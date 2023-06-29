45 детских и спортивных площадок после реновации получил Бескудниковский район столицы Во дворах домов по программе реновации на севере Москвы построили почти полсотни детских и спортивных площадок. 29 июня, 12:00 Обложка © stroi.mos.ru / ФОНД РЕНОВАЦИИ

По программе реновации в Бескудниковском районе введено в эксплуатацию 13 новостроек, 12 из которых уже передано под заселение. Во дворах этих домов построено более 45 детских и спортивных площадок. Новой благоустроенной территорией пользуются не только новосёлы, но и жители близлежащих домов, что повышает уровень комфорта.

Также в этом районе проектируют и строят ещё четыре дома по программе реновации. Сроки реализации объектов соответствуют утверждённым мэром Москвы стандартам. В новостройке на Бескудниковском бульваре, з/у 50 будет 186 квартир. Проектом предусмотрено возведение четырёхсекционного жилого дома переменной этажности.

Фото © stroi.mos.ru / ФОНД РЕНОВАЦИИ

В новостройке будет 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трёхкомнатных квартир. Одна квартира предусмотрена для маломобильных жильцов, в ней увеличат ширину коридоров, установят специальную сантехнику. Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома. Во всех квартирах остеклённые балконы и лоджии. При внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием искусственного декоративного камня "под кирпич" и фиброцементных панелей.

В вестибюле корпусов разместятся: комната консьержа, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков. Дом будет оснащён системой охранного видеонаблюдения, которая обеспечивает круглосуточный контроль и видеозапись зон въезда на придомовую территорию и лифтовых кабин. На базе многоабонентных домофонов организована система охраны входов, которая предусматривает разблокировку запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы в августе 2017 года. В неё включено 5175 домов — это более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти один миллион москвичей. Первые новосёлы переехали по реновации в феврале 2018 года. Создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей — одна из задач программы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова