Участок Ленинского проспекта на юго-западе Москвы благоустроят Будет расширено пространство для пешеходов, установлено новое освещение, проезжую часть оборудуют парковочными карманами и заменят покрытие. 29 июня, 06:00 Для горожан благоустроят участок Ленинского проспекта. Обложка © Mos.ru

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Будут расширены тротуары, заменят их покрытие, уложат новый асфальт на проезжей части, оборудуют парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта установят шесть остановочных павильонов с зарядными слотами.

В зоне благоустройства размещён строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Сейчас специалисты производят прокладку кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии.

После расширения тротуаров общая площадь пешеходной зоны составит более 42 тысяч квадратных метров. На проезжей части оборудуют парковочные карманы. Этот участок будут освещать почти 170 опор контрастного освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками. Для удобства пассажиров также установят удобные скамейки и навигационные стелы.

В ходе работ расширят тротуары и установят удобные скамейки. Фото © Mos.ru

В рамках проекта планируется привести в порядок две детские и одну спортивную площадку, где установят современное оборудование. На финальном этапе благоустройства участка Ленинского проспекта территорию озеленят.

Создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей — одна из задач программы "Мой район". Напомним, ранее столичные власти благоустроили два участка ключевой магистрали столицы — Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году будет обновляться участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Основная задача работ — сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей.

Авторы Альбина Александрова