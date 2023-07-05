Мёртвые души учёного: Как зарабатывал миллионы в РАНХиГС проректор Максим Назаров
Силовики задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова, который, как они считают, мог заработать на фиктивных сотрудниках около 20 млн рублей. Как он живёт?
Проректор вуза РАНХиГС Максим Назаров. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Евгений Курсков
Что произошло с проректором РАНХиГС
Уголовное дело ведёт Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Назарову уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если его вина будет доказана, проректору грозит до 10 лет заключения.
Как оказалось, Назаров находился в изоляторе временного содержания, а оперативные действия с топ-менеджером института были проведены ещё несколько недель назад. Как указано в картотеке Тверского районного суда, ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий: пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.
Обвинение Назарову выдвинуто в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и её подельников: директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.
Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения ходатайства о продлении срока её ареста и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Фото © ТАСС / Александр Щербак, Антон Новодережкин
По данным следователей, все они занимались хищением бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а кроме этого — с 2018-го по 2020 год — фиктивно трудоустроили 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. В результате учебному заведению был нанесён ущерб в размере 20 млн руб. Интересно, что все фигуранты дела свою вину признали.
Карточка дела Назарова в картотеке суда. Фото © mos-gorsud.ru
Что известно про Назарова
Как указано на сайте института, к моменту задержания Максим Назаров осуществлял руководство деятельностью вуза по вопросам реализации основных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и обеспечивал организацию учебной работы факультетов и кафедр. Кроме этого он курировал взаимодействие РАНХиГС с иностранными вузами и контролировал работу нескольких институтских управлений.
Вершина его карьеры пришлась на период с июля 2022-го по январь 2023 года, когда Назаров занимал должность и.о. ректора РАНХиГС после отставки предыдущего руководителя вуза Владимира Мау. Последний также был фигурантом уголовного дела о мошенничестве, однако летом прошлого года уголовное преследование Мау было прекращено, и сразу после этого ректор уехал в Израиль.
Карьеру институтского управленца 51-летний Назаров начал в Волгограде. Там он с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "Прикладная математика". В 2003 году стал кандидатом физико‑математических наук и с этого момента начал подыматься по карьерной лестнице, начав с преподавателя, старшего преподавателя, в 2008 году занял должность проректора по учебной работе Волгоградской академии государственной службы, а годом позже там же стал первым проректором. В 2012 году перешёл в РАНХиГС на должность заместителя директора Волгоградского филиала вуза и спустя несколько месяцев переехал в Москву, где быстро занял свою последнюю должность.
Максим Назаров в 2013 году. Он только что стал проректором РАНХиГС — должность, которую занимал вплоть до ареста. Фото © VK / Максим Назаров
Лайф нашёл несколько любопытных подробностей из общественно-политической жизни Назарова. Имя проректора нашлось среди сторонников Навального*: бывший проректор был подписан на все паблики неудавшегося революционера, а также на ресурсы ФБК**, включая сайт "умного" голосования.
При этом 4 марта прошлого года Максим Назаров оказался в числе подписантов обращения Российского союза ректоров, в котором руководители едва ли не всех российских вузов выразили полную поддержку решения президента России о начале СВО. За это 9 июня 2022 года указом украинского президента Зеленского СНБО Незалежной наложило на Назарова бессрочные санкции, включающие блокировку украинских активов и лишение государственных наград. Лайф, впрочем, не обнаружил у него на Украине ни первого, ни второго.
Чем владеет и сколько зарабатывал проректор
После переезда в столицу благосостояние Назарова росло постоянно. Согласно опубликованным сведениям о доходах, заработок проректора вырос с 5,3 млн рублей в 2013 году, когда он только перебрался в РАНХиГС, до 18,2 млн рублей в 2020-м. Последняя доступная общественности декларация относится к 2021 году — тогда Назаров заработал чуть меньше — всего 16,6 млн.
Доходы и имущество супругов Назаровых на конец 2021 года. Фото © declarator.org
При этом имущество проректора, по его же собственным словам, довольно скромное: две квартиры площадью 63,1 и 75,4 квадратных метра да два обычных авто — отечественный ВАЗ-2106 2000 года выпуска и японский паркетник Mitsubishi Outlander последнего поколения.
Лайф сравнил площади квартир Назарова, указанные в его декларации о доходах, с данными ЕГРН и выяснил, что речь, скорее всего, идёт о его жилье в родном Волгограде: первая жилплощадь находится на пятом этаже одной из панельных девятиэтажек, расположенной на окраине города — улице Менжинского, вторая квартира — поближе к центру, в кирпичной новостройке в Краснооктябрьском районе у парка Гагарина — на улице Депутатской.
Кем работает жена Назарова
Остальным имуществом в семье владеет супруга Назарова — 39-летняя Галина Процанова. Официально женщина зарабатывает намного меньше мужа — как следует из той же декларации проректора, за 2021 год она заработала всего 2 млн рублей — и ездит на бюджетном японском паркетнике Nissan X-Trail.
Супруга Максима Назарова числится в его вузе старшим преподавателем. Фото © ranepa.ru
При этом Процанова владеет земельным участком площадью 13 соток, на которых расположился просторный 200-метровый дом, а также квартирой в столичной новостройке площадью 60 квадратов. Интересно, что проживающий в ней супруг до сих пор зарегистрирован у себя в Волгограде.
Галина Процанова родом из Волгоградской области, с мужем, похоже, познакомилась там же, будучи студенткой Волгоградской академии государственной службы, в которой преподавал Назаров. В 2008 году она стала членом областной адвокатской палаты, а уехав за Назаровым в Москву, устроилась у него старшим преподавателем в РАНХиГС, где по сей день числится и получает зарплату.
Кроме того, в столице Процанова подрабатывает художником кино и сет-дизайнером (это тот, кто оформляет съёмочное пространство, отвечает за декорации для фотосессий или модных показов). У неё есть собственный сайт в Интернете и страница в "Инстаграме"***, где женщина публикует портфолио и ищет клиентов. Впрочем, найти Галину Процанову в списках ЕГРЮЛ Лайфу не удалось, в реестрах она также не числится ни как ИП, ни как самозанятая.
В Москве Галина Процанова сменила адвокатскую мантию на костюм художника. Фото © protsanovamovieartist.tilda.ws
* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
*** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.
Мог ли проректор РАНХиГС зарабатывать на "мёртвых душах"?