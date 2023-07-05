В Екатеринбурге ночью ликвидировали пожар на крыше жилого дома
Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга. Как сообщили в МЧС, горела кровля пятиэтажки на площади 300 квадратных метров.
Пострадавших в результате происшествия нет. Всего в тушении были задействованы 67 человек и 25 единиц техники.
Ликвидация пожара на крыше жилой пятиэтажки в Екатеринбурге. Видео © t.me / МЧС России
А прошлой ночью Лайф писал, что пожарные боролись с возгоранием в мебельном цеху в Химках. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратов. На тушение потребовалось более шести часов.
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Кадр видео t.me / МЧС России