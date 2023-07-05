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5 июля, 07:23

На Сахалине ФСБ предотвратила теракты в военкомате и на энергообъекте

В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

"В результате проведённых мероприятий задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", — сказано в сообщении.

Дома у задержанного нашли компоненты и инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства. Также у него изъяли большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени

Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени

Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и государственной измене. Мужчину арестовали.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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