В июне в России отпразднуют День экономиста: что это за праздник и кого можно с ним поздравлять Какого числа отмечается День экономиста? Кто и когда его учредил? Какова история Дня экономиста в России и в чём же разница между экономистом и бухгалтером? Обо всём этом и не только читайте в материале Life.ru 29 июня, 21:01 30 июня в России и мире отмечают профессиональный праздник те, кто с цифрами на "ты". Фото © Berkeley Communications / Unsplash

День экономиста — это праздник всех тех, кто связан с экономической деятельностью. Его отмечают все сотрудники финансовых отделов предприятий, банков, организаций частной и государственной формы собственности, чиновники соответствующих ведомств и министерств. Также праздник по праву считают своим преподаватели, студенты, аспиранты, исследователи и выпускники учебных заведений, профилем которых является экономическая деятельность.

Когда отмечают День экономиста

С этим праздником не всё однозначно, но довольно просто и понятно. День экономиста в нашей стране на официальном уровне уже почти как восемь лет, а именно с 2015 года, празднуется 11 ноября. Да, это довольно молодой праздник — дата была утверждена приказом Министерства экономического развития в том же 2015-м. Но есть и другая дата — 30 июня. На протяжении нескольких десятков лет представители экономических профессий неофициально отмечали свой день именно в эту дату. Но почему 30 июня и зачем изменили дату? Об этом чуть позже.

Для чего нужна экономика?

Основоположником экономической науки считают шотландца Адама Смита © nationalgalleries.org

Экономика — это наука, изучающая взаимоотношение людей в процессе производства, потребления, распределения и обмена товаров или услуг. Предмет экономической теории — то, как человек и общество выбирают способ использования ограниченных ресурсов. Если говорить проще, то экономика — это хозяйственная деятельность людей. И так как у всех людей есть какие-либо потребности, нужна она как раз для их удовлетворения. Природные богатства и труд людей составляют основу экономики. К отраслям экономики относят промышленность, торговлю, сельское хозяйство, транспорт, строительство. И хотя большая часть этих слов, кажется, имеет современное значение, на самом деле экономика появилась в жизни человека очень и очень давно. Ведь ещё до появления денег люди обменивались вещами. Затем деньгами считали разные предметы: ракушки, камни, соль, птичьи перья.

Что нужно знать о профессии экономиста? Видео © YouTube/ SF Education

Как выглядит работа экономиста

Экономист — это специалист экономической науки. Его работа заключается в планировании, анализе и прогнозировании деятельности в организации. Он может занимать должность финансиста, бухгалтера, налогового специалиста, аналитика.

Стать экономистом сможет не каждый, ведь как минимум нужно получить высшее образование, при этом обладая способностями к аналитическому складу ума, достаточными математическими знаниями, усидчивостью и внимательностью, умением работать с большим объёмом информации и компьютерными программами. Но это всё окупается, ведь профессия экономиста престижна и высокооплачиваема.

В чём разница между экономистом и бухгалтером

Бухгалтер и экономист — вот вроде бы занимаются оба финансами, но имеют очень явные различия в своей деятельности. Бухгалтер ведёт финансово-хозяйственный учёт. Он отражает весь процесс работы компании на счетах бухгалтерского учёта. Также он составляет отчёты по доходам и расходам, перечисляет налоги и сборы в бюджеты различных уровней и выплачивает зарплату. Экономист анализирует показатели хозяйственной деятельности и оценивает её результаты. Он занимается расчётами и выявляет ресурсы для развития или проблемные места. Теперь вы знаете, в чём их различие, и больше не будете путать.

История Дня экономиста в России

Традиция праздновать День экономиста 30 июня уходит к далёкому 1917 году, году создания Народного комиссариата финансов, преобразованного в 1946 году в Министерство финансов СССР. И так продолжалось вплоть до 2011 года, пока президентом страны не был учреждён День финансиста, который принято отмечать 8 сентября. Дата выбрана не случайно — это день подписания императором Александром I Указа о Министерстве финансов. Экономисты этот праздник тоже посчитали своим и отмечали его вплоть до 2015 года, когда экономистам вернули их собственный праздник, учредив его 11 ноября. Почему именно в этот день?

Именно 11 ноября 1765 года указом императрицы Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество — старейшая экономическая общественная организация России. Оно существовало независимо от правительства, отсюда и название "вольное".

Экономист и бухгалтер не одно и то же. Фото © Campaign Creators / Unsplash

Общество имеет большие заслуги перед Российским государством: инициировало отмену крепостного права, введение всеобщего начального образования, развитие российской статистики и многое другое. И получилось так, что в стране теперь две даты, которые экономисты с полным правом могут отмечать — неофициальная и официальная.

Традиции празднования Дня экономиста

Главной целью Дня экономиста является подчёркивание важной роли экономики в развитии государства. И за многие годы празднования этого дня сложились определённые традиции, которые помогают это сделать. В этот день проходят торжественные мероприятия, на которых отличившихся сотрудников награждают почётными грамотами, дипломами и орденами. Проводятся конференции, семинары и лекции.

Что подарить экономисту

Презенты на День экономиста желательно дарить тематические. Они должны быть не очень дорогими, достаточно символического знака внимания. Подойдут такие варианты: леденец в обёртке с денежным принтом,

ручка с лазерной указкой,

игрушка-антистресс,

шкатулка-сейф,

настольная визитница,

копилка.

Авторы Андрей Ананьев