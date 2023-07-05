В Крыму фермер нашёл воронку с обломками беспилотника самолётного типа
SHOT: В Раздольненском районе Крыма фермер нашёл воронку с обломками БПЛА
В Крыму местный фермер нашёл возле своего хозяйства воронку с обломками БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, накануне вечером владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе полуострова делал обход территории. Мужчина наткнулся на воронку диаметром около 70 сантиметров. В ней лежали обломки неизвестного беспилотника.
Фермер вызвал экстренные службы. Выяснилось, что БПЛА — самолётного типа. Кто и откуда его запустил, сейчас выясняют правоохранители. Предварительно, пострадавших и разрушений не было.
Ранее в Крыму фермеры во время уборки зерна нашли обломки беспилотника. БПЛА рухнул в Красногвардейском районе полуострова между сёлами Клепинино и Ястребовка.
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