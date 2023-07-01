В июле празднуют День работников морского и речного флота: Как поздравляют моряков в России
Когда празднуют День работников морского и речного флота в России в 2023 году, какие у этого дня традиции и какова история появления праздника, читайте на Life.ru
В июле в России отметят профессиональный праздник моряки и работники речного флота. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
День работников морского и речного флота — это профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с работой на морях и реках. К виновникам торжества относят речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов. Также праздник отмечают студенты, преподаватели, выпускники профильных учебных заведений, к которым присоединяются их родные и близкие.
Когда отмечают День работников морского и речного флота в России
День работников морского и речного флота не имеет твёрдой даты, а потому на официальном уровне закреплён за первым воскресеньем второго летнего месяца — июля. В 2023 году этот праздник будут отмечать 2-го числа уже 43-й раз, а вот как именно его отметят, расскажем далее.
История праздника
Началом истории праздника можно по праву считать дату основания морского флота в России.
В далёком 1696 году, 30 октября, Пётр I постановил: "Морским судам быть". Именно этот самый момент и является днём создания Российского морского флота. Это событие сложно переоценить, так как оно сыграло огромнейшую роль в развитии нашей страны — она стала крупнейшей морской державой.
Следующей важной датой в истории морского флота можно назвать образование в середине лета 1924 года "Совторгфлота". Это акционерное общество, которое объединило транспортные суда разных ведомств, а также порты, судоремонтные предприятия и учебные заведения для будущих моряков и речников. Таким образом и началось управление водным транспортом как единой отраслью народного хозяйства. Во время Великой Отечественной войны все силы этой отрасли были брошены на борьбу с врагом.
Но и на этом ещё не всё. В 60-е годы морской транспорт стал основным способом доставки товаров во внешней торговле. В течение же следующих двух десятилетий Советский флот стал партнёром многих крупных иностранных компаний.
И, наконец, 1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был официально учреждён праздник — День работников морского и речного флота, о котором мы сегодня и говорим. Тогда-то и было решено отмечать его в первое воскресенье июля, что является неизменным до сих пор.
День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. В 2023 году это 2-е число. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Традиции праздника
Как и любой другой праздник, День работников морского и речного флота тоже имеет свои традиции.
В этот день на главных площадях портовых городов проходят красочные праздники и фестивали, во время которых горожане воздают почести своим героям – покорителям морей и рек. Улицы украшают лентами и поздравительными плакатами, повсюду играет праздничная музыка, а ночью всех гостей мероприятия ожидает яркий салют. На государственном уровне организовываются торжественные приёмы и церемонии награждения профессионалов этой области за особый вклад в развитие экономики государства.
Как отметят День работников морского и речного флота в России
Так как в первое воскресенье июля в России традиционно отмечается День работников морского и речного флота, в честь праздника Музей морского флота в Москве по адресу ул. Большая Ордынка, д. 19, стр. 1, подготовил для его посетителей программу мероприятий: мастер-классы, лекцию и кинопоказ. Посетить их можно будет всю неделю с 1 по 7 июля.
Программа мероприятий:
- 1 июля (суббота) в 12:00 на Южном речном вокзале пройдёт мастер-класс по вязанию морских узлов.
- 2 июля (воскресенье) — в день праздника — музей можно будет посетить бесплатно.
- 4 июля (вторник) в музее — кинодень. С 11:00 до 18:00 вы сможете увидеть документальные фильмы о самых значимых людях и событиях отрасли: "Юные моряки" (1939 г.), "Анна Ивановна" (1968 г.) и многие другие. Вход по билету в музей.
- 5 июля (среда) с 11:00 до 18:00 в музее пройдёт день бесплатных мастер-классов. В рамках посещения музея вас научат вязать морские узлы и управлять судном.
- 6 июля (четверг) в 16:00 на Южном речном вокзале пройдёт лекция о традициях и обычаях на флоте. Вы узнаете, что такое праздник Нептуна, почему при спуске корабля на воду принято разбивать бутыль о его борт и как происходит посвящение в моряки.
- 7 июля (пятница) — завершение программы вторым днём бесплатных мастер-классов в музее — они пройдут с 11:00 до 18:00. Вход по билету в музей.
Самые большие морские порты в России
В России насчитывается более шестидесяти морских портов, расположенных на 12 морях. Ниже мы собрали самые крупные и важные из них, по которым транспортируется большая часть российской нефти, угля и других грузов.
1. Новороссийск
Новороссийский морской торговый порт. Фото © Vk.com / Группа НМТП
Новороссийск расположен в незамерзающей Цемесской бухте Чёрного моря. Несколько веков город принадлежал Османской империи, но по мирному договору после Русско-турецкой войны 1829 года перешёл к России. Это крупнейший порт России с грузооборотом более 140 миллионов тонн грузов в год. Здесь же находится база ВМФ России.
2. Санкт-Петербург
Первый порт здесь появился в 1703 году — в год основания города. Однако Финский залив имеет узкое и извилистое побережье недалеко от Санкт-Петербурга, и со временем это стало проблемой для крупных торговых судов. Для решения проблемы во второй половине XIX века был построен канал, что позволило открыть новый порт. Большой порт Санкт-Петербург протянулся на 31 километр вдоль побережья и имеет около 200 причалов.
3. Владивосток
Владивосток — один из крупнейших портов Дальнего Востока России, где находится основная база Тихоокеанского флота страны. Город был основан в 1860 году как военный порт, а его название происходит от словосочетания "владеть Востоком". В конце XIX века, когда город стал конечным пунктом Транссибирской магистрали, сюда стали массово переезжать люди со всей Российской империи. В советские времена город был скромным портом с ограниченным доступом вне поля зрения властей Москвы. Однако в 1990-х его статус ограниченного доступа был снят, иностранцам разрешили посещать его, а после саммита АТЭС в 2012 году город был полностью преобразован. Теперь это ещё и зона свободной торговли.
4. Находка
"Какая находка!" — воскликнул моряк на борту корвета "Америка", когда он приближался к неизвестной бухте летом 1859 года, по крайней мере, так гласит легенда. Во всяком случае, именно так и была названа эта новая точка на карте — Находка. Сначала там была деревня, но в 1930-1940-х годах на труде заключённых ГУЛАГа был создан порт, а вскоре и город. Сегодня это третий по величине город в Приморском крае России после Владивостока и Уссурийска.
5. Петропавловск-Камчатский
Поселение в Петропавловске было основано ещё в конце XVII века, когда первооткрыватели впервые достигли этих далёких земель. В XIX веке здесь начали строить порт, воспользовавшись незамерзающей Авачинской бухтой. Во время Великой Отечественной войны был построен новый большой порт, который в течение ХХ века расширялся и продолжает активно развиваться до сих пор.
6. Мурманск
Мурманский морской торговый порт. Фото © Vk.com / Артём Дашкевич
В крупнейшем городе мира за полярным кругом находится важный незамерзающий порт на Севере. Он был построен в 1915 году во время Первой мировой войны, после чего здесь был основан город. В советское время Мурманск активно развивался как база снабжения и ремонта Северного флота. Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от авианалётов, но нацистской армии не удалось захватить его с суши. В наши дни порт Мурманск сохраняет своё значение как базы освоения Арктики и форпоста Российского атомного флота.
7. Сочи
Терминал морского порта Сочи, построенный в стиле сталинского ампира в 1955 году, является одной из визитных карточек города. Порт Сочи в первую очередь обслуживает пассажирские перевозки, а не коммерческую и промышленную деятельность. Кроме того, нефтеналивным танкерам запрещён заход в порт Сочи, в отличие от крупных круизных лайнеров, которые останавливаются здесь на регулярной основе. История присутствия русских на этом побережье восходит к первой половине XIX века, когда был построен первый форт, а с 1909 года Сочи стал главным курортом России на Кавказском побережье Чёрного моря.
8. Калининград
До 1945 года город назывался Кёнигсберг и был столицей Восточной Пруссии. Первый торговый порт здесь был основан ещё в XIV веке. После Второй мировой войны северная часть этой провинции и сам город были переданы СССР. Порт был сильно повреждён во время войны, поэтому советское правительство построило новый порт и переименовало город в Калининград, который стал самым западным портом России и единственным незамерзающим портом на российском побережье Балтийского моря. Калининградский порт обслуживает в основном коммерческие грузовые и рыболовные суда. Интересно, что он стал центром рыбной промышленности только после того, как регион вошёл в состав СССР.
9. Махачкала
Столица Республики Дагестан — крупнейший город на российском Северном Кавказе и единственный незамерзающий порт России на Каспийском море. Порт был построен во второй половине XIX века. Здесь есть большая сухогрузная гавань, железнодорожный переезд и современная высокотехнологичная нефтяная гавань. Кроме того, в Махачкале находится одна из баз Каспийской флотилии ВМФ России.
10. Севастополь
Работник Севастопольского морского рыбного порта. Фото © Vk.com
Современный Севастополь был основан по указу Екатерины Великой в 1783 году, сразу после того как Крым вошёл в состав Российской империи. В начале XIX века Севастополь стал главным черноморским портом Российской империи. Этот Город воинской славы, который был полем сражений в ряде войн, сегодня является главной военно-морской базой Черноморского флота России. Помимо военной базы в незамерзающей Севастопольской бухте есть крупный промышленный порт, через который осуществляются поставки рыбы, масла, металлов и различной другой продукции.
Интересные факты из жизни моряков
Жизнь моряков достаточно необычна и наполнена различными интересными моментами, которые для "сухопутного" человека могут показаться даже странными. Мы специально для вас собрали несколько любопытных фактов о моряках и их быте.
- В России принято приглашать священника для освящения лодки для удобства плавания и целостности судна (благословение на долгое плавание). Главным покровителем и защитником мореплавателя считается Николай Чудотворец.
- Принято давать название лодке. Морские экипажи верят, что имя может обеспечить их безопасность в экстремальных условиях. Имена написаны на родном и английском языках. Самые популярные имена — женские.
- Рында — это название колокола, вернее, звук колокола, а на корабле время отсчитывается песочными часами. Не все могут видеть время. Затем моряки звонят в колокол, чтобы сообщить всем, что наступил полдень.
- В открытом море нет ни связи, ни Интернета. Корабли общаются с помощью приёмопередатчика.
- По сравнению с автомобилями и самолётами корабли загрязняют окружающую среду меньше.
Что означают морские татуировки
Отдельно и более подробно хотели бы остановиться ещё на одной интересной вещи — морской татуировке. А именно: разобраться, какие они бывают и что означают.
- Гарпун — распространённая татуировка китобоев.
- Дельфины — такой рисунок отличает моряка-подводника.
- Дракон — эта красивая татуировка означает, что моряк бывал в портах Юго-Восточной Азии, и прежде всего в Китае.
- Звезда — талисман, который обеспечит верный курс и кораблю, и моряку.
- Канат на запястье — татуировка палубного матроса, который работает со снастями.
- Корабль с надутыми парусами — исторически на эту татуировку имел право моряк, обогнувший мыс Горн, крайнюю южную точку Латинской Америки.
- Красный чёрт — отличительная метка морских артиллеристов.
- Ласточка — такую птичку на теле получает моряк, у которого за плечами 5000 морских миль (больше девяти тысяч километров). Но, кроме того, ласточка — символ надежды на возвращение. Ласточки в небе — верный признак, что берег уже недалеко.
- Ласточка, пронзённая кинжалом, — напоминание о погибшем в море товарище.
- Петух и свинья — татуировки этих животных обычно делали на ногах: свинью накалывали на левой, а петуха — на правой ноге. Они должны были спасти моряка во время кораблекрушения. Выбор объясняется тем, что эти животные чаще всего выживали во время бури. Они находились в деревянных ящиках, которые легко держались на волнах. Впрочем, есть и религиозная версия. Бог помогает им вернуться на сушу, так как они не предназначены для моря.
- Рыболовные крючки — знак моряка, работавшего на рыболовецком судне.
- Скрещённые ружья и пушки — татуировка моряка, служившего в Военно-морском флоте.
- Черепаха — метка моряка, который пересёк экватор.
- Якорь — знак боцмана и моряка, который прошёл Атлантический океан.
А вы себе какую набили бы, если б были моряком?
У морских татуировок обязательно есть значения. Фото © Brett Sayles / Рexels
Что подарить моряку
Вот мы и подошли к самому сложному: что подарить моряку на его праздник? С первого взгляда кажется, что это будет очень трудно — определиться с подарком человеку такой довольно необычной профессии, но если чуть-чуть подумать, то окажется, что всё довольно просто. Тем более что мы уже собрали для вас несколько самых интересных вариантов подарка моряку на его день.
Ручные и судовые радиостанции
Во время плавания в открытом море или в сложных условиях очень важно иметь возможность поддерживать связь с соседними судами и иметь доступ к актуальной информации. Поэтому портативная УКВ-радиостанция — неоценимый помощник. Выбирайте водонепроницаемые устройства с подсветкой дисплея и клавиатуры, креплением на пояс и автоматическим сканированием каналов.
Зарядка и источники питания
Источники электроэнергии на яхтах иногда бывают в дефиците, а количество устройств, которые необходимо заряжать на борту, постоянно растёт. В результате стоит прибегнуть к альтернативным вариантам. Идеальным решением является возможность подзарядки с помощью солнечной энергии, которой летом в море предостаточно. Моряк оценит, например, перезаряжаемую солнечную батарею или солнечный фонарик с ручной динамо-машиной. Не помешает и банк питания, который пригодится не только на яхте.
Многофункциональные парусные смарт-часы
Парусные часы — это практичный инструмент для любого моряка. Обычно это многофункциональные спортивные часы с традиционными индикаторами, такими как время, дата, обратный отсчёт, секундомер и так далее, дополненные уникальными парусными функциями. Некоторые из них также могут быть подключены к смартфону или другому интеллектуальному устройству, предоставляя данные о местоположении, погоде, приливах и отливах и другую полезную информацию.
Парусные перчатки
Кожа рук моряка страдает от влажности, солёной воды, ветра, холода и напряжения при работе с мачтами и такелажем. Высококачественные парусные перчатки обеспечивают эффективную защиту от непогоды. В зависимости от вида парусного спорта существуют перчатки как для соревновательных, так и для любительских яхт, которые должны плотно облегать длинные или короткие пальцы и быть изготовлены из водонепроницаемых, но быстросохнущих материалов.
Любой из этих подарков не только будет довольно оригинальным способом поздравить моряка с его днём, но и очень полезным, так как обязательно пригодится ему на службе.