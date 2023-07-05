Точно не метеоры: Учёные взбудоражены загадочными объектами на Солнце Сквозь раскалённую до миллиона градусов солнечную корону промчались сразу несколько объектов диаметром примерно по 250 километров каждый. 4 июля, 23:45 7882 7882 Обложка © Shutterstock

Об этом удивительном явлении сообщили в США на Национальном астрономическом съезде. Как рассказали учёные, они увидели нечто необычное на снимках зонда Solar Orbiter, который был запущен в 2020 году. Примерно каждые полгода он приближается к Солнцу на расстояние менее чем 42 миллиона километров. Для сравнения, Меркурий расположен примерно в 58 миллионах километров. Первое такое приближение космического аппарата к светилу состоялось в марте 2022 года, и только сейчас учёные поделились тем, что обнаружили в том огромным объёме данных, которые они тогда получили от спутника.

Надо сказать, одна из самых интересных задач этой миссии — по мере возможности помочь разрешить загадку удивительного феномена — нагрева солнечной короны. Казалось бы, самый верхний и самый разреженный слой атмосферы нашей звезды имеет температуру порядка миллиона градусов, а то и гораздо больше (в таких масштабах уже в принципе не важно — по Кельвину ли, по Цельсию или по Фаренгейту). Меж тем на поверхности Солнца — всего 5,5 тысячи градусов Цельсия. А ещё один вопрос, который не даёт учёным покоя, — как именно возникает так называемый солнечный ветер, то есть потоки заряженных частиц, мчащиеся во все стороны от светила и в том числе бомбардирующие Землю. Так что зонду поручено максимально внимательно всматриваться во всё, что творится в короне.

Так вот, в марте 2022 года во время сближения с Солнцем (это называется перигелием) он зафиксировал в солнечной короне вот такое.

Удивительные объекты в солнечной короне, зафиксированные зондом Solar Orbiter. Фото © arxiv.org

По словам гелиофизиков, в десятках тысяч километров от солнечной поверхности в атмосфере светила на скорости около сотни километров в секунду промчались несколько объектов диаметром по 250 километров каждый. Учёные сравнили их с метеорами, с "падающими звёздами", но понятно, что там вещество не может пребывать ни в каком состоянии, кроме как в состоянии плазмы.

Как объяснили исследователи, на самом деле в целом это явление уже достаточно хорошо известное — так называемый корональный дождь. Он "проливается" примерно так. Там, где силовые линии солнечного магнитного поля показываются над поверхностью, они выносят с собой наверх идущие вдоль них потоки плазмы. Собственная температура этой плазмы, которая только что вырвалась из солнечных недр, — около 50 тысяч градусов. Но поскольку солнечная корона раскалена до целого миллиона градусов, то по сравнению с такой окружающей средой эта плазма довольно прохладная. От этого она конденсируется и под действием солнечной гравитации "выпадает" обратно вниз.

Но всё-таки подобные "метеоры" во время коронального дождя наблюдают впервые. Предполагают, что 250-километровые "огненные шары" возникают, когда плазма ударяется о поверхность во время падения. Хвостов, как во время метеорных дождей на Земле, они за собой не оставляют, потому что плазму сзади подгоняет магнитное поле.

Авторы Адель Романенкова