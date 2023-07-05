В Екатеринбурге ночью ликвидировали пожар на крыше жилого дома

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга. Как сообщили в МЧС, горела кровля пятиэтажки на площади 300 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Всего в тушении были задействованы 67 человек и 25 единиц техники.

Ликвидация пожара на крыше жилой пятиэтажки в Екатеринбурге. Видео © t.me / МЧС России