Ваши знания, аналитическая точность и умение видеть перспективу помогают принимать обоснованные решения и обеспечивать устойчивое развитие. Желаем успехов и благополучия.

3. Уважаемые коллеги! Поздравляем с профессиональным праздником. Желаем точности в расчётах, уверенности в решениях, стабильности и новых возможностей для профессионального роста.

4. Примите искренние поздравления с Днём экономиста. Пусть ваш опыт и компетенции находят достойное применение, а результаты работы получают заслуженное признание.

5. Поздравляем с 11 ноября! Желаем успешных проектов, надёжных партнёров, профессионального вдохновения и устойчивого развития во всех начинаниях.

Поздравления коллеге и руководителю

1. С Днём экономиста! Спасибо за умение превращать сложные показатели в понятные решения. Желаю интересных задач, сильной команды и успешного года.

2. Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть аналитика всегда помогает находить лучший путь, а работа приносит уважение коллег и уверенность в завтрашнем дне.

3. Желаю, чтобы ваши решения всегда опирались на точные данные, а результаты превосходили самые осторожные прогнозы. С Днём экономиста!

4. С праздником! Пусть в работе хватает пространства для больших идей, а в команде — людей, с которыми эти идеи легко превращаются в результат.

5. Примите поздравления с Днём экономиста! Желаю сохранять стратегический взгляд, спокойствие в сложных задачах и способность находить верное решение даже там, где данных недостаточно.

Поздравления с юмором

1. С Днём экономиста! Пусть доходы растут быстрее расходов, дедлайны не индексируются, а все прогнозы сбываются по оптимистичному сценарию.

2. Желаю, чтобы баланс всегда сходился, бюджеты утверждались с первого раза, а слово «срочно» исчезло из рабочих писем. С праздником!

3. Пусть личная инфляция будет нулевой, запас прочности — высоким, а коэффициент хорошего настроения стабильно держится выше единицы.

4. С Днём экономиста! Желаю, чтобы единственным дефицитом в жизни был дефицит поводов для беспокойства.

5. Пусть все риски будут рассчитаны, все бонусы — получены, а самое важное в жизни никогда не приходится сводить в Excel.

FAQ: частые вопросы о Дне экономиста

Когда День экономиста в 2026 году?

11 ноября 2026 года, в среду. Дата фиксированная и ежегодно не меняется.

День экономиста — официальный праздник?

Да. Профессиональный праздник установлен приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2015 года № 876.

11 ноября 2026 года будет выходным?

Нет. День экономиста не относится к федеральным нерабочим праздничным дням, поэтому сам по себе дополнительного выходного не даёт.

Кого поздравляют с Днём экономиста?

Экономистов организаций и предприятий, сотрудников планово-экономических и аналитических подразделений, специалистов по бюджетированию и прогнозированию, экономических аналитиков, преподавателей, исследователей и студентов профильных направлений.

Почему День экономиста отмечают 11 ноября?

Дата связана с основанием Вольного экономического общества России: 11 ноября 1765 года Екатерина II одобрила создание ВЭО.

А что за День экономиста 30 июня?

30 июня долго фигурировало как неофициальная профессиональная дата. После учреждения официального праздника закреплённый День экономиста отмечают 11 ноября.

Чем экономист отличается от бухгалтера?

Экономист анализирует показатели, планирует и оценивает эффективность, а бухгалтер отвечает прежде всего за учёт, документы и отчётность. В конкретной организации функции могут частично пересекаться.

Главное

В 2026 году День экономиста отмечают 11 ноября, в среду. Это официальный профессиональный праздник, но не дополнительный выходной. Дата связана с историей Вольного экономического общества России и закреплена приказом Минэкономразвития. Поздравить можно экономистов компаний и госорганизаций, аналитиков, специалистов по планированию и прогнозированию, преподавателей и студентов экономических направлений.