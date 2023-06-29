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Вводится новый порядок получения пенсий: Как будут делать начисления и сколько составит размер выплат

В России увеличивается средний размер пенсий. Кроме того, вводится новый порядок назначения выплат отдельным категориям пенсионеров. Как изменятся социальные выплаты?

29 июня, 09:16
<p>За сельский стаж пенсионерам станет легче получить доплаты. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

За сельский стаж пенсионерам станет легче получить доплаты. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке с 2024 года. С 2026 года в упрощённом порядке будет назначаться доплата за сельский стаж. Сооветствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сказано в сообщении правительства, новый порядок избавит пенсионеров от необходимости подавать заявления и документы в территориальные органы Социального фонда и даст возможность сэкономить время. О перерасчёте пенсий будут сообщать в течение трёх рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте.

С 2024 года по такой схеме будут назначать доплаты за северный стаж. С 2026 года — за сельский. Такая доплата положена людям, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Право на неё имеют представители более 500 профессий. Среди них агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельхозмашин.

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— Тут важно учитывать, чтобы человек работал именно на агропредприятии, которое занимается производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции. Люди, которые заняты в других сферах, но живут в сельской местности, такую доплату не получат, пояснила юрист Елена Кузнецова.

Кстати, в конце июня была озвучена свежая статистика. Так, в мае 2023 года средний размер назначенных пенсий в России составил 19 462 рубля. Это на 14,6% больше по сравнению с маем прошлого года. При этом реальный размер назначенных пенсий в мае 2023 года увеличился на 11,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие цифры приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за январь–май 2023 года.

С 1 июля вступают изменения, которые внесены в постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации". Эти поправки вносились ещё в 2022 году, тогда как новая редакция вступает в силу с 1 июля 2023 года.

— Теперь пенсионерам, проживающим за границей, станет легче подтверждать факт нахождения в живых. Раньше нужно было лично приходить в консульское учреждение РФ или в СФР. Сейчас достаточно просто обратиться на портал "Государственные услуги" и заполнить соответствующее заявление. Оно направляется в виде электронного документа, который подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью, — рассказала Елена Кузнецова.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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