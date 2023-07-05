Пересчитают суммы социальных выплат: Кому сделают прибавку и сколько она составит В России повысят МРОТ. Это скажется на суммах социальных выплат. При этом некоторые прибавки можно будет получить раньше, уже в июле. Кому повысят выплаты и на сколько? 4 июля, 23:41 129159 129159 Социальные выплаты пересчитают. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Какие социальные выплаты зависят от МРОТ и на сколько они вырастут

Минтруд подготовил проект закона об увеличении МРОТ. Прибавка составит 18,5%. Повысят минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. При этом МРОТ влияет на целый ряд соцвыплат. В частности, это затронет выплаты по больничным и декретным отпускам, а также определённые доплаты пенсионерам.

— Минимальный размер оплаты труда — это минимальное вознаграждение сотрудника, выполнившего за месяц норму рабочего времени (в общем случае — 40 часов в неделю). Соответственно, работодатели обязаны устанавливать работникам зарплату не ниже этой суммы. Также МРОТ используется для расчёта заработных плат и социальных выплат. В частности, пособие по беременности и родам работающей женщине либо выплаты по временной нетрудоспособности (больничные) могут быть рассчитаны на основе минимального размера оплаты труда. Это происходит в том случае, если средний заработок за расчётный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Станислав Огородников.

По его словам, пособия также рассчитываются из МРОТ, если страховой стаж работника составлял менее шести месяцев. К минимальному размеру оплаты труда привязаны декретные выплаты и больничные для самозанятых лиц, например адвокатов, индивидуальных предпринимателей, нотариусов.

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. Фото © Shutterstock

МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом. По Конституции РФ он не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Именно её применяют для оценки нуждаемости при предоставлении различных мер господдержки. В частности, речь идёт о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми. В данный момент МРОТ превышает сумму прожиточного минимума всего на 4%. В 2024 году разница должна вырасти до 17%, а в дальнейшем — до 30%.

— Повышение МРОТ затронет и многих работающих пенсионеров. Они часто устраиваются на работу с минимальным размером оплаты труда. Соответственно, для них увеличатся суммы выплат, например по больничным, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Какие социальные выплаты повысят уже в июле

В июле повысили достаточно много социальных выплат на региональном уровне. Например, в Чукотском автономном округе с 1 июля 2023 года ежемесячная выплата на содержание ребёнка под опекой, в приёмной или патронатной семье будет составлять величину прожиточного минимума на ребёнка. На 2023 год это 34 859 рублей.

В Калининградской области с 1 июля будут делать дополнительную выплату многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе. Для этого не нужно будет писать заявление. Выплаты сделают на основании имеющихся данных, если семья соответствует определённым критериям. Сумма составит 5000 рублей.

— С 1 июля вступили в силу изменения, внесённые в постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации". Они касаются пенсионеров, которые проживают за границей. Им станет легче подтвердить факт нахождения в живых. Раньше нужно было лично приходить в консульское учреждение Российской Федерации или в СФР. Теперь это можно сделать, заполнив заявление установленной формы на "Госуслугах", — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева