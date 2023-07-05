Мёртвые души учёного: Как зарабатывал миллионы в РАНХиГС проректор Максим Назаров Силовики задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова, который, как они считают, мог заработать на фиктивных сотрудниках около 20 млн рублей. Как он живёт? 4 июля, 23:40 5552 5552 Проректор вуза РАНХиГС Максим Назаров. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Евгений Курсков

Что произошло с проректором РАНХиГС

Уголовное дело ведёт Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Назарову уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если его вина будет доказана, проректору грозит до 10 лет заключения.

Как оказалось, Назаров находился в изоляторе временного содержания, а оперативные действия с топ-менеджером института были проведены ещё несколько недель назад. Как указано в картотеке Тверского районного суда, ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий: пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.

Обвинение Назарову выдвинуто в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и её подельников: директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения ходатайства о продлении срока её ареста и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Фото © ТАСС / Александр Щербак, Антон Новодережкин

По данным следователей, все они занимались хищением бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а кроме этого — с 2018-го по 2020 год — фиктивно трудоустроили 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. В результате учебному заведению был нанесён ущерб в размере 20 млн руб. Интересно, что все фигуранты дела свою вину признали.

Карточка дела Назарова в картотеке суда. Фото © mos-gorsud.ru

Что известно про Назарова

Как указано на сайте института, к моменту задержания Максим Назаров осуществлял руководство деятельностью вуза по вопросам реализации основных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и обеспечивал организацию учебной работы факультетов и кафедр. Кроме этого он курировал взаимодействие РАНХиГС с иностранными вузами и контролировал работу нескольких институтских управлений.

Вершина его карьеры пришлась на период с июля 2022-го по январь 2023 года, когда Назаров занимал должность и.о. ректора РАНХиГС после отставки предыдущего руководителя вуза Владимира Мау. Последний также был фигурантом уголовного дела о мошенничестве, однако летом прошлого года уголовное преследование Мау было прекращено, и сразу после этого ректор уехал в Израиль.

Карьеру институтского управленца 51-летний Назаров начал в Волгограде. Там он с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "Прикладная математика". В 2003 году стал кандидатом физико‑математических наук и с этого момента начал подыматься по карьерной лестнице, начав с преподавателя, старшего преподавателя, в 2008 году занял должность проректора по учебной работе Волгоградской академии государственной службы, а годом позже там же стал первым проректором. В 2012 году перешёл в РАНХиГС на должность заместителя директора Волгоградского филиала вуза и спустя несколько месяцев переехал в Москву, где быстро занял свою последнюю должность.

Максим Назаров в 2013 году. Он только что стал проректором РАНХиГС — должность, которую занимал вплоть до ареста. Фото © VK / Максим Назаров

Лайф нашёл несколько любопытных подробностей из общественно-политической жизни Назарова. Имя проректора нашлось среди сторонников Навального*: бывший проректор был подписан на все паблики неудавшегося революционера, а также на ресурсы ФБК**, включая сайт "умного" голосования.

При этом 4 марта прошлого года Максим Назаров оказался в числе подписантов обращения Российского союза ректоров, в котором руководители едва ли не всех российских вузов выразили полную поддержку решения президента России о начале СВО. За это 9 июня 2022 года указом украинского президента Зеленского СНБО Незалежной наложило на Назарова бессрочные санкции, включающие блокировку украинских активов и лишение государственных наград. Лайф, впрочем, не обнаружил у него на Украине ни первого, ни второго.

Чем владеет и сколько зарабатывал проректор

После переезда в столицу благосостояние Назарова росло постоянно. Согласно опубликованным сведениям о доходах, заработок проректора вырос с 5,3 млн рублей в 2013 году, когда он только перебрался в РАНХиГС, до 18,2 млн рублей в 2020-м. Последняя доступная общественности декларация относится к 2021 году — тогда Назаров заработал чуть меньше — всего 16,6 млн.

Доходы и имущество супругов Назаровых на конец 2021 года. Фото © declarator.org

При этом имущество проректора, по его же собственным словам, довольно скромное: две квартиры площадью 63,1 и 75,4 квадратных метра да два обычных авто — отечественный ВАЗ-2106 2000 года выпуска и японский паркетник Mitsubishi Outlander последнего поколения.

Лайф сравнил площади квартир Назарова, указанные в его декларации о доходах, с данными ЕГРН и выяснил, что речь, скорее всего, идёт о его жилье в родном Волгограде: первая жилплощадь находится на пятом этаже одной из панельных девятиэтажек, расположенной на окраине города — улице Менжинского, вторая квартира — поближе к центру, в кирпичной новостройке в Краснооктябрьском районе у парка Гагарина — на улице Депутатской.

Кем работает жена Назарова

Остальным имуществом в семье владеет супруга Назарова — 39-летняя Галина Процанова. Официально женщина зарабатывает намного меньше мужа — как следует из той же декларации проректора, за 2021 год она заработала всего 2 млн рублей — и ездит на бюджетном японском паркетнике Nissan X-Trail.

Супруга Максима Назарова числится в его вузе старшим преподавателем. Фото © ranepa.ru

При этом Процанова владеет земельным участком площадью 13 соток, на которых расположился просторный 200-метровый дом, а также квартирой в столичной новостройке площадью 60 квадратов. Интересно, что проживающий в ней супруг до сих пор зарегистрирован у себя в Волгограде.

Галина Процанова родом из Волгоградской области, с мужем, похоже, познакомилась там же, будучи студенткой Волгоградской академии государственной службы, в которой преподавал Назаров. В 2008 году она стала членом областной адвокатской палаты, а уехав за Назаровым в Москву, устроилась у него старшим преподавателем в РАНХиГС, где по сей день числится и получает зарплату.

Кроме того, в столице Процанова подрабатывает художником кино и сет-дизайнером (это тот, кто оформляет съёмочное пространство, отвечает за декорации для фотосессий или модных показов). У неё есть собственный сайт в Интернете и страница в "Инстаграме"***, где женщина публикует портфолио и ищет клиентов. Впрочем, найти Галину Процанову в списках ЕГРЮЛ Лайфу не удалось, в реестрах она также не числится ни как ИП, ни как самозанятая.

В Москве Галина Процанова сменила адвокатскую мантию на костюм художника. Фото © protsanovamovieartist.tilda.ws

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России. *** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Мог ли проректор РАНХиГС зарабатывать на "мёртвых душах"? 0 Вполне, учёным мало платят Надо разбираться, кто-то за его спиной мог провернуть схему Я не слежу за РАНХиГС, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов