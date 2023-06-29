Календарь фаз Луны в июле 2023: Все благоприятные дни месяца Июль 2023 года по лунному календарю ожидается непростым. Он будет наполнен большим количеством как благоприятных дней, что очень хорошо, так и тех дней, в которые нужно быть предельно осторожными в своих действиях. Подробнее читайте на Life.ru. 29 июня, 10:00 Июль 2023 года открывает фаза растущей Луны — идеальный период для творчества, общения, расслабления и медитаций. Фото © Alireza mahmoudi / Unsplash

Астрологи рекомендуют составлять свой личный календарь, учитывая все благоприятные и неблагоприятные дни, новолуния и полнолуния, фазы Луны, чтобы планировать деятельность с минимальными потерями энергии и времени и с максимально эффективным использованием энергии Луны. Life.ru собрал всю необходимую информацию и составил лунный календарь на июль 2023 года, чтобы каждый был в курсе, на какие числа в этом месяце выпадают благоприятные и неблагоприятные дни и когда, например, лучше всего стричь волосы, красить их, делать маникюр.

Фазы луны в июле 2023 года

Фаза Луны — это не что иное, как её часть, которую подсвечивает в конкретный момент Солнце. В зависимости от положения естественного спутника различается шесть его фаз: новолуние;

первая фаза;

вторая фаза;

полнолуние;

третья фаза;

четвёртая фаза.

Для каждой фазы Луны характерно определённое воздействие на Землю и человека. Продолжительность полной смены фаз Луны (так называемый синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной орбиты и варьируется от 29,25 до 29,83 земных солнечных суток. Средний синодический месяц составляет 29,5305882 суток (29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды).

Лунный календарь на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

Новолуние в июле

Новолуние — самая первая фаза Луны. В этот период наш спутник находится на прямой линии между Солнцем и Землёй. Солнце подсвечивает только заднюю часть Луны, поэтому с Земли её не видно.



Новолуние выпадает на 17 июля 2023 года. Но если быть точнее, то фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.



В этот день останьтесь наедине с собой, восстановите силы, оцените произошедшие за последний месяц обновления и изменения. Вас ждёт активная фаза растущей Луны, когда вы вновь начнёте решительно действовать. Благоприятные дела: планирование дел, выполнение небольших текущих задач, пассивный отдых, очищение организма. Неблагоприятные дела: начало новых проектов, выполнение масштабных задач, смена места работы, грандиозные домашние дела, крупные денежные операции, стрижка, косметологические операции, интенсивные физические нагрузки.

Полнолуние в июле

Посередине лунного цикла Луна располагается таким образом, что Солнце её полностью подсвечивает. Мы же в этот момент видим на небе яркий диск. Такая фаза называется полнолунием. Полнолуние выпадает на 3 июля 2023 года. Прислушайтесь в этот день к своим потребностям: какие блюда вам хочется попробовать, что приготовить, как ещё вы можете уделить внимание себе. Возможно, это будет отдых с книгой или практики для гармонии души и тела — всё это станет прочным фундаментом для вдохновения и реализации новых проектов. Благоприятные дела: выполнение мелких однодневных задач, творческих проектов и работы по дому, стрижка, очищение организма. Неблагоприятные дела: начинание и продолжение крупных дел (за исключением творческих проектов), смена места работы, денежные операции, путешествия, косметологические операции.

Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash

Благоприятные дни в июле по лунному календарю

В июле будет достаточно немало благоприятных дней, так что в предстоящем месяце можно успеть сделать много дел и добиться желаемых результатов. Самые благоприятные дни в июле 2023 года: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 30 и 31 июля

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 30 и 31 июля В целом хорошие даты: 4, 14, 20, 21, 28 и 29 июля.

Благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2023 года по лунному календарю. Видео © YouTube / Видео Гороскопы

Неблагоприятные дни в июле по лунному календарю

В июле и неблагоприятные дни тоже будут, так что следует быть осторожными, чтобы не навредить себе и не поломать свои планы. Нейтральные дни в июле 2023 года: 5, 6, 16, 22, 23, 27 июля.

5, 6, 16, 22, 23, 27 июля. Самый неблагоприятный день — 17 июля.

— 17 июля. Не самые удачные числа в июле 2023 года: 11, 24, 25, 26.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Не забудьте заглянуть в календарь стрижек перед походом в парикмахерскую в июле 2023 года. Фото © Theme Photos / Unsplash

Возможно, вы не знали, а кто-то знал и подзабыл, но в парикмахерскую тоже лучше ходить согласно лунному календарю. Как это? Сейчас расскажем! Положение Луны в разных знаках зодиака имеет различное влияние на состояние волос. Дни, когда Луна проходит через знаки Козерог, Телец, Лев и Дева, считаются наиболее благоприятными для посещения парикмахерской. А вот если Луна в Водолее или Овне, то стрижку лучше отложить. Различные лунные дни могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие не только на рост волос, но и в целом на здоровье. Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей. Благоприятные даты для стрижки и окрашивания волос в июле 2023 года: 6, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 и 29.

В какие дни в июле делать маникюр

23 и 26 июля не рекомендуется делать маникюр. Фото © Engin akyurt / Unsplash

Чуть не забыли: для маникюра тоже лучше выбирать более благоприятный день по лунному календарю. Ведь каждая женщина желает, чтобы маникюр сохранялся как можно дольше, ногти были здоровыми и красивыми, а сами процедуры приносили только удовольствие. Именно поэтому нужно заглянуть в наш лунный календарь перед посещением мастера. Когда же в июле лучше всего делать маникюр? Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут 5, 18, 19, 21, 24 и 31 июля. Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 10, 11, 14, 20, 22, 29 и 30 июля. Не рекомендуется делать маникюр 3, 4, 6, 9, 13, 16, 17, 23 и 26 июля. Лучше не планируйте визиты в маникюрный салон на эти даты. Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей в домашних условиях. Даже небольшое подравнивание может привести к ломкости и потере здорового вида.

Авторы Андрей Ананьев