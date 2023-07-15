На ком женятся в разных странах, чтобы задобрить судьбу Зачем у разных народов мужчин женили, а девушек выдавали замуж за деревья, животных и даже богов и какой с этого был толк. 14 июля, 23:42 В Индии за кобеля была отдана школьница по имени Манги Мунда. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaridarsarauniya / Barcroft India

Жениться на крокодиле

В Интернете набирает просмотры ролик, в котором в начале июля 2023 года мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса в прямом смысле женится на... крокодиле. Причём его избранницу нарядили в белоснежный кружевной наряд невесты, а мэр даже поцеловал её в нос. И это не фейк. У избранницы Виктора Уго есть даже имя — её зовут Алисия Адриана, и, строго говоря, она не крокодил, а самка аллигатора. Нрав у красавицы, видимо, презлющий: чтобы она не напала на жениха и его гостей, Алисии во время свадьбы связали пасть. Видимо, брак был всё же по расчёту?

Союз правителя и девы-рептилии символизирует единство человека и природы. Видео © T.me / dimsmirnov175

Пока мэр-жених со своей хвостатой невестой обходил дворы общины индейцев чонталей, журналисты поведали миру, что традиции как минимум 230 лет и она уходит корнями в доиспанские времена. Дело в том, что, по древним верованиям коренных народов Америки, союз правителя и девы-рептилии символизирует единство человека и природы – матери земли. Ритуал основан на легенде, по которой два народа — чонтали и уавес — когда-то давно враждовали между собой, пока наконец вождь племени чонталей не женился на принцессе уавес Хуаве. Это положило конец войне и дало начало процветанию народов. Во время "женитьбы" мэр городка олицетворяет собой правителя индейского племени, а аллигатор — принцессу. При этом он одновременно является символом матери-земли и божественного начала.

Ритуал женитьбы довольно сложен. Сначала невесту обряжают в синюю юбку и чёрную одежду уипиль, а на голову водружают шапочку из лент и блестящих пайеток. После церемонии одевания участники ритуала обходят дома общины, демонстрируя всем прекрасную невесту мэра.

Затем рептилию переодевают в белое платье невесты и отвозят в здание городского совета. Именно там происходит бракосочетание, во время которого мэр даёт согласие жениться на хвостатой принцессе и заявляет всем, что они вдвоём любят друг друга: "Не может быть брака без любви!" Церемония оканчивается ритуальным танцем новобрачных под традиционную музыку чонталей и речью мэра, который констатирует, что союз двух культур вечен.

После свадьбы рептилия должна дожить свой век в доме "мужа". С ней обращаются уважительно, досыта кормят и при необходимости лечат. А жители городка уверены, что брак мэра с аллигатором благоприятно скажется на рыбалке. Можно забрасывать сети.

Замуж за пса

В Индии за бродячего кобеля была отдана молоденькая школьница по имени Манги Мунда. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaridarsarauniya / Barcroft India

В своих странных обычаях мексиканцы не одиноки. Например, в Индии мужчины не только сами женятся на собаках, но и отдают за них замуж девушек. Делается это с целью снятия проклятья. Так, в 2003 году замуж за бродячего кобеля по кличке Шеру была отдана жительница одной из деревень в штате Джаргханд. Это была молоденькая школьница по имени Манги Мунда. Отчего-то старейшины деревни решили, что на девице лежит проклятье и каждый, кто женится на ней, умрёт. Но проклятье можно было снять, предварительно выдав Манги замуж за собаку. "Жениха" где-то на улицах ближайшего города нашёл отец невесты. Ради церемонии девочка пропустила школьные занятия.

На свадьбе девочки и кобеля присутствовали все старейшины деревни и ещё 70 гостей. Свадьба была проведена по полному традиционному обряду, денег на неё было потрачено столько же, сколько тратят на настоящую свадьбу, а псу были оказаны такие же почести, как настоящему жениху. Все вволю наелись и нагулялись. К счастью, у самой Манги жизнь после свадьбы никак не изменилась. Она по-прежнему ходила в школу. А после церемонии обрела возможность через несколько месяцев выйти замуж. По индийским обычаям развод с собакой для этого не обязателен.

В 2007 году на десятилетней суке по имени Селви женился индиец Сельва Кумар. Сделал он это, так как решил, что проклят. Когда Кумару было 18 лет, он ради забавы камнями забил двух собак и повесил их на дерево. Вскоре Кумара парализовало и он оглох на одно ухо. Промучившись 15 лет, он сходил к индийскому знахарю, который объяснил его болезнь проклятием. Ради выздоровления Кумар и женился на собаке.

В 2018 году в Индии снова заключили брак между человеком и собакой. Причём на этот раз это была совсем маленькая девочка и крохотный щенок. К такому странному браку привёл тот факт, что у малышки верхние зубы стали прорезываться раньше нижних. Местные знахари сочли это плохой приметой и велели родителям отдать девочку замуж за собаку. В качестве мужа родители выбрали маленького щенка. Свадьба, как сообщалось, закончилась пиром, а щенка вернули собаке. Здесь же, в Индии, чтобы обойти проклятие, могут отдать девушку замуж даже за дерево. Кстати, подобный ритуал имел место и в Мексике.

Замуж за лягушку

Жители деревни женились на лягушках. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NepalStuffs

Ещё один странный брак был заключён в январе 2009 года в индийской деревушке Паллипудупет. Здесь в разных храмах при большом стечении народа замуж за лягушек были отданы две семилетние девочки.

Старейшины решили выдать их замуж за земноводных, чтобы остановить череду странных смертей. Дважды в деревне устраивали по этому поводу пир на весь мир. Одна половина деревни на свадьбе делала вид, что они родственники невесты, а другая — что они родственники "жениха"-лягушки. А на следующей свадьбе всё было наоборот. Ритуал выдачи замуж девочек за лягушек включал в себя все стандартные традиции обычного бракосочетания. В общем, дважды деревня от души погуляла за чужой счёт.

В свете этих событий сказка про Ивана-царевича, который женился на лягушке, выглядит по-другому. Быть может, её сюжет — это одна из забытых традиций женить сыновей на животных, чтобы избежать несчастья?

Жениться на козе

Жителям Бали и Судана пришлось взять замуж козу и корову. Фото © Getty Images / Meinzahn

А вот жителям Бали и Судана пришлось взять замуж козу и корову в наказание за скотоложство. И это они ещё легко отделались. Причём одного из женихов даже утопили, правда символически. Случилось это на Бали, где местного 18-летнего парня по имени Нгура застукали с коровой. Бедняга оправдался тем, что-де корова обернулась прекрасной девушкой и сама его соблазнила. За это старейшины деревни постановили насильно женить его на корове.

Правда, жить с ней Нгуре не пришлось: после бракосочетания корову принесли в жертву, утопив в морской воде, а Нгуру тоже утопили, но лишь символически. Всё это должно было очистить деревню от греха.

А вот что случилось с суданцем по имени Томбе после того, как его насильно женили на козе, неизвестно. Его, так же как и Нгуру, застукали с козой и женили на ней. Причём Томбе пришлось отдать владельцу животного большой выкуп — 75 долларов.

В постели с коброй

В Таиланде мужчина заключил брак с коброй. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wira.penyelamat.3

В 2016 году в Таиланде мужчина по имени Варранан Сарасалин заключил брак с громадной трёхметровой коброй. На такой странный поступок его подвигла личная трагедия: пять лет назад у него умерла любимая женщина. Так как Сарасалин — буддист и считает, что души умерших людей могут вселиться в животных, он решил, что белая кобра — это его бывшая подруга, и женился на ней. Он живёт со своей новой возлюбленной в одной квартире, спит с ней в одной постели и даже берёт её на прогулки и в тренажёрный зал. Сарасалин считает свою возлюбленную самой красивой и умной.

В Индии, кстати, за змею тоже однажды выдали замуж женщину. Случилось это не так давно — в 2006 году. Правда, поговаривали, что змея на бракосочетание не явилась и пришлось заменить её латунной копией. В шествии по поводу этого праздника приняли участие больше двух тысяч человек.

Замуж за медведя

Но подождите ухмыляться. На территории России женщин замуж за животных не отдают, однако у многих народов сохранились легенды и сказания о том, как замуж за медведя отдавали женщин. Например, у саамов людской род начался от такого тотемического брака.

У тунгусов и маньчжуров Нижнего Амура был известен миф о том, как девушка вышла замуж за медведя. У неё родились дети-медвежата, которые и положили начало кровной связи людей с таёжным миром. У народа манси есть сказание "Маленькая Мосьнэ – дочь медведицы", в котором женщина по имени Мосьнэ выходит замуж за медведя. И даже в русских сказках Иван-царевич отдавал своих сестёр замуж за орла, сокола и ворона. Так кто знает, быть может, наши предки тоже играли свадьбы с различными животными во избежание несчастий.

Авторы Майя Новик