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Пересчитают суммы социальных выплат: Кому сделают прибавку и сколько она составит

В России повысят МРОТ. Это скажется на суммах социальных выплат. При этом некоторые прибавки можно будет получить раньше, уже в июле. Кому повысят выплаты и на сколько?

4 июля, 23:41
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<p>Социальные выплаты пересчитают. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Социальные выплаты пересчитают. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Какие социальные выплаты зависят от МРОТ и на сколько они вырастут

Минтруд подготовил проект закона об увеличении МРОТ. Прибавка составит 18,5%. Повысят минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. При этом МРОТ влияет на целый ряд соцвыплат. В частности, это затронет выплаты по больничным и декретным отпускам, а также определённые доплаты пенсионерам.

— Минимальный размер оплаты труда — это минимальное вознаграждение сотрудника, выполнившего за месяц норму рабочего времени (в общем случае — 40 часов в неделю). Соответственно, работодатели обязаны устанавливать работникам зарплату не ниже этой суммы. Также МРОТ используется для расчёта заработных плат и социальных выплат. В частности, пособие по беременности и родам работающей женщине либо выплаты по временной нетрудоспособности (больничные) могут быть рассчитаны на основе минимального размера оплаты труда. Это происходит в том случае, если средний заработок за расчётный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ, рассказал юрист "Европейской юридической службы" Станислав Огородников.

По его словам, пособия также рассчитываются из МРОТ, если страховой стаж работника составлял менее шести месяцев. К минимальному размеру оплаты труда привязаны декретные выплаты и больничные для самозанятых лиц, например адвокатов, индивидуальных предпринимателей, нотариусов.

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. Фото © Shutterstock

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. Фото © Shutterstock

МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом. По Конституции РФ он не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Именно её применяют для оценки нуждаемости при предоставлении различных мер господдержки. В частности, речь идёт о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми. В данный момент МРОТ превышает сумму прожиточного минимума всего на 4%. В 2024 году разница должна вырасти до 17%, а в дальнейшем — до 30%.

— Повышение МРОТ затронет и многих работающих пенсионеров. Они часто устраиваются на работу с минимальным размером оплаты труда. Соответственно, для них увеличатся суммы выплат, например по больничным, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Какие социальные выплаты повысят уже в июле

В июле повысили достаточно много социальных выплат на региональном уровне. Например, в Чукотском автономном округе с 1 июля 2023 года ежемесячная выплата на содержание ребёнка под опекой, в приёмной или патронатной семье будет составлять величину прожиточного минимума на ребёнка. На 2023 год это 34 859 рублей.

В Калининградской области с 1 июля будут делать дополнительную выплату многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе. Для этого не нужно будет писать заявление. Выплаты сделают на основании имеющихся данных, если семья соответствует определённым критериям. Сумма составит 5000 рублей.

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— С 1 июля вступили в силу изменения, внесённые в постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации". Они касаются пенсионеров, которые проживают за границей. Им станет легче подтвердить факт нахождения в живых. Раньше нужно было лично приходить в консульское учреждение Российской Федерации или в СФР. Теперь это можно сделать, заполнив заявление установленной формы на "Госуслугах", — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 1

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Вася5 июля, 12:03

Думу посадить на МРОТ!