В июле празднуют День работников морского и речного флота: Как поздравляют моряков в России Когда празднуют День работников морского и речного флота в России в 2023 году, какие у этого дня традиции и какова история появления праздника, читайте на Life.ru 1 июля, 16:00 В июле в России отметят профессиональный праздник моряки и работники речного флота. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

День работников морского и речного флота — это профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с работой на морях и реках. К виновникам торжества относят речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов. Также праздник отмечают студенты, преподаватели, выпускники профильных учебных заведений, к которым присоединяются их родные и близкие.

Когда отмечают День работников морского и речного флота в России

День работников морского и речного флота не имеет твёрдой даты, а потому на официальном уровне закреплён за первым воскресеньем второго летнего месяца — июля. В 2023 году этот праздник будут отмечать 2-го числа уже 43-й раз, а вот как именно его отметят, расскажем далее.

История праздника

Началом истории праздника можно по праву считать дату основания морского флота в России.



В далёком 1696 году, 30 октября, Пётр I постановил: "Морским судам быть". Именно этот самый момент и является днём создания Российского морского флота. Это событие сложно переоценить, так как оно сыграло огромнейшую роль в развитии нашей страны — она стала крупнейшей морской державой.



Следующей важной датой в истории морского флота можно назвать образование в середине лета 1924 года "Совторгфлота". Это акционерное общество, которое объединило транспортные суда разных ведомств, а также порты, судоремонтные предприятия и учебные заведения для будущих моряков и речников. Таким образом и началось управление водным транспортом как единой отраслью народного хозяйства. Во время Великой Отечественной войны все силы этой отрасли были брошены на борьбу с врагом.



Но и на этом ещё не всё. В 60-е годы морской транспорт стал основным способом доставки товаров во внешней торговле. В течение же следующих двух десятилетий Советский флот стал партнёром многих крупных иностранных компаний.



И, наконец, 1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был официально учреждён праздник — День работников морского и речного флота, о котором мы сегодня и говорим. Тогда-то и было решено отмечать его в первое воскресенье июля, что является неизменным до сих пор.

День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. В 2023 году это 2-е число. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Традиции праздника

Как и любой другой праздник, День работников морского и речного флота тоже имеет свои традиции.



В этот день на главных площадях портовых городов проходят красочные праздники и фестивали, во время которых горожане воздают почести своим героям – покорителям морей и рек. Улицы украшают лентами и поздравительными плакатами, повсюду играет праздничная музыка, а ночью всех гостей мероприятия ожидает яркий салют. На государственном уровне организовываются торжественные приёмы и церемонии награждения профессионалов этой области за особый вклад в развитие экономики государства.

Как отметят День работников морского и речного флота в России

Так как в первое воскресенье июля в России традиционно отмечается День работников морского и речного флота, в честь праздника Музей морского флота в Москве по адресу ул. Большая Ордынка, д. 19, стр. 1, подготовил для его посетителей программу мероприятий: мастер-классы, лекцию и кинопоказ. Посетить их можно будет всю неделю с 1 по 7 июля.

Программа мероприятий:

1 июля (суббота) в 12:00 на Южном речном вокзале пройдёт мастер-класс по вязанию морских узлов.

2 июля (воскресенье) — в день праздника — музей можно будет посетить бесплатно.

4 июля (вторник) в музее — кинодень. С 11:00 до 18:00 вы сможете увидеть документальные фильмы о самых значимых людях и событиях отрасли: "Юные моряки" (1939 г.), "Анна Ивановна" (1968 г.) и многие другие. Вход по билету в музей.

5 июля (среда) с 11:00 до 18:00 в музее пройдёт день бесплатных мастер-классов. В рамках посещения музея вас научат вязать морские узлы и управлять судном.

6 июля (четверг) в 16:00 на Южном речном вокзале пройдёт лекция о традициях и обычаях на флоте. Вы узнаете, что такое праздник Нептуна, почему при спуске корабля на воду принято разбивать бутыль о его борт и как происходит посвящение в моряки.

7 июля (пятница) — завершение программы вторым днём бесплатных мастер-классов в музее — они пройдут с 11:00 до 18:00. Вход по билету в музей.

Самые большие морские порты в России

В России насчитывается более шестидесяти морских портов, расположенных на 12 морях. Ниже мы собрали самые крупные и важные из них, по которым транспортируется большая часть российской нефти, угля и других грузов.



1. Новороссийск

Новороссийск расположен в незамерзающей Цемесской бухте Чёрного моря. Несколько веков город принадлежал Османской империи, но по мирному договору после Русско-турецкой войны 1829 года перешёл к России. Это крупнейший порт России с грузооборотом более 140 миллионов тонн грузов в год. Здесь же находится база ВМФ России.



2. Санкт-Петербург

Первый порт здесь появился в 1703 году — в год основания города. Однако Финский залив имеет узкое и извилистое побережье недалеко от Санкт-Петербурга, и со временем это стало проблемой для крупных торговых судов. Для решения проблемы во второй половине XIX века был построен канал, что позволило открыть новый порт. Большой порт Санкт-Петербург протянулся на 31 километр вдоль побережья и имеет около 200 причалов.



3. Владивосток

Владивосток — один из крупнейших портов Дальнего Востока России, где находится основная база Тихоокеанского флота страны. Город был основан в 1860 году как военный порт, а его название происходит от словосочетания "владеть Востоком". В конце XIX века, когда город стал конечным пунктом Транссибирской магистрали, сюда стали массово переезжать люди со всей Российской империи. В советские времена город был скромным портом с ограниченным доступом вне поля зрения властей Москвы. Однако в 1990-х его статус ограниченного доступа был снят, иностранцам разрешили посещать его, а после саммита АТЭС в 2012 году город был полностью преобразован. Теперь это ещё и зона свободной торговли.



4. Находка

"Какая находка!" — воскликнул моряк на борту корвета "Америка", когда он приближался к неизвестной бухте летом 1859 года, по крайней мере, так гласит легенда. Во всяком случае, именно так и была названа эта новая точка на карте — Находка. Сначала там была деревня, но в 1930-1940-х годах на труде заключённых ГУЛАГа был создан порт, а вскоре и город. Сегодня это третий по величине город в Приморском крае России после Владивостока и Уссурийска.



5. Петропавловск-Камчатский

Поселение в Петропавловске было основано ещё в конце XVII века, когда первооткрыватели впервые достигли этих далёких земель. В XIX веке здесь начали строить порт, воспользовавшись незамерзающей Авачинской бухтой. Во время Великой Отечественной войны был построен новый большой порт, который в течение ХХ века расширялся и продолжает активно развиваться до сих пор.



6. Мурманск

В крупнейшем городе мира за полярным кругом находится важный незамерзающий порт на Севере. Он был построен в 1915 году во время Первой мировой войны, после чего здесь был основан город. В советское время Мурманск активно развивался как база снабжения и ремонта Северного флота. Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от авианалётов, но нацистской армии не удалось захватить его с суши. В наши дни порт Мурманск сохраняет своё значение как базы освоения Арктики и форпоста Российского атомного флота.



7. Сочи

Терминал морского порта Сочи, построенный в стиле сталинского ампира в 1955 году, является одной из визитных карточек города. Порт Сочи в первую очередь обслуживает пассажирские перевозки, а не коммерческую и промышленную деятельность. Кроме того, нефтеналивным танкерам запрещён заход в порт Сочи, в отличие от крупных круизных лайнеров, которые останавливаются здесь на регулярной основе. История присутствия русских на этом побережье восходит к первой половине XIX века, когда был построен первый форт, а с 1909 года Сочи стал главным курортом России на Кавказском побережье Чёрного моря.



8. Калининград

До 1945 года город назывался Кёнигсберг и был столицей Восточной Пруссии. Первый торговый порт здесь был основан ещё в XIV веке. После Второй мировой войны северная часть этой провинции и сам город были переданы СССР. Порт был сильно повреждён во время войны, поэтому советское правительство построило новый порт и переименовало город в Калининград, который стал самым западным портом России и единственным незамерзающим портом на российском побережье Балтийского моря. Калининградский порт обслуживает в основном коммерческие грузовые и рыболовные суда. Интересно, что он стал центром рыбной промышленности только после того, как регион вошёл в состав СССР.



9. Махачкала

Столица Республики Дагестан — крупнейший город на российском Северном Кавказе и единственный незамерзающий порт России на Каспийском море. Порт был построен во второй половине XIX века. Здесь есть большая сухогрузная гавань, железнодорожный переезд и современная высокотехнологичная нефтяная гавань. Кроме того, в Махачкале находится одна из баз Каспийской флотилии ВМФ России.



10. Севастополь

Работник Севастопольского морского рыбного порта. Фото © Vk.com

Современный Севастополь был основан по указу Екатерины Великой в 1783 году, сразу после того как Крым вошёл в состав Российской империи. В начале XIX века Севастополь стал главным черноморским портом Российской империи. Этот Город воинской славы, который был полем сражений в ряде войн, сегодня является главной военно-морской базой Черноморского флота России. Помимо военной базы в незамерзающей Севастопольской бухте есть крупный промышленный порт, через который осуществляются поставки рыбы, масла, металлов и различной другой продукции.

Интересные факты из жизни моряков

Жизнь моряков достаточно необычна и наполнена различными интересными моментами, которые для "сухопутного" человека могут показаться даже странными. Мы специально для вас собрали несколько любопытных фактов о моряках и их быте.

В России принято приглашать священника для освящения лодки для удобства плавания и целостности судна (благословение на долгое плавание). Главным покровителем и защитником мореплавателя считается Николай Чудотворец.

Принято давать название лодке. Морские экипажи верят, что имя может обеспечить их безопасность в экстремальных условиях. Имена написаны на родном и английском языках. Самые популярные имена — женские.

Рында — это название колокола, вернее, звук колокола, а на корабле время отсчитывается песочными часами. Не все могут видеть время. Затем моряки звонят в колокол, чтобы сообщить всем, что наступил полдень.

В открытом море нет ни связи, ни Интернета. Корабли общаются с помощью приёмопередатчика.

По сравнению с автомобилями и самолётами корабли загрязняют окружающую среду меньше.

Что означают морские татуировки

Отдельно и более подробно хотели бы остановиться ещё на одной интересной вещи — морской татуировке. А именно: разобраться, какие они бывают и что означают.

Гарпун — распространённая татуировка китобоев.

— распространённая татуировка китобоев. Дельфины — такой рисунок отличает моряка-подводника.

— такой рисунок отличает моряка-подводника. Дракон — эта красивая татуировка означает, что моряк бывал в портах Юго-Восточной Азии, и прежде всего в Китае.

— эта красивая татуировка означает, что моряк бывал в портах Юго-Восточной Азии, и прежде всего в Китае. Звезда — талисман, который обеспечит верный курс и кораблю, и моряку.

— талисман, который обеспечит верный курс и кораблю, и моряку. Канат на запястье — татуировка палубного матроса, который работает со снастями.

— татуировка палубного матроса, который работает со снастями. Корабль с надутыми парусами — исторически на эту татуировку имел право моряк, обогнувший мыс Горн, крайнюю южную точку Латинской Америки.

— исторически на эту татуировку имел право моряк, обогнувший мыс Горн, крайнюю южную точку Латинской Америки. Красный чёрт — отличительная метка морских артиллеристов.

— отличительная метка морских артиллеристов. Ласточка — такую птичку на теле получает моряк, у которого за плечами 5000 морских миль (больше девяти тысяч километров). Но, кроме того, ласточка — символ надежды на возвращение. Ласточки в небе — верный признак, что берег уже недалеко.

— такую птичку на теле получает моряк, у которого за плечами 5000 морских миль (больше девяти тысяч километров). Но, кроме того, ласточка — символ надежды на возвращение. Ласточки в небе — верный признак, что берег уже недалеко. Ласточка, пронзённая кинжалом, — напоминание о погибшем в море товарище.

— напоминание о погибшем в море товарище. Петух и свинья — татуировки этих животных обычно делали на ногах: свинью накалывали на левой, а петуха — на правой ноге. Они должны были спасти моряка во время кораблекрушения. Выбор объясняется тем, что эти животные чаще всего выживали во время бури. Они находились в деревянных ящиках, которые легко держались на волнах. Впрочем, есть и религиозная версия. Бог помогает им вернуться на сушу, так как они не предназначены для моря.

— татуировки этих животных обычно делали на ногах: свинью накалывали на левой, а петуха — на правой ноге. Они должны были спасти моряка во время кораблекрушения. Выбор объясняется тем, что эти животные чаще всего выживали во время бури. Они находились в деревянных ящиках, которые легко держались на волнах. Впрочем, есть и религиозная версия. Бог помогает им вернуться на сушу, так как они не предназначены для моря. Рыболовные крючки — знак моряка, работавшего на рыболовецком судне.

— знак моряка, работавшего на рыболовецком судне. Скрещённые ружья и пушки — татуировка моряка, служившего в Военно-морском флоте.

— татуировка моряка, служившего в Военно-морском флоте. Черепаха — метка моряка, который пересёк экватор.

— метка моряка, который пересёк экватор. Якорь — знак боцмана и моряка, который прошёл Атлантический океан. А вы себе какую набили бы, если б были моряком?

У морских татуировок обязательно есть значения. Фото © Brett Sayles / Рexels

Что подарить моряку

Вот мы и подошли к самому сложному: что подарить моряку на его праздник? С первого взгляда кажется, что это будет очень трудно — определиться с подарком человеку такой довольно необычной профессии, но если чуть-чуть подумать, то окажется, что всё довольно просто. Тем более что мы уже собрали для вас несколько самых интересных вариантов подарка моряку на его день.

Ручные и судовые радиостанции

Во время плавания в открытом море или в сложных условиях очень важно иметь возможность поддерживать связь с соседними судами и иметь доступ к актуальной информации. Поэтому портативная УКВ-радиостанция — неоценимый помощник. Выбирайте водонепроницаемые устройства с подсветкой дисплея и клавиатуры, креплением на пояс и автоматическим сканированием каналов.



Зарядка и источники питания

Источники электроэнергии на яхтах иногда бывают в дефиците, а количество устройств, которые необходимо заряжать на борту, постоянно растёт. В результате стоит прибегнуть к альтернативным вариантам. Идеальным решением является возможность подзарядки с помощью солнечной энергии, которой летом в море предостаточно. Моряк оценит, например, перезаряжаемую солнечную батарею или солнечный фонарик с ручной динамо-машиной. Не помешает и банк питания, который пригодится не только на яхте.



Многофункциональные парусные смарт-часы

Парусные часы — это практичный инструмент для любого моряка. Обычно это многофункциональные спортивные часы с традиционными индикаторами, такими как время, дата, обратный отсчёт, секундомер и так далее, дополненные уникальными парусными функциями. Некоторые из них также могут быть подключены к смартфону или другому интеллектуальному устройству, предоставляя данные о местоположении, погоде, приливах и отливах и другую полезную информацию.



Парусные перчатки

Кожа рук моряка страдает от влажности, солёной воды, ветра, холода и напряжения при работе с мачтами и такелажем. Высококачественные парусные перчатки обеспечивают эффективную защиту от непогоды. В зависимости от вида парусного спорта существуют перчатки как для соревновательных, так и для любительских яхт, которые должны плотно облегать длинные или короткие пальцы и быть изготовлены из водонепроницаемых, но быстросохнущих материалов.



Любой из этих подарков не только будет довольно оригинальным способом поздравить моряка с его днём, но и очень полезным, так как обязательно пригодится ему на службе.

Авторы Андрей Ананьев