Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала оценку работе Омского НПЗ по реализации проекта "Чистый воздух"

Куратор нацпроекта "Экология" — заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко — в рамках визита в Омск посетила строительную площадку комплекса "Биосфера". Это биологические очистные сооружения Омского НПЗ. Проект включён в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Благодаря этому комплексу Омский НПЗ сможет очищать воду с эффективностью 100%, а значит, перейдёт на практически замкнутый цикл водопотребления. В 2023 году планируется завершить строительные работы.

Вместе с главой Омской области Виталием Хоценко вице-премьер осмотрела строящийся объект и прокомментировала работы: "Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берёт из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано "Газпром нефтью" в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоёмкий и экологический проект. Я честно скажу, что такого не видела ещё нигде в стране".