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5 июля, 07:00

В Крыму фермер нашёл воронку с обломками беспилотника самолётного типа

SHOT: В Раздольненском районе Крыма фермер нашёл воронку с обломками БПЛА

В Крыму местный фермер нашёл возле своего хозяйства воронку с обломками БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, накануне вечером владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе полуострова делал обход территории. Мужчина наткнулся на воронку диаметром около 70 сантиметров. В ней лежали обломки неизвестного беспилотника.

Фермер вызвал экстренные службы. Выяснилось, что БПЛА — самолётного типа. Кто и откуда его запустил, сейчас выясняют правоохранители. Предварительно, пострадавших и разрушений не было.

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

Белый с синими полосками: В Новой Москве найден ещё один беспилотник

Ранее в Крыму фермеры во время уборки зерна нашли обломки беспилотника. БПЛА рухнул в Красногвардейском районе полуострова между сёлами Клепинино и Ястребовка.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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