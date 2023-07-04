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Опубликовано 4 июля 2023, 10:47

В Кремле отреагировали на утреннюю атаку дронов в Новой Москве

Песков: Атаковавшие Новую Москву беспилотники были нейтрализованы

Дроны, атаковавшие Новую Москву утром во вторник, были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедший инцидент.

"Не можем давать профессиональную оценку системы защиты, но можем констатировать, что все дроны были уничтожены или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это очевидный факт", — сказал представитель Кремля.

Жители Новой Москвы — об утренней атаке дронов: Дом затрясся, окна затрещали
Жители Новой Москвы — об утренней атаке дронов: Дом затрясся, окна затрещали

Напомним, сегодня утром несколько беспилотников атаковали Новую Москву и Подмосковье. В частности, два из них сбили в районе Валуева, а ещё один — при атаке на воинскую часть в Кубинке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 8 утра воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Как отметили в Минобороны, всего было ликвидировано пять аппаратов, один из них — силами РЭБ.

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Ant Rozetsky / Unsplash

Александр Юнашев
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