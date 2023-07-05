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5 июля, 04:01

В Екатеринбурге ночью ликвидировали пожар на крыше жилого дома

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга. Как сообщили в МЧС, горела кровля пятиэтажки на площади 300 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Всего в тушении были задействованы 67 человек и 25 единиц техники.

Ликвидация пожара на крыше жилой пятиэтажки в Екатеринбурге. Видео © t.me / МЧС России

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

А прошлой ночью Лайф писал, что пожарные боролись с возгоранием в мебельном цеху в Химках. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратов. На тушение потребовалось более шести часов.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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