В Крыму фермер нашёл воронку с обломками беспилотника самолётного типа

В Крыму местный фермер нашёл возле своего хозяйства воронку с обломками БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, накануне вечером владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе полуострова делал обход территории. Мужчина наткнулся на воронку диаметром около 70 сантиметров. В ней лежали обломки неизвестного беспилотника.

Фермер вызвал экстренные службы. Выяснилось, что БПЛА — самолётного типа. Кто и откуда его запустил, сейчас выясняют правоохранители. Предварительно, пострадавших и разрушений не было.