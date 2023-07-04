В Кремле отреагировали на утреннюю атаку дронов в Новой Москве

Дроны, атаковавшие Новую Москву утром во вторник, были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Об этом сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедший инцидент.

"Не можем давать профессиональную оценку системы защиты, но можем констатировать, что все дроны были уничтожены или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это очевидный факт", — сказал представитель Кремля.